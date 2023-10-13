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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະມາຊິກພັກຣີພບບລິກັນ ທ່ານສະກາລິສ ຊອກຫາການລົງຄະແນນສຽງ ຈາກພັກ ເພື່ອເປັນປະທານສະພາຕໍ່າ

  • ວີໂອເອ
ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫລາຍ ທ່ານສະຕີບ ສະກາລິສ ຂວາ ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວ ຫລັງຈາກກອງປະຊຸມປິດລັບ ລະຫວ່າງທີ່ທ່ານໄດ້ຖືກສະເໜີເປັນຜູ້ສະໜັກ ປະທານສະພາຕໍ່າ ວັນທີ 11 ຕຸລາ 2023 ໃນນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບປະ ໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານສະຕີບ ສະກາລິສ ປະເຊີນໜ້າການທົດສອບວ່າ ທ່່ານສາມາດມີຜູ້ສະໜັບສະໜູນພຽງພໍຈາກພັກ ເພື່ອມາເປັນປະທານສະພາຕໍ່າຄົນຕໍ່ໄປ ຫຼື​ບໍ່.

ສະມາຊິກພັກຣີພບບລິກັນ ໄດ້ສະເໜີ​ໃຫ້ທ່ານສະກາລິສ ​ໃນ​ການລົງຄະແນນສຽງ​ແບບປິດລັບໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເອົາ ​ມາແທນອະດີດປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົດອອກຈາກ ຕໍາແໜ່ງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.

ທ່ານໄດ້ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງພາຍໃນພັກ 133 ຕໍ່ 99 ​ໂດຍ​ເອົາຊະນະປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳ​ຂອງສະພາຕໍ່າ ທ່ານຈີມ ຈໍແດນ.

ທ່ານສະກາລິສ ອາຍຸ 58 ປີ ໄດ້ຊະນະການຊຸກຍູ້ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ ແລະ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ເປັນ​ເວລາຍາວນານ.

ທ່ານສະກາລິສ ບັດນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງສະພາທັງໝົດ ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ກຳສຽງ​ສວນ​ຫຼາຍ ​ຢ່າງ​ຫວຸດ​ຫວິດ 221 ຕໍ່ 212 ​ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້​ສາ​ມັກ​ຄີ​ກັນຢູ່ເບື້ອງຫ​ລັງຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອໃ​ຫ້​ໄດ້​ຮັບ​ສຽງ​ສ່ວນ​ຫຼາຍ ໃນ​ການ​ຖືກ​ເລືອກ​ເປັນປະທານສະພາ​ຕ່ຳ​ຄົນ​ຕໍ່​ໄປ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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