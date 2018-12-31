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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ນາຍ​ພົນ ສະ​ຫະ​ລັດ ເອີ້ນ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ວ່າ​ຄົນ​ບໍ່​ຈິງ​ໃຈ, ບໍ່​ມີ​ສິນ​ທຳ

ນາຍ​ພົນ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ບຳ​ນານ, ທ່ານ ສ​ແຕນ​ລີ ແມັກ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕອ​ລ (Stanley McChrystal) ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ໃນ​ງານ​ແຫ່ງ​ນຶ່ງ​ທີ່​ນະ​ຄອນຫຼວງ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ. 2 ທັນ​ວາ, 2014.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ນາຍ​ພົນ​ກອງ​ທັບ​ບົກ​ ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ອອກ​ບຳ​ນານ​ແລ້ວ ທ່ານ​ ສ​ແຕນ​ລີ ແມັກ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕອ​ລ
(Stanley McChrystal) ໄດ້ວິຈານປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ,
ໂດຍເອີ້ນເພິ່ນວ່າ ບໍ່ຈິງໃຈ ແລະ ບໍ່ມີສິນທຳ.

ອະ​ດີ​ດ​ຜູ້​ບັນ​ຊາ​ການກອງ​ກຳ​ລັງ ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ປະ​ເທດ ອັ​ຟ​ກາ​ນິ​ສ​ຖານ ໄດ້​ກ່າວ​ໃນ​
ລາຍການ The Week news Show ຂອງໂທລະພາບ ABC ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຄິດ
ວ່າທ່ານເວົ້າຄວາມຈິງ.”

ໃນ​ການ​ຕອບ​ໂຕ້ ​ຕໍ່​ການ​ປະ​ກາດ​ຂອງ​ທ່າ​ນ ທ​ຣຳ ວ່າ​ທ່ານ​ຈ​ະ​ຖອນ​ເຄິ່ງນຶ່ງ​ຂອງ​ກອງ​
ກຳລັງ ສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ສົ່ງໄປປະເທດ ອັຟການິສຖານ ນັ້ນ, ທ່ານ ແມັກຄຣິສຕອລ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວຈະຫຼຸດຜ່ອນແຮງກະຕຸ້ນ ໃນການເຈລະຈາຂໍ້ຕົກ
ລົງສັນຕິພາບສຳລັບກຸ່ມ ຕາລີບານ ຫຼັງຈາກສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວມາດົນກວ່າ 17 ປີນັ້ນ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ, ການ​ຕັດ​ສິນ​ໃຈ​ດັ່ງ​ກ່າວ, ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ​ແລ້ວ ທ່ານ ທ​ຣຳ “ໄດ້ທຳ​ລາຍ​
ຈຸດໄດ້ປຽບທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດທີ່ເຮົາມີຢູ່.”

ທ່ານ ແມັກ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕອ​ລ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ເຈົ້າ​ບອກ​ພວກ​ຕາ​ລີ​ບານ​ວ່າ ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ອອກ​
ໄປໃນວັນນີ້ຢ່າງແນ່ນອນ, ຫຼຸດຈຳນວນລົງ, ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອ່ອນແອລົງ, ສິ່ງຈູງໃຈ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອພະຍາຍາມທີ່ຈະທຳຂໍ້ຕົກລົງຈະຫຼຸດລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.”

ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ວິ​ຈານ ກ່ຽວ​ກັບ ບຸ​ກ​ຄະ​ລິກ​ສ່ວນ​ຕົວ​ຂອງ​ທ່ານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢ່າງ​ແຮງ.
ເມື່ອຖາມວ່າທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນຄົນທີ່ບໍ່ມີສິນທຳບໍ່, ທ່ານ ແມັກຄຣິສຕອລ ໄດ້ຕອບວ່າ
“ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າເພິ່ນເປັນຄົນແນວນັ້ນ.”

ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ຄັ້ງ​ທຳ​ອິດ​ທີ່​ທ່ານ ແມັກ​ຄ​ຣິ​ສ​ຕອ​ລ ໄດ້​ວິ​ຈານ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​
ແໜ່ງຢູ່. ທ່ານໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງໃນປີ 2010 ຫຼັງຈາກທ່ານໄດ້
ຕ້ອງຕິລັດຖະບານ ໂອບາມາ ໃນບົດລາຍງານຂອງວາລະສານ Rolling Stone.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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