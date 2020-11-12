ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ຮັບເຄິ່ງນຶ່ງ ຂອງບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ ໃນສະພາສູງ ສະຫະລັດ ແລ້ວ

ສະມາຊິກສະພາສູງ ສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣພັບບລີກັນ ທ່ານ ແດນ ຊຸລລີວານ ຈາກລັດອາລາສກາ ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງຄືນໃນວັນພຸດວານນີ້, ເປັນການຮັບປະກັນຢ່າງໜ້ອຍ 50 ບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງທີ່ມີສະມາຊິກ 100 ຄົນສຳລັບສອງປີຂ້າງໜ້າ, ໃນຂະນະທີ່ການຄວບຄຸມສະພາດັ່ງກ່າວແມ່ນຍັງບໍ່ມີຄວາມແນ່ນອນ ຈົນກວ່າການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີ້ຂາດຈະຖືກຈັດຂຶ້ນໃນລັດ ຈໍເຈຍ ໃນຕົ້ນເດືອນມັງກອນປີໜ້າ.
ຫຼັງຈາກການນັບຄະແນນສຽງທີ່ຊ້າໃນລັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ພາຍຫຼັງການເລືອກຕັ້ງວັນທີ 3 ພະຈິກນັ້ນ, ສື່ມວນຊົນໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ທ່ານ ຊຸລລີວານ ມີຄະແນນນຳໜ້າທີ່ບໍ່ສາມາດຜ່ານໄດ້ຕໍ່ ທ່ານ ອາລ ກຣອສ, ແພດກະດູກ ແລະ ຂໍ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ລົງແຂ່ງຂັນເປັນອິດສະ ຫຼະດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກພັກເດໂມແຄຣັດ. ການແຂ່ງຂັນໄດ້ຖືກຕັດສິນດ້ວຍທ່ານ ຊຸລລີວານ, ຫົວອະນຸລັກນິຍົມ, ມີຄະແນນນຳໜ້າ 20 ເປີເຊັນ.
ດ້ວຍພັກຣີພັບບລີກັນໄດ້ຮັບປະກັນວ່າມີບ່ອນນັ່ງຢ່າງໜ້ອຍເຄິ່ງນຶ່ງໃນສະພາສູງ ນັ້ນ, ຄວາມສົນ ໃຈໃນເວລານີ້ໄດ້ຫັນໄປຫາການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຊີຂາດສອງຄັ້ງ ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ມັງກອນໃນລັດ ຈໍເຈຍ ທາງພາກໃຕ້ຂອງປະເທດ.
ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຫົວອະນຸລັກນິຍົມສອງທ່ານຄື ສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານ ເດວິດ ເພີດູ ແລະ ທ່ານນາງ ແຄລລີ ເລັຟເຟີ ຕອນນີ້ກຳສອງຕຳແໜ່ງ, ແຕ່ທັງສອງທ່ານແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນການແຂ່ງ ຂັນຕ່າງກັນເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້, ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດ.
ທ່ານ ເພີດູ ຈະປະເຊີນກັບທ່ານ ຈອນ ອອສຊອຟ, ນັກຂ່າວການສືບສວນສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ຢ່າງຫວຸດຫວິດໃນການແຂ່ງຂັນປີ 2017 ສຳລັບບ່ອນນັ່ງໃນສະພາຕໍ່າ ກ່ອນພະ ຍາຍາມທີ່ຂັບໄລ່ທ່ານ ເພີດູ ອອກຈາກຕຳແໜ່ງສະພາສູງທີ່ທ່ານໄດ້ກຳນັບຕັ້ງປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານນາງ ເລັຟເຟີ, ຜູ້ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງເຂົ້າຮັບບ່ອນນັ່ງໃນສະພາສູງໃນຕົ້ນປີ 2020 ນັ້ນ, ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນກັບທ່ານ ຣາຟາແອລ ວໍນັອກ, ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດຫົວກ້າວໜ້າ ຜູ້ທີ່ເປັນນັກສອນສາສະໜາອາວຸໂສຢູ່ໂບດບັບຕິສ ເອເບເນເຊີ ໃນນະຄອນ ແອັດແລນຕ້າ.
ທ່ານ ວໍນັອກ ໄດ້ມີຄະແນນນຳໜ້າຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຫຼາຍຄົນໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງອາທິດແລ້ວນີ້, ດ້ວຍທ່ານນາງ ເລັຟເຟີ ຢູ່ອັນດັບສອງ, ແຕ່ທ່ານອາດຈົບການແຂ່ງຂັນໂດຍຂາດຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ທ່ານຕ້ອງການເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການແຂ່ງຂັນຂັ້ນຊີ້ຂາດ. ໃນການແຂ່ງຂັນຂອງເຂົາເຈົ້າກ່ອນໜ້ານີ້ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ເພີດູ ນຳໜ້າທ່ານ ອອສຊອຟ ຢ່າງຫວຸດຫວິດ, ແຕ່ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ຄົນທີສາມໄດ້ຊະນະຄະແນນສຽງຫຼາຍພໍ ເພື່ອກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານ ເພີດູ ແລະ ທ່ານ ອອສຊອຟ ໄດ້ຄະ ແນນ 50 ເປີເຊັນ.
ດັ່ງທີ່ມັນເປັນໃນປັດຈຸບັນນີ້, ພັກເດໂມແຄຣັດຈະຄວບຄຸມຢ່າງໜ້ອຍ 48 ບ່ອນ ນັ່ງໃນສະພາສູງໃນສອງປີຂ້າງໜ້າ, ແລະ ຈະໄດ້ອີກນຶ່ງບ່ອນນັ່ງ ຫຼັງຈາກໄດ້ສູນເສຍນຶ່ງບ່ອນນັ່ງ ແລະ ໄດ້ມາຄືນອີກສອງບ່ອນນັ່ງໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງອາທິດແລ້ວນີ້.