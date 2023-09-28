ບັນດາຜູ້ສະໝັກເປັນປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ສັງກັດພັກຣີບບລິກັນ ເຈັດທ່ານ ໄດ້ຖົກຖຽງກັນຢ່າງແຮງ ຢູ່ໃນການໂຕ້ວາທີຕອນແລງວັນພຸດວານນີ້ ແຕ່ລະຄົນ ພະຍາຍາມທີ່ຈະອອກຈາກກຸ່ມ ເພື່ອເປັນຜູ້ທ້າທາຍຄົນສຳຄັນຕໍ່ ອະດີດປະທາ ນາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໝູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ໃນການສະເໜີຊື່ເປັນຜູ້ສະໝັກປະທານາທິບໍດີຕາງໜ້າພັັກໃນປີ 2024 ເຖິງແມ່ນວ່າ ທ່ານປະເຊີນໜ້າກັບສີ່ຂໍ້ຄະດີການຟ້ອງຮ້ອງທາງອາຍາ.
ທ່ານທຣໍາ ດັ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ບໍ່ຫົວຊາ ກັບການຈັດໂຕ້ວາທີ ຂອງພັກ ຊຶ່ງທ່ານໄດ້ຖອນໂຕ ແລະຖືກຕ້ອງຕິໃນທັນທີ ຈາກຄູ່ແຂ່ງຂອງທ່ານສອງຄົນ.
“ທ່ານທຣໍາໄດ້ຫາຍສາບສູນຢູ່ໃນການປະຕິບັດງານ” ທີີ່ຜູ້ປົກຄອງລັດຟລໍຣິດາ ທ່ານຣອນ ດີແຊນຕິສ ໄດ້ກ່າວ ຜູ້ທ້າທາຍທີ່ໃກ້ຊິດທີ່ສຸດຂອງທ່ານທຮໍາ ແຕ່ຍັງຢູຫ່າງອອກໄປທີສອງຂອງການຢັ່ງສຽງແຫ່ງຊາດ. “ທ່ານສົມຄວນຢູ່ເທິງເວ ທີນີ້ເພື່ອຕອບຄຳຖາມ ເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງເພີ້ມໜີ້ສິນ 7.8 ພັນລ້ານໂດລາຂອງປະເທດ.
ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດນິວເຈີຊີ ທ່ານຄຣິສ ຄຣິສຕິນ ໄດ້ແຍ່ເຂົ້າໄປອີກວ່າ ຖ້າຫາກອະດີດປະທານາທິິບໍດີ ສືບຕໍ່ຫລີກລ່ຽງການໂຕ້ວາທີຂອງປະທານາທິບໍດີພັກຣີພັບບລິກັນ “ພວກເຮົາຈະບໍ່ຮ້ອງທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ພວກເຮົາຈະຮ້ອງທ່ານວ່າ ດໍໂນລ ດັກ.”
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາຄູ່ແຂ່ງຢູ່ຫໍສະໝຸດ ທ່ານຣໍໂນລ ເຣກັນ ໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານທຣໍາໄດ້ຈັດເວທີການເຕົ້າໂຮມການເມືອງຢູ່ລັດມີຊີແກນ ສະໜາມລົບການເມືອງໃນເຂດພາກກາງທາງຕາເວັນຕົກ ບ່ອນທີ່ພວກກຳມະກອນຜະລິດລົດກຳລັງພາກັນປະທ້ວງນັດຢຸດງານ ຕໍ່ຕ້ານສາມບໍລິສັດສ້າງລົດທີ່ໃຫຍ່ສຸດຂອງປະ ເທດ.