ສະມາຊິກພັກຣີພບບລິກັນ ທ່ານສະກາລິສ ຊອກຫາການລົງຄະແນນສຽງ ຈາກພັກ ເພື່ອເປັນປະທານສະພາຕໍ່າ

ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຢູ່ໃນສະພາຕໍ່າ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະພົບປະ ໃນວັນພະຫັດ ວານນີ້ ໃນຂະນະທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ທ່ານສະຕີບ ສະກາລິສ ປະເຊີນໜ້າການທົດສອບວ່າ ທ່່ານສາມາດມີຜູ້ສະໜັບສະໜູນພຽງພໍຈາກພັກ ເພື່ອມາເປັນປະທານສະພາຕໍ່າຄົນຕໍ່ໄປ ຫຼືບໍ່.
ສະມາຊິກພັກຣີພບບລິກັນ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ທ່ານສະກາລິສ ໃນການລົງຄະແນນສຽງແບບປິດລັບໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ເພື່ອໃຫ້ເປັນຜູ້ທີ່ເຂົາເຈົ້າເລືອກເອົາ ມາແທນອະດີດປະທານສະພາຕໍ່າ ທ່ານແຄວິນ ແມັກຄາທີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ປົດອອກຈາກ ຕໍາແໜ່ງ ໃນອາທິດແລ້ວນີ້.
ທ່ານໄດ້ຊະນະການລົງຄະແນນສຽງພາຍໃນພັກ 133 ຕໍ່ 99 ໂດຍເອົາຊະນະປະທານຄະນະກຳມະການຍຸຕິທຳຂອງສະພາຕໍ່າ ທ່ານຈີມ ຈໍແດນ.
ທ່ານສະກາລິສ ອາຍຸ 58 ປີ ໄດ້ຊະນະການຊຸກຍູ້ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນ ດ້ວຍການສະໜັບສະໜູນຈາກສະມາຊິກພັກ ແລະການຈັດຕັ້ງເປັນເວລາຍາວນານ.
ທ່ານສະກາລິສ ບັດນີ້ຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸມັດຂອງສະພາທັງໝົດ ບ່ອນທີ່ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລິກັນ ກຳສຽງສວນຫຼາຍ ຢ່າງຫວຸດຫວິດ 221 ຕໍ່ 212 ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ສາມັກຄີກັນຢູ່ເບື້ອງຫລັງຜູ້ສະໝັກ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນການຖືກເລືອກເປັນປະທານສະພາຕ່ຳຄົນຕໍ່ໄປ.