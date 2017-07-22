ຍັງມີ ອຸບປະສັກ ຫລາຍຢ່າງ ທີ່ຈະຮັບຜ່ານ ປະກັນສຸຂະພາບ ສະພາສູງ ພັກຣີພັບບລີກັນ

ພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ກຳລັງໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນ ໃຫ້ຮ່າງກົດໝາຍປະກັນສຸຂະພາບ
ເພື່ອມາແທນປະກັນໄພສຸຂະພາບລາຄາຖືກຊຶ່ງຍັງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ ໂອບາມາ
ແຄນັ້ນ ໄດ້ປະສົບກັບບັນຫາອີກຄັ້ງນຶ່ງ ໃນວັນສຸກວານນີ້.
ມີລາຍງານ ສະພາສູງໄດ້ຕັດສິນວ່າ ພັກຣີພັບບລີກັນຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບ 60 ສຽງຈຶ່ງຈະ
ສາມາດບໍ່ໃຫ້ນຳເອົາຂໍ້ກຳນົດຕໍ່ຕ້ານການເຮັດແທ້ງຮວມຢູ່ໃນຮ່າງກົດໝາຍໄດ້.
ພັກຣີພັບບລີກັນ ກຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ 52 ຕໍ່ 48 ຢູ່ໃນສະພາສູງ. ມີທ່າທາງວ່າ ເປັນ
ໄປໄດ້ສູງທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ຈະບໍ່ລົງຄະແນນສຽງອະນຸຍາດໃຫ້ຮັກສາຂໍ້ກຳນົດທີ່
ຈະຂັດຂວາງບໍ່ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງສາມາດເຮັດແທ້ງໄດ້ນັ້ນ.
ບໍ່ມີທ່າທາງວ່າ ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນບາງຄົນ ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນຕໍ່
ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ ໂດຍປາສະຈາກການຈຳກັດຮັດແຄບ ໃນການຕໍ່ຕ້ານການເຮັດ
ແທ້ງ.
ນອກນັ້ນ ຍັງມີລາຍງານວ່າ ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ 60
ສຽງແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນ ສຳລັບຂໍ້ກຳນົດ ທີ່ຈະສະໜອງ ການປະຢັດ ໃນການ
ຈ່າຍເມດີເຄດ ໃຫ້ແກ່ເຂດເມືອງຕ່າງໆທາງພາກເໜືອລັດນິວຢອກ.
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ກ່າວວ່າ ຂໍ້ກຳນົດ ກ່ຽວກັບນິວຢອກ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ພາ
ສາຄຳເວົ້າ ໃນຮ່າງກົດໝາຍສຳລັບໃຫ້ຜົນປະໂຫຍດແກ່ລັດອື່ນໆນັ້ນ ຕົກຢູ່ໃນ
ອັນຕະລາຍ. ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງທ່ານ Mitch McConnell ໄດ້
ຈັດເອົາຊື່ຂອງຫຼາຍໆລັດເຂົ້າໃນຮ່າງກົດໝາຍ ໃນຄວາມພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້
ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນພວກສະມາຊິກສະພາສູງຂອງລັດເຫຼົ່ານັ້ນ.
ທ່ານ Bernie Sanders ສະມາຊິກສະພາສູງ ພັກເດໂມແຄຣັດ ຂຽນລົງໃນ
Twitter ວ່າ ການຕັດສິນໃຈຂອງທາງສະພາສູງໃນມື້ນີ້ ພິສູດໃຫ້ເຫັນອີກຄັ້ງ
ນຶ່ງວ່າ ຂັ້ນຕອນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການເພື່ອຍົກເລີກປະກັນ
ສຸຂະພາບລາຄາຖືກນັ້ນ ແມ່ນປະສົບກັບຄວາມຫາຍະນະ.”
ພັກຣີພັບບລີກັນກ່າວວ່າ ວິໄສທັດຂອງສະພາສູງແມ່ນເປັນພຽງແຕ່ທິດທາງນຳ
ພາແລະສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້.
ນອກນັ້ນ ພັກຣີພັບບລີກັນຍັງໄດ້ປະເຊີນ ກັບອີກບັນຫານຶ່ງກ່ຽວກັບປະກັນສຸຂະ
ພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າໃນວັນສຸກວານນີ້ ເວລາສະມາຄົມການແພດອາເມຣິກັນ
ຊຶ່ງເປັນກຸ່ມຈັດຕັ້ງທ່ານໝໍ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະມາຊິກ
ສະພາສູງ ຢຸດເຊົາການຍົກເລີກແລະທົດແທນ ປະກັນສຸຂະພາບລາຄາຖືກແລະ
ຫັນມາດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຂອງທັງສອງພັກການເມືອງເພື່ອສ້າງຄວາມທຸ່ນ
ທ່ຽງໃຫ້ແກ່ຕະຫລາດປະກັນສຸຂະພາບ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ