ປະທານາທິບໍດີສາທາລະນະລັດຄອງໂກ ທ່ານເດັນນີສ ຊັສຊູ-ເອັນແກັສໂຊ (Denis Sassou-Nguesso) ກ່າວວ່າ ມີຄວາມກ້າວໜ້າທີ່ສຳຄັນຈາກຜົນຂອງກອງປະຊຸມສຸດຍອດຜູ້ນຳສະຫະລັດ-ອາຟຣິກາ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນໃນປີນີ້.
ໃນການໃຫ້ສໍາພາດກັບວີໂອເອໃນອາທິດນີ້, ທ່ານ ຊັສຊູ-ເອັນແກັສໂຊ (Sassou-Nguesso) ກ່າວວ່າ ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງນີ້ ເປົ້າໝາຍໄດ້ຖືກກໍານົດ ຫຼາຍຂຶ້ນ, ລວມທັງການຊ່ວຍໃຫ້ສະຫະພາບອາຟຣິກາ ມີສຽງຫຼາຍຂຶ້ນ ຢູ່ອົງການ ສະຫະປະຊາຊາດ.
ທ່ານກ່າວເປັນພາສາຝຣັ່ງວ່າ “ຍົກຕົວຢ່າງ, ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ປະກາດວ່າ ອາຟຣິກາ [ສະຫະພາບອາຟຣິກາ] ແນ່ນອນວ່າ ຈະເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມ G-20. ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ນີ້ແມ່ນທິດທາງທີ່ຊັດເຈນທີ່ພວກເຮົາຊື່ນຊົມ. ທ່ານໄບເດັນຍັງໄດ້ປະກາດວ່າ ໃນອີກບໍ່ເທົ່າໃດປີຂ້າງໜ້າ, ອາເມຣິກາຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບອາຟຼິກາ ໃນການຊອກຫາບ່ອນນັ່ງ ທີ່ເໝາະສົມຢູ່ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ໃນຖານະເປັນສະມາຊິກຖາວອນ.
ກຸ່ມ G-20 ປະກອບດ້ວຍປະເທດອຸດສາຫະກໍາທີ່ສໍາຄັນ ແລະປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂຶ້ນຂອງໂລກ. ໃນປັດຈຸບັນ ອາຟຣິກາໃຕ້ເປັນປະເທດດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງກຸ່ມນີ້ ທີ່ມາຈາກອາຟຣິກາ.
ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກ່າວອີກວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານ ຈະໃຊ້ເງິນ 55 ຕື້ ໂດລາ ເພື່ອຊ່ວຍປະເທດໃນອາຟຣິກາໃນໄລຍະ 3 ປີຂ້າງໜ້າ ແລະ ທ່ານຫວັງວ່າ ຈະເຮັດໃຫ້ອາຟຣິກາ-ສະຫະລັດຈະມີການຮ່ວມມືກັນເລິກເຊິ່ງກວ່າເກົ່າ.