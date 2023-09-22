ເວລາເກີດການປະທ້ວງແບບບໍ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ບ້ານຂອງທ້າວຄາລິດ ອາລໂກວາ ອາຍຸ 42 ປີ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ພະນັກງານລັດຖະບານທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ເມືອງເດີນາ ປະເທດລີເບຍ ໄດ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ແຕ່ບໍ່ຕື່ນຕົກໃຈ.
ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຫາຍສາບສູນ ເພາະວ່າເຂື່ອນທີ່ຮູ້ວ່າຕ້ອງການສ້ອມແປງນັ້ນໄດ້ແຕກ. ປະຊາຊົນພາກັນໂກດແຄ້ນ. ແລະບັດນີ້ບັນດານັກຂ່າວສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ຖືກຫ້າມ ຈາກການປະຕິບັດງານໃນເມືອງເດີນາ ຊຶ່ງປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ ໄດ້ເພີ້ມສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນອອກມາ ຍ້ອນມີແຫລ່ງລະບາຍຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ສາທາລະນະນັ້ນ ໜ້ອຍລົງ.
“ເຂົາເຈົ້າພາກັນເສຍສະໝອງ” ທ້າວໂອກາວາ ໄດ້ກ່າວຢູ່ນອກເຮືອນຂອງລາວ ໃກ້ກັບເຮືອນຂອງເຈົ້າເມືອງ ຂີ້ເທົ່າໄຟໄໝ້ຈາການຈູດ ໂດຍພວກປະທ້ວງ. ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ທັບມ້າງສິ່ງຂອງ ຮ້ອງໂຮ ຮ້ອງໂຮ.”
ໄພນໍ້າຖ້ວມທີ່ຮ້າຍແຮງ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກລີເບຍ ໄດ້ຖ້ວມເມືອງເດີນາ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາ ຊຸເອົາບັນດາໝູ່ບ້ານຕ່າງໆລົງສູ່ທະເລ ແລະສ້າງຄວາມຫາຍ ຍະນະໃຫ້ແກ່ຂົງເຂດ. ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນເພື່ອການຍົກຍ້າຍ ກ່າວວ່າ ຫລາຍກວ່າ 43,000 ຄົນ ບໍ່ມີທີ່ຢູ່ອາໄສ. ພວກດຳນໍ້າໄດ້ດຶງເອົາ 125 ສົບອອກຈາກທະເລ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ແລະພວກກູ້ໄພ ກຳລັງຊອກຫາອີກຫລາຍພັນຄົນທີ່ຫາຍສາບສູນ.