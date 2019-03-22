ສະພາກາແດງກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ສົ່ງໜ່ວຍປະຕິບັດງານຮັບມືກັບເຫດການສຸກເສີນ 2 ໜ່ວຍໄປຍັງເມືອງທ່າແບຣາໃນປະເທດໂມຊຳບິກ ເພື່ອໃຫ້ຄວມຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ປະຊາຊົນຫຼາຍໆພັນຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄຊໂຄລນອີແດໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງເປັນລົມພາຍຸທີ່ແຮງສຸດ ທີ່ໄດ້ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມພາກໃຕ້ທະວີບອາຟຣິກາໃນຮອບຫຼາຍໆທົດສະວັດ.
ເປັນທີ່ຄາດກັນວ່າ ໜ່ວຍປະຕິບັດງານນຶ່ງ ແມ່ນຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່ຽວກັບສະຖານທີ່ສຸຂາພິບານພື້ນຖານ ສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍເຖິງ 20,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ໜ່ວຍປະຕິບັດງານອີກໜ່ວຍນຶ່ງນັ້ນ ຈະຜະລິດນ້ຳສະອາດຫຼາຍເຖິງ 225,000 ລິດໃນແຕ່ລະມື້ ພຽງພໍສຳລັບປະຊາຊົນຫຼາຍເຖິງ 15,000 ຄົນ ທີ່ກຳລັງດີ້ນຮົນຕໍ່ສູ້ກັບໄພນ້ຳຖ້ວມຮ້າຍແຮງ ທີ່ເກີດຈາກລົມພາຍຸດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງເຈມມີ ລາເຊີ ຫົວໜ້າປະຕິບັດງານ ຂອງສະພາກາແດງໃນໂມຊຳບິກ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອມີຄວາມເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດ ກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການແຜ່ຜາຍຂອງພະຍາດທີ່ມານຳນ້ຳ. ທ່ານນາງກ່າວວ່າ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຕໍ່ການລະບາດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ການຊ່ວຍເຫຼືອເພີ້ມຕື່ມ ແມ່ນຍັງມີຄວາມຈຳເປັນ ແລະພວກເຮົາ ຈະ ສືບຕໍ່ດຳເນີນການເທົ່າທີ່ພວກເຮົາສາມາດ ເພື່ອຈັດສົ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໃນປະລິມານເພີ້ມຂຶ້ນໄປໃຫ້ ແລະເຂົ້າເຖິງຜູ້ຄົນໃນຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນ.”
ມີການສົ່ງເຮືອບິນເຮຣີຄອບເຕີ້ໄປຖິ້ມອາຫານລົງຕາມບ້ານຕ່າງໆ ທີ່ຖືກທຳລາຍແລະຕັດຂາດຈາກໂລກພາຍ ຫຼັງຈາກລົມພາຍຸໄຊໂຄລນ ພັດເຂົ້າຖະຫຼົ່ມເມືອງແບຣາ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ກໍພັດທຳລາຍປະເທດຊິມບັບເວ ແລະມາລາວີ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອກ່າວວ່າ ມີພວກທີ່ລອດຊີວິດມາໄດ້ຈຳນວນນຶ່ງ ຍັງງອຍຢູ່ຕາມກົກໄມ້ ຫຼືບໍ່ກໍຢູ່ຕາມຫຼັງຄາເຮືອນ ທີ່ຍັງຖືກນ້ຳຖ້ວມຢູ່.
ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທັງໝົດ ໃນໂມຊຳບິກ ຊິມບັບເວ ແລະມາລາວີ ໄດ້ເພີ້ມຂຶ້ນເປັນຢ່າງໜ້ອຍ 437 ຄົນ ຊຶ່ງເປັນໂຕເລກທີ່ຄາດວ່າ ຈະສູງຂຶ້ນຕື່ມ ໃນຂະນະທີ່ລະດັບນ້ຳພວມລົດລົງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດເຂົ້າໄປເຖິງເຂດທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຕ່າງໆ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກ່າວວ່າ ໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆມີດັ່ງກ່າວ ໂມຊຳບິກ 242 ຄົນ ຊິມບັບເວ 139 ຄົນ ແລະມາລາວີ 56 ຄົນ.
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