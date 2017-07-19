ພັກຣີພັບບລີກັນ ຕົກຢູ່ໃນ ຄວາມສັບສົນ ຫຼັງຈາກ ການລົງຄະແນນສຽງ ໄດ້ພັງລົງ

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ພັກຣີພັບບລີກັນຫາທາງທີ່ຈະລວມຕົວກັນໃໝ່ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ຫຼັງຈາກ
ຄວາມພະຍາຍາມ ທີ່ຈະຫຼຸດຜ່ອນ ບົດບາດຂອງລັດຖະບານ ໃນຮ່າງກົດໝາຍ
ປະກັນສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ພັງທະລາຍ, ເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍປະກັນ
ສຸຂະພາບຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ບາຣັກ ໂອບາມາ ເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນ
ໂດຍທົ່ວໄປ ໃນຊື່ Obamacare ຍັງຄົງມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຢູ່ຄືເກົ່າ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ມີຄວາມໃຈຮ້າຍຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ກ່າວວ່າ “ແນ່ນອນ
ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈ. ເປັນເວລາ 7 ປີມາແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ຍິນຄຳວ່າ ຍົກເລີກ
ແລະ ສັບປ່ຽນ ຈາກລັດຖະສະພາ. ແລະແລ້ວໃນທີ່ສຸດ ເມື່ອພວກເຮົາມີໂອກາດ
ທີ່ຈະຍົກເລີກ ແລະ ສັບປ່ຽນ ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ສວາຍໃຊ້ໂອກາດທີ່ໄດ້ປຽບນັ້ນ.”
ຫຼັງຈາກໄດ້ຖືກໂຈມຕີ ໂດຍສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ເຄັ່ງຄັດໃນດ້ານງົບປະມານ
ກ່າວຫາວ່າ ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ປະກັນສຸຂະພາບ Obamacare ຫຼາຍໂພດ, ແລະ
ໂດຍພວກນິຍົມແນວທາງປານກາງຂອງພັກ ທີ່ຢ້ານວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຈະທຳເກີນ
ຂອບເຂດ ໃນການທຳລາຍສະຖານະພາບທີ່ເປັນຢູ່ ໃນປັດຈຸບັນນັ້ນ, ພັກຣີພັບບລີກັນ
ຈຶ່ງຂາດຄະແນນສຽງທີ່ຕ້ອງການ ສຳລັບການຮອງຮັບເອົາໃນສະພາສູງ.
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາສູງ ທ່ານ Mitch McConnel ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ເຄັນຕັກກີ ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າເສຍໃຈທີ່ຄວາມພະຍາຍາມ ຈະຍົກເລີກ
ແລະ ສັບປ່ຽນ Obamacare ທີ່ມີບັນຫາ ໃນທັນທີທັນໃດນັ້ນ ຈະບໍ່ປະສົບຄວາມ
ສຳເລັດ.”
ທ່ານ McConnell ໄດ້ເປີດເຜີຍແນວຄິດໃໝ່ວ່າ ຈະຍົກເລີກ Obamacare ໃຫ້ໄດ້
ພາຍໃນ 2 ປີ ໂດຍປາສະຈາກແຜນການສັບປ່ຽນໃໝ່. ແຕ່ສະມາຊິກສະພາສູງພັກ
ຣີພັບບລີກັນ ຫຼາຍຄົນໄດ້ປະຕິເສດຄວາມຄິດດັ່ງກ່າວຢ່າງວ່ອງໄວ, ເຊັ່ນດຽວກັບ
ສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ ທີ່ມີຄວາມເປັນໜຶ່ງດຽວກັນ.
ສະມາຊິກສະພາສູງພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດ New Hamshire ທ່ານນາງ Jeanne
Shaheen ໄດ້ກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຊື່ອວ່າບັນ ດາສະມາຊິກສະພາສູງສ່ວນໃຫຍ່
ຈະຍິນດີສະໜັບສະໜູນການເຂົ້າ ໄປຢູ່ໃນສະຖານະການທີ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ.”
ເຖິງແມ່ນມີການຄາດຄະເນວ່າ ການລົງຄະແນນສຽງເພື່ອຍົກເລີກປະ ກັນສຸຂະພາບ
Obamacare ຈະປະສົບກັບຄວາມລົ້ມແຫຼວຢ່າງແນ່ ນອນກໍຕາມ, ແຕ່ທ່ານ
McConnell ໄດ້ກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານຈະຈັດການລົງ
ຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບ ຄຳຖາມທີ່ວ່ານັ້ນ ໃນຕົ້ນສັບປະດາໜ້າ.
ພັກຣີພັບບລີກັນ ໄດ້ກະກຽມຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນການປິດລັບ. ພັກ
ເດໂມແຄຣັດ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຮ່ວມມືກັນ ເພື່ອແກ້ໄຂຂໍ້ບົກຜ່ອງຂອງ
Obamacare, ເຊິ່ງລວມມີ ຄ່າປະກັນໄພທີ່ສູງຂຶ້ນ ແລະຈຳນວນທີ່ຫຼຸດລົງຂອງ
ບໍລິສັດປະກັນໄພ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການຢູ່ໃນຫຼາຍໆລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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