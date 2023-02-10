ພວກພະນັກງານກູ້ໄພ ໃນເທີກີແລະຊີເຣຍ ໄດ້ເລັ່ງລັດແຂ່ງກັບເວລາໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ແລະການຂາດແຄນອຸບປະກອນ ສຳລັບຊອກຄົນຫາຜູ້ລອດຊີວິດມາໄດ້ ທີ່ຖືກຖົມຢູ່ກ້ອງຊາກຂອງຕຶກອາຄານ ທີ່ພັງລົງມາ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວຮ້າຍແຮງ ທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ ເມື່ອວັນຈັນຜ່ານມາ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 20,000 ຄົນແລ້ວ ໃນເວລານີ້.
ອົງການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂອງເທີກີ ກ່າວໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ວ່າ ມີພະນັກງານປະມານ 110,000 ຄົນ ພົວພັນກັບຄວາມພະຍາຍາມກູ້ໄພແລະມີການສົ່ງຍານພາຫານະ ເຊັ່ນວ່າລົດແທຣັກເຕີ ລົດຍົກ ລົດດຸດແລະລົດຂຸດ 5,500 ຄັນໄປຊ່ວຍ ປະເທດດັ່ງກ່າວທີ່ພວມປະສົບກັບໄພແຜ່ນດິນໄຫວ.
ປະທານາທິບໍດີເທີກີ ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຍຢິບ ເອີດຍານ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ຈຸດໃຈກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃກ້ກັບເມືອງກາຊຽນເທັບແລະເຂດຊາຍແດນເທີກີ ຕິດກັບປະເທດຊີເຣຍ.
ທ່ານໄດ້ປະເຊີນໜ້າ ກັບພວກລອດຊີວິດມາໄດ້ ທີ່ມີຄວາມບໍ່ພໍໃຈເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນການຊອກຫາຄົນຮັກຂອງພສກເຂົາເຈົ້າຫລືການຊ່ວຍເຫລືອຈາກລັດຖະບານ ໂດຍຮັບຮູ້ເຖິງບັນຫາຕ່າງໆ ໃນການຮັບມືກັບເຫດສຸກເສີນ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ມີຄວາມແຮງ 7.8.
“ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະກະກຽມຮັບມືກັບໄພພິບັດເຊັ່ນນີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານເອີດວານທີ່ໄດ້ກ່າວ. “ພວກເຮົາຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບການດູແລ.” ທ່ານໄດ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງອາກາດຂອງລະດູໜາວແລະແຜ່ນດິນໄຫວໄດ້ ທຳລາຍຢ່າງໃດ ຕໍ່ທາງແລ່ນສະໜາມບິນຂອງຮາເຕ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງລົບກວນຕໍ່ການປະຕິບັດງານຮັບມືກັບແຜ່ນດິນໄຫວ.
ຢູ່ທີ່ແຂວງຮາເຕ ທ້າວເອີດານ ກາຮີໂລກູລລາຣີ ຜູ້ທີ່ພັນລະຍາແລະລູກສອງຄົນຍັງຢູ່ກ້ອງຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານ ໄດ້ສະແດງຄວາມເປັນຫ່ວງ ກັບວີໂອເອພະແນກພາສາເທີກີ. ມີຫລາຍກວ່າ 3,300 ຄົນເສຍຊີວິດຢູ່ແຂວງຮາເຕ.
“ຖືກຕ້ອງ ທຸກຄົນແມ່ນມະນຸດ. ແຕ່ 80 ແຂວງ ຍັງບໍ່ພຽງພໍບໍ? ເປັນຫຍັງ 80 ແຂວງຈຶ່ງບໍ່ຊ່ວຍ 10 ແຂວງ? ມີການຊັກຊ້າເປັນເວລາ 10 ຊົ່ວໂມງ ຖືກຕ້ອງບໍ? ແຕ່ເປັນເວລາສອງມື້ໃນການຊ່ວຍເຫລືອ? ພວກເຮົາບໍ່ມີຮອດນ້ຳ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ທີ່ລາວໄດ້ກ່າວເຖິງບັນດາແຂວງຕ່າງໆຂອງເທີກີ.
ພວກກູ້ໄພຍັງສືບຕໍ່ຊອກຫາຜູ້ທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ຍ້ອນບໍ່ມີອຸບປະກອນ ແລະຄວາມຊ່ຽວຊານ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂໍ ການຊ່ວຍເຫລືອຢູ່ກໍຕາມ.