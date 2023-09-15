ໜ່ວຍຄົ້ນຫາ ແລະ ກູ້ໄພ ເຮັດວຽກຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ ທີ່ຖືກໄພນໍ້າຖ້ວມ

ໜ່ວຍຄົ້ນຫາ ແລະກູ້ໄພໄດ້ເຮັດວຽກ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຢູ່ພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ, ບ່ອນທີ່ໄພນ້ຳຖ້ວມຮ້າຍແຮງໄດ້ເຮັດໃຫ້ຫລາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດ ແລະຫາຍສາບສູນອີກຫຼາຍພັນຄົນ.
ອົງການສະພາກາແດງລີເບຍ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມໃນວັນອາທິດໃນເມືອງເດີນາ (Derna) ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນເປັນ 11,300 ຄົນ ແລະ ມີລາຍງານຜູ້ຫາຍສາບສູນອີກ 10,100 ຄົນ.
ອົງການຂ່າວ ເອພີ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກ ພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ ທ່ານ ອອທມານ ອັບດຸລຈາລີລ (Othman Abduljaleel) ທີ່ກ່າວວ່າ ມີສົບ 3,000 ສົບໄດ້ຖືກຝັງແລ້ວ, ຍັງມີອີກ 2,000 ສົບ ຍັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການດຳເນີນການ.
ທ່ານອັບດຸລເມນາມ ອັລ-ໄກທີ (Abdulmenam al-Ghaithi), ເຈົ້າເມືອງເດີນາ ກ່າວຕໍ່ໂທລະພາບອັລ-ອາຣາເບຍ (al-Arabia) ວ່າ ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດອາດສູງເຖິງ 20,000 ຄົນ.
ເມືອງເດີນາ ເປັນພື້ນທີ່ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໜັກທີ່ສຸດ, ໂດຍມີຝົນຕົກໜັກ ແລະເຂື່ອນແຕກ ເຮັດໃຫ້ຕຶກອາຄານຕ່າງໆພັງທະລາຍລົງ, ຝັງພື້ນທີ່ຢູ່ໃນຕົມ ແລະພັດພາຄົນອອກສູ່ທະເລ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງລີເບຍ ໄດ້ອອກຄຳເຕືອນ, ແລະໃນວັນເສົາ ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ປະຊາຊົນ ອົບພະຍົບອອກຈາກເຂດແຄມທະເລ. ແຕ່ບໍ່ມີການແຈ້ງເຕືອນກ່ຽວກັບເລື້ອງເຂື່ອນແຕກ.
ພາຍຸດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ສັງຫານປະຊາຊົນປະມານ 170 ຄົນໃນເຂດອື່ນໆຂອງພາກຕາເວັນອອກລີເບຍ, ລັດຖະມົນຕີສາທາລະນະສຸກກ່າວ.
ເລຂາທິການໃຫຍ່ ອົງການອຸຕຸນິຍົມໂລກ ທ່ານເພຕເຕຣີ ຕາລາສ (Petteri Taalas) ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ທີ່ນະຄອນເຈນີວາວ່າ "ການເສຍຊີວິດຂອງມະນຸດສ່ວນໃຫຍ່" ສາມາດຫລີກລ້ຽງໄດ້ຖ້າລີເບຍມີການບໍລິການສະພາບອາກາດ ທີ່ມີປະໂຫຍດ.