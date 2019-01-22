ພັກຣີພັບບລີກັນ ເປີດເຜີຍ ແຜນງົບປະມານ ທີ່ອາດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ການສະໜັບສະໜຸນ ​ຈາກ ພັກເດໂມແຄຣັດ

ພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນສະພາສູງ ໄດ້ເປີດເຜີຍຂໍ້ສະເໜີຮ່າງງົບປະມານ ທີ່ຈະຍຸຕິການປິດ
ລັດຖະບານເປັນບາງສ່ວນ ໂດຍຮັບເອົາການຊີ້ນຳ ຈາກການສະເໜີຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ທ່ານເອີ້ນຂໍ້ສະເໜີນີ້ ວ່າ “ແຜນການປະນີປະນອມ” ແຕ່ພັກເດໂມແຄຣັດ
ກ່າວວ່າ ມັນຈະບໍ່ໄປໃສເລີຍ.
ສິ່ງທີ່ສຳຄັນສຸດ ທາງດ້ານການເມືອງ ກໍແມ່ນທຶນ 5 ພັນ 7 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ເພື່ອສ້າງສິ່ງ
ກີດຂວາງ ຢູ່ເລາະຕາມຊາຍແດນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະເມັກຊິໂກ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່
ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ຍົກຂຶ້ນມາ ນັບຕັ້ງແຕ່ ທ່ານໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງ ເປັນປະທານາ
ທິບໍດີ ນັ້ນວ່າ ເປັນເລື້ອງທີ່ຈຳເປັນ ເພື່ອຢຸດຢັ້ງ ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍ ແລະ
ການຫລັ່ງໄຫລເຂົ້າມາຂອງພວກຢາເສບຕິດ ຢູ່ຕາມຊາຍແດນ.
ພັກເດໂມແຄຣັດ ໂຕ້ແຍ້ງວ່າ ກຳແພງນັ້ນ ແມ່ນແພງ ແລະເປັນວິທີທາງ ທີ່ ບໍ່ມີປະສິດ
ທິພາບ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວເຫຼົ່ານັ້ນ ແລະໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທຶນ ໃຊ້ຈ່າຍ 1 ພັນ
3 ຮ້ອຍລ້ານໂດລາ ສຳລັບມາດຕະການອື່ນໆ ເຊັ່ນວ່າ ເພີ້ມ ບັນດາຜູ້ພິພາສາ ດ້ານ
ຄົນເຂົ້າເມືອງ ແລະຕິດຕັ້ງເຄື່ອງກວດທັນສະໄໝ ຢູ່ຕາມດ່ານຄົນເຂົ້າເມືອງແຫ່ງຕ່າງໆ.
ສະພາຕ່ຳທີ່ນຳພາໂດຍພັກເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ ຮັບຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍຫຼາຍສະບັບ ໂດຍມີ
ພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ກ່າວມານັ້ນ ຮວມຢູ່ນຳດ້ວຍ ແລະມີແຜນທີ່ຈະລົງຄະແນນສຽງຕື່ມອີກ
ໃນສັບປະດານີ້.
ສ່ວນຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ ວາງແຜນ ທີ່ຈະຈັດ
ໃຫ້ມີການລົງຄະແນນສຽງ ຕໍ່ຂໍ້ສະເໜີຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ໃນສັບປະດານີ້ ເຊັ່ນກັນ.
ເບິ່ງຄືວ່າ ມັນອາດຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້.
ໃນການແລກປ່ຽນ ກັບການຮຽກຮ້ອງຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ສຳລັບ ທຶນເພື່ອສ້າງ
ກຳແພງ ກໍລວມທັງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ເພື່ອດຶງດູດເອົາ ການສະໜັບ
ສະໜຸນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ ຊຶ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ຈະໃຫ້ການປົກປ້ອງໃຫ້ແກ່
ພວກເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາໃນປະເທດ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນເວລາທີ່
ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງເຍົາໄວ ແລະຜູ້ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນພາຍໃຕ້ ໂຄງການທີ່ຮູ້ກັນດີ ຄື ໂຄງ
ການຍົກເລີກໃຊ້ມາດຕະການຕໍ່ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ຖືກພໍ່ແມ່ນຳເຂົ້າມາປະເທດ ຢ່າງຜິດ
ກົດໝາຍ ຫຼື DACA ໃນຍຸກສະໄໝຂອງທ່ານໂອບາມາ ໄລຍະ 3 ປີ ແລະເພື່ອຍຸຕິ
ການອະນຸມັດໃຫ້ຖານະການປົກປ້ອງຊົ່ວຄາວ ຫຼື TPS ໃຫ້ແກ່ພວກຄົນ ທີ່ຫລົບໜີ
ຈາກອາເມຣິກາລາຕິນ ແລະອາຟຣິກາ ຍ້ອນຄວາມຮຸນແຮງ ແລະໄພພິບັດທຳມະຊາດ.
ທ່ານທຣຳ ກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະຍົກເລີກທັງໂຄງການ DACA ແລະ TPS
ສຳລັບຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກບາງປະເທດ.
ພັກຣີພັບບລີກັນ ມີແຜນທີ່ຈະເພີ້ມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ລາດຕະເວນຊາຍແດນ ຈຳນວນ 750 ຄົນ
ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ພາສີ 375 ຄົນ ພ້ອມດ້ວຍການປັບປຸງໃນດ້ານເທັກ ໂນໂລຈີໃໝ່ ຢູ່ຕາມ
ດ່ານຄົນເຂົ້າເມືອງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ