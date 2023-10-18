ສະພາຕໍ່າສະຫະລັດ ຈະລົງຄະແນນສຽງເພື່ອເລືອກປະທານສະພາຕໍ່າ ຫຼັງຮອບທຳອິດພົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວ

ບັນດາສະມາຊິກລັດຖະສະພາໃນສະພາຕ່ຳສະຫະລັດ ຈະປະຊຸມກັນເພື່ອລົງຄະ ແນນສຽງອີກຄັ້ງນຶ່ງໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳຈາກພັກຣີພັບ ບລີກັນ ທ່ານຈິມ ຈໍແດນ ກຳລັງພະຍາຍາມຂໍການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກຂອງ ທ່ານໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ເປັນປະທານສະພາຕໍ່າຄົນຕໍ່ໄປ.
ທ່ານຈໍແດນ, ເຊິ່ງເປັນພວກອະນຸລັກນິຍົມທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແລະເປັນພັນທະມິດຂອງ ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ, ໄດ້ຂາດຄະແນນສຽງສ່ວນໃຫຍ່ໃນວັນ ອັງຄານວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 20 ຄົນໄດ້ລົງຄະແນນ ສຽງໃຫ້ສະມາຊິກຄົນອື່ນໆ.
200 ຄະແນນສຽງຂອງທ່ານຍັງຕາມຫຼັງຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາຕໍ່າ ຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານຮາຄີມ ເຈັຟຟຣີ (Hakeem Jeffries), ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບ 212 ຄະແນນສຽງ ແຕ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງໃນການກ້າວໄປສູ່ປະທານຕໍາແໜ່ງປະທານ ສະພາຕໍ່າ ພັກຣີພັບບລິກັນມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕໍ່າ.
ທ່ານຈໍເດັນ ໄດ້ສະແດງຄວາມຫມັ້ນໃຈຫຼັງຈາກການລົງຄະແນນສຽງຄັ້ງທໍາອິດ, ໂດຍກ່າວວ່າທ່ານຄາດ ວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຫຼາຍຂຶ້ນ.
"ພວກເຮົາຈະສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປ," ທ່ານຈໍເດັນໄດ້ກ່າວ.