ເມັກຊິໂກ ຄາດວ່າ ໂຕເລກ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ແຜ່ນດິນໄຫວ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນຕື່ມ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເມັກຊິໂກ ກ່າວວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ
7.1 ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນ 286 ຄົນແລ້ວ ແຕ່ໂຕເລກ ຜູ້ເສຍຊີວິດ ຍັງຄາດວ່າ ຈະເພີ້ມຂຶ້ນ
ຕື່ມ ໃນຂະນະທີ່ຍັງມີຜູ້ຄົນອີກຈຳນວນນຶ່ງ ຫາຍສາບສູນຢູ່.
ຄະນະກູ້ໄພໃນເຂດພາກກາງຂອງເມັກຊິໂກໄດ້ເຮັດວຽກຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຢູ່ຕາມ
ຕຶກອາຄານທີ່ພັງລົງມາ ນັບແຕ່ເລີ້ມມີການຊອກຫາ ຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້.
ປະທານາທິບໍດີ Enrique Pena Nieto ໄດ້ປະກາດໄວ້ທຸກ ຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ໃຫ້ແກ່
ພວກທີ່ເສຍຊີວິດ ເປັນເວລາ 3 ມື້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຊົມເຊີຍ ການຮັບມືຢ່າງວ່ອງໄວຂອງຊາວເມັກຊິໂກຕໍ່ເຫດແຜ່ນດິນໄຫວ
ໃນຂະນະທີ່ກ່າວຢ້ຳເຖິງບູລິມະສິດ ທີ່ຍັງຂວາງໜ້າຢູ່ ກໍຄື ການຊ່ອຍຊີວິດແລະຈັດສົ່ງ
ການປິ່ນປົວທາງການແພດໄປໃຫ້ຜູ້ຄົນທີ່ຕ້ອງການ.
ທ່ານ Pena Nieto ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ຮັບຮູ້ ພວກອາສາສະໝັກທີ່ໄດ້ໃຫ້
ການຊ່ອຍເຫລືອແບບບໍ່ມີເງື່ອນໄຂໃດໆຕໍ່ພວກທີ່ຕ້ອງການນັ້ນ.”
ທຳນຽບປະທານາທິບໍດີ ໃນນຳອອກເຜີຍແຜ່ທາງ Twitter ຊຶ່ງຮວມທັງວີດີໂອທີ່ສະ
ແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຫຼາຍພັນຄົນ ໄດ້ພົວພັນນຳ ການບັນເທົາທຸກ ແລະຂຽນວ່າ “ອີກ
ເທື່ອນຶ່ງ ຊາວເມັກຊິໂກໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມເປັນພະ
ລາດອນພາບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່.”
ນອກຈາກການຊ່ອຍເຫລືອ ໃນການຮັບມືຂອງທ້ອງຖິ່ນແລ້ວ ໃນນະຄອນຫຼວງເມັກຊິໂກ
ຊີຕີ້ ພ້ອມທັງລັດ Morelos, Puebla, Mexico, Guerrero ແລະ Oaxaca ຍັງໄດ້ຮັບ
ການຊ່ອຍເຫລືອມາຈາກຕ່າງປະເທດນຳດ້ວຍ.
ອົງການຊ່ອຍເຫຼືອສາກົນຂອງສະຫະລັດໄດ້ສົ່ງເຈົ້າໜ້າທີ່ຫລາຍກວ່າ 60 ຄົນພ້ອມດ້ວຍອຸບປະກອນຕ່າງໆ ແລະຢາປົວພະຍາດ ໄປຍັງນະຄອນຫຼວງເມັກຊິໂກຊີຕີ້ ໃນວັນພະຫັດ
ວານນີ້.
ທ່ານ Mark Green ຫົວໜ້າອົງການຊ່ອຍເຫຼືອສາກົນຂອງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ພວກຕົນ
ຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດ ກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ ຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂອງເມັກຊິໂກ ເພື່ອຊ່ອຍກູ້ໄພ ພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວແລະຊັ່ງຊາເບິ່ງໂຄງລ່າງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍ ຫາຍຈາກແຜ່ນດິນໄຫວ.
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