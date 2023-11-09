ສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນ 5 ຄົນທີ່ຫວັງຈະເປັນຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຂອງພັກໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ໃນປີໜ້າ ໄດ້ໂຕ້ວາທີກັນເມື່ອຄືນວັນພຸດວານນີ້, ໂດຍໄດ້ສະແດງການສະໜັບສະໜູນຕໍ່ ອິສຣາແອລ ສຳລັບສົງຄາມຂອງເຂົາເຈົ້າກັບກຸ່ມຮາມາສ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ໂຕ້ຖຽງກັນ ກ່ຽວກັບ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ.
ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ທີ່ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄະແນນນຳໜ້າໝູ່ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ເວທີການໂຕ້ວາທີ, ເຊິ່ງທ່ານແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມທີ່ຈະກັບຄືນໄປສູ່ທຳນຽບຂາວ ຫຼັງຈາກໄດ້ຜ່າຍແພ້ການເລືອກຕັ້ງປີ 2020.
ທ່ານ ທຣຳ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ໄປປາກົດຕົວຢູ່ການໂຕ້ວາທີໃດໆຂອງພັກຣີພັບບລີກັນສາມຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ, ໃນຂະນະດຽວກັນໄດ້ຈັດການຊຸມນຸມຂອງທ່ານເອງຢູ່ໃກ້ຄຽງໃນວັນພຸດວານນີ້ ໂດຍເອີ້ນງານ ທີ່ມີຜູ້ແຂ່ງຂັນຂອງທ່ານວ່າ “ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້.”
ຜູ້ປົກຄອງລັດ ຟລໍຣິດາ ທ່ານ ຣອນ ເດີແຊນຕິສ, ຜູ້ທີ່ປາກົດວ່າຕາມຫຼັງເປັນອັນດັບສອງ ດ້ວຍຄະແນນທີ່ຫ່າງໄກ ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ, ໄດ້ກ່າວວ່າທ່ານ ທຣຳ ຕິດໜີ້ຕໍ່ປະຊາຊົນທີ່ເບິ່ງການໂຕ້ວາທີໃຫ້ມາປາກົດຕົວ ແລະ “ອະທິບາຍວ່າເປັນຫຍັງທ່ານຈຶ່ງຄວນໄດ້ຮັບໂອກາດອີກຄັ້ງນຶ່ງ” ທີ່ຈະເປັນຜູ້ຖືກສະເໜີຊື່ຂອງພັກ.
ອະດີດຜູ້ປົກຄອງລັດ ນິວ ເຈີຊີ ທ່ານ ຄຣິສ ຄຣິສຕີ ໄດ້ຊີ້ເຖິງການດຳເນີນຄະດີທາງກົດໝາຍຫຼາຍຄັ້ງໃນປັດຈຸບັນ ແລະກຳລັງລໍຖ້າຢູ່ຂອງທ່ານ ທຣຳ, ໂດຍກ່າວວ່າ “ຄົນໃດກໍ່ຕາມຜູ້ທີ່ຈະໃຊ້ເວລານຶ່ງປີເຄິ່ງຕໍ່ໄປໃນຊີວິດຂອງລາວ ກ່ຽວກັບ ການເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບໍ່ຖືກຈັບເຂົ້າຄຸກ ແລະ ຢູ່ໃນສານແມ່ນບໍ່ສາມາດທີ່ຈະນຳພາພັກການເມືອງນີ້.”