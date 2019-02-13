ຜູ້ນຳສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ສັງກັດພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ມິຈ ແມັກຄອນແນລ
ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະນຳເອົາໂຄງການພັດທະນາທີ່ໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນສະອາດສະ
ບັບໃໝ່ ຫຼື Green new Deal ຂອງພັກເດໂມແຄຮັດ ຂຶ້ນໄປລົງຄະແນນສຽງ.
ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ຖືກສະເໜີດັ່ງກ່າວຈະຍ້າຍ ສະຫະລັດ ອອກຈາກການອາໄສນ້ຳມັນ
ຟອສຊິລ ໄປຫາການໃຊ້ພະລັງງານທົດແທນທີ່ສະອາດ.
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ ໄດ້ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ກ່າວເນັ້ນ
ດ້ວຍຄວາມສົນໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງຕໍ່ໂຄງການ Green New Deal ແລະ ພວກເຮົາຈະ
ລົງຄະແນນສຽງ ກ່ຽວກັບມັນໃນສະພາສູງ, ໃຫ້ທຸກຄົນມີໂອກາດເຂົ້າໄປເບິ່ງບັນທຶກ
ແລະ ເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກກັບໂຄງການ Green New Deal ແນວໃດ.”
ທ່ານ ແມັກຄອນແນລ, ເຊັ່ນດຽວກັນສະມາຊິກພັກຣີພັບບລີກັນຄົນອື່ນໆ, ແມ່ນໄດ້
ເວົ້າແລ້ວວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມັກແນວຄິດດັ່ງກ່າວ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ມັນຈະທຳລາຍເສດຖະ
ກິດ ສະຫະລັດ.
ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໂຈມຕີຂໍ້ສະເໜີດັ່ງກ່າວ, ໂດຍບອກພວກຜູ້ສະໜັບ
ສະໜູນໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ ມັນຈະ “ເປັນການລະງັບພະລັງງານຂອງ ອາເມຣິກາ.”
ແຕ່ຜູ້ນຳພັກເດໂມແຄຣັດ ໃນສະພາສູງທ່ານ ຈັກ ຊູເມີ ກ່າວວ່າ ທ່ານຢາກຮູ້ວ່າພັກຣີ
ພັບບລີກັນມີແຜນການເພື່ອຮັບມືກັບສະພາບອາກາດປ່ຽນແປງແນວໃດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງທ່ານ ເອັດເຫວີດ ມາຄີ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ທ່ານນາງ ອາ
ເລັກແຊນເດຣຍ ໂອຄາຊີໂອ-ຄໍເທສ ໄດ້ນຳສະເໜີໂຄງການ Green New Deal ດັ່ງ
ກ່າວໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ.
ລາຍລະອຽດຂອງມັນແມ່ນຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍໃຫ້ຊາບຢ່າງລະອຽດເທື່ອ, ແຕ່
ມັນໄດ້ເພັ່ງເລັງໃສ່ການຂະຫຍາຍການລົງທຶນຂອງລັດຖະບານ ໃນພະລັງງານສີຂຽວ
ແລະນຳເອົາປະເທດອອກຈາກການເພິ່ງພາອາໄສນ້ຳມັນຟອສຊິລ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ທຳການຜັກດັນໃຫ້ ສະຫະລັດ ເພິ່ງພາອາໄສຕົນເອງໃນດ້ານພະລັງ
ງານ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຂະຫຍາຍການຜະລິດນ້ຳມັນ, ແກັສທຳມະຊາດ ແລະ ຖ່ານ
ຫີນພາຍໃນປະເທດ.
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