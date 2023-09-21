ຄວາມຂັດແຍ້ງລະຫວ່າງພັກຣີພັບບລີກັນໃນສະພາຕໍ່າ ກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍການຈັດຫາເງິນທຶນຂອງລັດຖະບານໄດ້ເຮັດໃຫ້ສະຫະລັດ ຕົກຢູ່ພາຍໃຕ້ການປິດລັດຖະບານໃນອີກ 10 ມື້ຕໍ່ໜ້າ, ເຮັດໃຫ້ເກີດບໍ່ແນ່ນອນ ຕໍ່ພະນັກງານລັດຖະບານກາງ ແລະພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ຫຼາຍແສນຄົນ ທີ່ຈະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ.
ເວັ້ນເສຍແຕ່ວ່າລັດຖະສະພາສາມາດຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ 12 ສະບັບທີ່ສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ - ຫຼືສາມາດຕົກລົງ ກ່ຽວກັບມາດຕະການໃຊ້ຈ່າຍສຸກເສີນເພື່ອສະໜອງທຶນຊົ່ວຄາວ - ອໍານາດຂອງຫຼາຍອົງການຂອງລັດຖະບານກາງໃນການໃຊ້ເງິນຈະຫມົດອາຍຸໃນເວລາທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 30 ກັນຍານີ້.
ຈຸດໃຈກາງຂອງການຂັດແຍ້ງແມ່ນການຕັດສິນໃຈຂອງສະມາຊິກພັກຝ່າຍຂວາຈັດສ່ວນໃຫຍ່ໃນສະພາທີ່ຈະປະຕິເສດຂໍ້ຕົກລົງທີ່ປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານເຄວິນ ເມັກຄາທີ ໄດ້ເຈລະຈາໄວ້ໃນຕົ້ນປີນີ້ກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງການຜິດນັດຊໍາລະໜີ້ສິນຂອງປະເທດຊາດ. ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຈຳ ນວນນຶ່ງຕ້ອງການຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕໍ່າກວ່າຈຳນວນທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນໄວ້ໃນຂໍ້ຕົກລົງດັ່ງກ່າວ.
ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຫຼຸດການໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນປະເທດ ລົງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການຊ່ວຍເຫຼືອທີ່ສະຫະລັດໄດ້ສະຫນອງໃຫ້ຢູເຄຣນໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການຮຸກຮານຂອງຣັດເຊຍ. ເນື່ອງຈາກວ່າພັກຂອງທ່ານເມັກຄາທີ ມີອຳນາດຄວບຄຸມສະພາ ດ້ວຍຄະແນນສຽງພຽງບໍ່ເທົ່າໃດສຽງ, ການແປພັກໂດຍສະມາຊິກຂອງທ່ານ ແມ່ນແຕ່ສອງສາມຄົນກໍຫມາຍຄວາມວ່າທ່ານບໍ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍ ທີ່ຈໍາເປັນເພື່ອຜ່ານມາດຕະການທີ່ເຫມາະສົມ.