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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພັກຣີພັບບລີກັນ ຕົກຢູ່ໃນ ຄວາມສັບສົນ ຫຼັງຈາກ ການລົງຄະແນນສຽງ ໄດ້ພັງລົງ

US Health Care
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ພັກຣີພັບບລີກັນຫາ​ທາງທີ່ຈະລວມຕົວກັນໃໝ່ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່​ຈະຫຼຸດຜ່ອນ ບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ໃນຮ່າງກົດໝາຍ
ປະກັນສຸຂະພາບຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ໄດ້ພັງທະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍປະກັນ
ສຸຂະພາບຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ​
ໂດຍ​ທົ່ວ​ໄປ ​ໃນ​ຊື່ Obamacare ຍັງຄົງມີຜົນ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້ຢູ່ຄືເກົ່າ.

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ຈາກລັດ Kentucky ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2017.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍຂອງສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnell ຈາກລັດ Kentucky ກ່າວຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ຢູ່ລັດຖະສະພາ ຫຼື Capitol Hill ໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 18 ກໍລະກົດ 2017.

ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ມີຄວາມໃຈຮ້າຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ
ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈ. ເປັນເວລາ 7 ປີມາ​ແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ຍົກເລີກ
ແລະ ສັບປ່ຽນ ຈາກລັດຖະສະພາ. ແລະແລ້ວໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອພວກເຮົາມີໂອກາດ
ທີ່ຈະຍົກເລີກ ແລະ ສັບປ່ຽນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່​ໄດ້ສວາຍໃຊ້ໂອກາດທີ່ໄດ້ປຽບນັ້ນ.”

President Donald Trump: We've Had Lots of Victories but Not on Healthcare
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ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ ໂດຍສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່​ເຄັ່ງ​ຄັດ​ໃນ​ດ້ານງົບປະມານ
ກ່າວຫາວ່າ ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປະກັນສຸຂະພາບ Obamacare ຫຼາຍໂພດ, ແລະ
ໂດຍພວກ​ນິຍົມແນວທາງປານກາງຂອງ​ພັກ ທີ່ຢ້ານວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຈະທຳເກີນ
ຂອບເຂດ ໃນການທຳລາຍສະຖານະພາບທີ່ເປັນຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ, ພັກຣີພັບບລີກັນ
ຈຶ່ງຂາດຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບການຮອງຮັບ​ເອົາໃນສະພາສູງ.

ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນ​ສະພາ​ສູງ ທ່ານ Mitch McConnel ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ເຄັນຕັກກີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈທີ່ຄວາມພະຍາຍາມ ຈະຍົກເລີກ
ແລະ ສັບປ່ຽນ Obamacare ທີ່​ມີ​ບັນຫາ ​ໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ຈະບໍ່ປະສົບຄວາມ
ສຳເລັດ.”

ທ່ານ McConnell ໄດ້ເປີດເຜີຍແນວຄິດໃໝ່ວ່າ ຈະຍົກ​ເລີກ Obamacare ໃຫ້ໄດ້
ພາຍໃນ 2 ປີ ໂດຍປາສະຈາກແຜນການສັບປ່ຽນ​ໃໝ່. ​ແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງພັກ
ຣີພັບບລີກັນ ຫຼາຍຄົນໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊັ່ນດຽວກັບ
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວກັນ.

ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ New Hamshire ທ່ານນາງ Jeanne
Shaheen ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າບັນ ດາສະມາຊິກສະພາສູງສ່ວນໃຫຍ່
ຈະຍິນດີສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າ ໄປຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.”

ເຖິງແມ່ນມີ​ການ​ຄາດ​ຄະ​ເນວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຍົກເລີກປະ ກັນສຸຂະພາບ
Obamacare ຈະ​ປະສົບ​ກັບ​ຄວາມ​ລົ້ມ​ແຫຼວຢ່າງແນ່ ນອນກໍຕາມ, ​ແຕ່ທ່ານ
McConnell ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຈັດການລົງ
ຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຄຳຖາມທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນຕົ້ນສັບປະດາໜ້າ.

ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ກະກຽມ​ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງ​ເປັນ​ການປິດລັບ. ພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງ
Obamacare, ເຊິ່ງລວມມີ ຄ່າປະກັນໄພທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະຈຳນວນທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ
ບໍລິສັດປະກັນໄພ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດ.

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