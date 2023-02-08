ໜ່ວຍກູ້ໄພໃນເທີກີ ແລະຊີເຣຍ ໄດ້ຮີບເຮັ່ງແຂ່ງກັບເວລາ ແລະອາກາດໜາວ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອ ຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດ ທີ່ຖືກຖົມຢູ່ໃນຊາກຫັກພັງຂອງຕຶກອາຄານ ທີ່ພັງລົງ ຍ້ອນແຜ່ນດິນໄຫວຂະໜາດແຮງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ແລະ ເຮັດໃຫ້ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຫຼາຍກວ່າ 9,400 ຄົນນັ້ນ.
ອົງການຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນຂອງປະເທດ ກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້ວ່າ ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມ ຊ່ວຍກູ້ໄພໃນເທີກີ ແມ່ນມີພະນັກງານ 96,000 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ສະຖານທີ່ ທີ່ມີການຄົ້ນຫາ ໄດ້ເປັນບ່ອນທີ່ໜ້າຊົມຊື່ນດີໃຈ ໃນລະດັບໃດນຶ່ງ ຍ້ອນວ່າ ມີຜູ້ຄົນທີ່ຍັງມີຊີວິດຖືກພົບເຫັນ ແລະຖືກນໍາສົ່ງໄປຮັບການປິ່ນປົວທາງການແພດ. ແຕ່ການຂຸດຊາກຫັກພັງອອກ ກໍຍັງໝາຍເຖິງການມີຈຳນວນຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ແລະເສຍຊີວິດເພີ້ມສູງຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ໃນເທີກີກ່າວວ່າ ມີຢ່າງຫນ້ອຍ 6,957 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ແລະຫລາຍກວ່າ 38,000 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ. ຢູ່ໃນຊີເຣຍນັ້ນ ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 2,470 ຄົນ, ອີງຕາມຕົວເລກຂອງລັດຖະບານດາມາສກັສ ແລະກຸ່ມກູ້ໄພ.
ແຜ່ນດິນໄຫວເທື່ອນີ້ ແມ່ນເຫດການແຜ່ນດິນໄຫວ ທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດໃນໂລກ ນັບຕັ້ງແຕ່ ມີແຜ່ນດິນໄຫວ ແລະຄື້ນຊຸນາມິ ໃນປີ 2011 ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດເກືອບຮອດ 20,000 ຄົນ ຢູ່ໃນຍີ່ປຸ່ນ ເປັນຕົ້ນມາ.
ຈຸດສູນກາງຂອງແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນຈັນຜ່ານມາ ແມ່ນຢູ່ໃນເມືອງພາຊາຊິກ (Pazarcik) ທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງກາຊຽນເທັບ (Gaziantep) ທີ່ຢູ່ໃກ້ຊາຍແດນເທີກີ ກັບຊີເຣຍ. ປະທານາທິບໍດີເທີກີ, ທ່ານຣີເຊັບ ຕາຢິບ ເອີດວນ (Recep Tayyip Erdogan) ມີກຳນົດຈະເດີນທາງໄປຍັງເຂດດັ່ງກ່າວໃນວັນພຸດມື້ນີ້.
ທ່ານເອີດວນ ໄດ້ປະກາດວ່າ ໃຫ້ມີການໄວ້ອາໄລແຫ່ງຊາດເປັນເວລາ 7 ວັນ ແລະ ມີພາວະສຸກເສີນ ເປັນເວລາ 3 ເດືອນ ໃນ 10 ແຂວງ ທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບໂດຍກົງ ຈາກແຜ່ນດິນໄຫວນີ້.
ທ່ານເອີດວນ ພັນລະນາເຖິງແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວວ່າ “ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ມີອັນໃດຄືເລີຍ ໃນໂລກນີ້,” ແລະ ທ່ານໄດ້ຂອບໃຈປະເທດກາຕາ ທີ່ໄດ້ສະໜອງເຮືອນຕູ້ຄອນເທັນ ເນີ 10,000 ຫຼັງ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຂາດບ່ອນຢູ່ອາໄສ.
ໜ່ວຍຊອກຄົ້ນຫາຄົນ ແລະເຄື່ອງຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນຈາກທົ່ວໂລກ ໄດ້ຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າໄປ ໃນເທີກີ ແລະຊີເຣຍ ໃນຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກູ້ໄພ ໄດ້ຂຸດຊາກຫັກພັງອອກ ໃນການຊອກຫາຜູ້ລອດຊີວິດຢ່າງຟ້າວຟັ່ງ. ສຽງທີ່ຮ້ອງຄວນຄາງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອ ຈຳນວນນຶ່ງ ໄດ້ມິດງຽບໄປ.