ບັນດາສະມາຊິກ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ສະຫຼອງ ໄຊຊະນະ ໃນການປະຕິຮູບພາສີ ສຫລ

ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ບັນດາຜູ້ສະໜັບສະໜູນ ສັງກັດ
ພັກຣີພັບບລີກັນ ຂອງທ່ານ ໃນລັດຖະສະພາ ກຳລັງສະເຫຼີມສະຫຼອງ ການຮັບຜ່ານ
ຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງພາສີ ຂອງສະຫະລັດ ອັນເປັນໄຊຊະນະຂອງການອອກກົດໝາຍ
ທີ່ສຳຄັນຄັ້ງທຳອິດ ຂອງການເປັນປະທານາທິບໍດີ ຂອງທ່ານທຣຳ.
“ພວກເຮົາກຳລັງເຮັດໃຫ້ອາເມຣິກາຍິ່ງໃຫຍ່ ອີກເທື່ອນຶ່ງ” ທ່ານທຣຳ ໄດ້ບອກຝຸງຄົນ
ທີ່ໄດ້ເຕົ້າໂຮມກັນ ຢູ່ທີ່ເດີ່ນຫຍ້າ ຂອງທຳນຽບຂາວ ໃນວັນພຸດວານນີ້. ທ່ານໄດ້ຍົກຍ້ອງ
ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຜູ້ທີ່ໄດ້ສະໜັບສະໜູນ ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ໂດຍເອີ້ນຊື່ ຂອງ
ແຕ່ລະທ່ານ ລວມມີ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນນ້ອຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ ມິຈ໌ ແມັກຄອນໂນລ
(Mitch McConnell) ປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານ ພອລ ຣາຍແອນ (Paul Ryan) ຮອງ
ປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ໄມ້ ເພັ້ນສ໌ (Mike Pence) ແລະ ທ່ານອື່ນໆດ້ວຍ.
ທ່ານທຣຳ ໄດ້ເວົ້າ ວ່າ “ມັນເປັນການຕັດພາສີລົງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນປະຫວັດສາດ
ຂອງ ພວກເຮົາ....ເປັນສິ່ງທີ່ພິເສດແທ້ໆເລີຍ.” ທ່ານເວົ້າວ່າ ທັງທ່ານ ແລະ ບັນດາ
ສະມາຊິກພັກຣິພັບບລິກັນທັງຫຼາຍໃນສະພາມີຄວາມດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນ
ກົດໝາຍຮ່ວມກັນ. “ມັນມ່ວນອີ່ຫຼີ ແມ່ນບໍ່ ເວລາພວກເຮົາໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ.”
ສ່ວນທ່ານ ມິສ ມັກຄໍແນລ ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ກໍໄດ້ເອົາໄມໂກຣໂຟນໄປຖື
ແລ້ວເວົ້າວ່າ “ນີ້ເປັນປີພິເສດໃນຄວາມສຳເຣັດຂອງຣັດຖະບານທ່ານທຣຳ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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