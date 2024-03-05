ໃນຂະນະທີ່ການແຂ່ງຂັນເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນຂອງພັກຣີພັບບລີກັນດຳເນີນເຂົ້າສູ່ເດືອນທີສາມຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ຄາໂຣໄລນາໃຕ້ ທ່ານນາງ ນິກກີ ເຮລີ ແມ່ນຜູ້ທ້າຊິງພຽງຄົນດຽວທີ່ຍັງເຫຼືອຢູ່ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ.
ການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນທັງຫຼາຍຈະພິຈາລະນາວ່າ ແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ສຳລັບຕຳແໜ່ງປະທານາທິບໍດີ ແລະ ຜູ້ໃດຈະໄປແຂ່ງກັບປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ໃນເດືອນພະຈິກນີ້.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຊະນະເກືອບທັງໝົດການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ 11 ຄັ້ງ ແລະ ການປະຊຸມພັກເພື່ອເລືອກຕັ້ງຕົວແທນເຂົ້າແຂ່ງຂັນ, ເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮັບຜູ້ຄະແນນຂອງຜູ້ແທນເລືອກຕັ້ງທັງໝົດ 276 ຄົນ ຕໍ່ທ່ານນາງ ເຮລີ 43 ຄົນ. (ທ່ານນາງ ເຮລີ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານນາງໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ເຊິ່ງແມ່ນການແຂ່ງຂັນທີ່ຖືກຄາດການມາດົນນານວ່າ ທ່ານນາງຈະໄດ້ຊະນະ.) ດ້ວຍ 15 ລັດຈະປ່ອນບັດຄະແນນສຽງຂອງເຂົາເຈົ້າສຳລັບຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ ໃນວັນທີ 5 ມີນາມື້ນີ້, ເຊິ່ງເປັນວັນທີ່ຮູ້ຈັກດັ່ງກັບ “Super Tuesday,” ພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນວ່າ ທ່ານນາງຄວນຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນ ຫຼື ປ່ອຍທາງໃຫ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ.
ທ້າວ ບອບ ຄາເຣໂຕ, ຜູ້ສະໜັບສະໜູນທ່ານ ທຣຳ ຈາກເມືອງ ຊາລເມັດ, ລັດຫຼຸຍຊຽນນາ ອະທິບາຍວ່າ “ຖ້າເຈົ້າແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກເດໂມແຄຣັດ, ເຈົ້າຄົງຈະຢາກໃຫ້ທ່ານນາງ ເຮລີ ຢູ່ໃນການແຂ່ງຂັນເພາະວ່າ ລາວລົບກວນສະມາທິຂອງທ່ານ ທຣຳ ໃນການເອົາຊະນະທ່ານ ໄບເດັນ. ແຕ່ຖ້າເຈົ້າແມ່ນຜູ້ສະໜັບສະໜູນພັກຣີພັບບລີກັນທີ່ແທ້ຈິງ, ເຈົ້າຈະຢາກໃຫ້ລາວຖອນຕົວອອກຈາກການເລືອກຕັ້ງຂັ້ນຕົ້ນ ໄວເທົ່າທີ່ຈະໄວໄດ້.”
ທ້າວ ຄາເຣໂຕ ກ່າວວ່າ “ລາວໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ ໃຊ້ເງິນເພື່ອເອົາຊະນະລາວ, ແລະ ມັນກໍບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ດີສຳລັບພັກຣີພັບບລີກັນ. ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງກໍແມ່ນວ່າ, ທ່ານນາງບໍ່ມີໂອກາດເລີຍ, ສະນັ້ນລາວຄວນອອກໄປ.”
ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານ ທຣຳ ຈະໄດ້ຊະນະແຕ່ລະການແຂ່ງຂັນໃນປັດຈຸບັນນີ້ກໍຕາມ, ແຕ່ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງບໍ່ແມ່ນໝົດທຸກຄົນທີ່ສາມາດປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງຂອງເຂົາເຈົ້າໃນເດືອນພະຈິກນີ້ ສຳລັບພັກຣີພັບບລີກັນຄິດວ່າ ທ່ານນາງ ເຮລີ ຄວນອອກຈາກການແຂ່ງຂັນ.
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