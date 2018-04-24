ຄົນຂັບລົດຕູ້ ແລ່ນຕຳ ຄົນຍ່າງຕາຍ 10 ຄົນ ທີ່ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ

ຕຳຫຼວດການາດາ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືແຮງຈູງໃຈ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການຂັບ
ລົດຕູ້ແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມທາງຍ່າງທີ່ແອອັດໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ອີກ 15 ຄົນບາດເຈັບ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານມາຣຄ໌ ຊອນເດີສ໌ ລະບຸໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ແມ່ນທ້າວ
ອາເລັກສ໌ ມີນາສຊຽນ ອາຍຸ 25 ປີ ແລະກ່າວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນມາຈາກເຂດຊານ
ເມືອງຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ອຸປະ ຕິເຫດນິ້
“ແນ່ນອນເບິ່ງຄືວ່າມີຄວາມຕັ້ງໃຈ.”
ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ທ່ານຣາຟ ກູເດນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້
ປຶກສາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພອາວຸໂສ ແລະອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທັງ
ໝົດ “ປາກົດວ່າບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດ
ດັ່ງກ່າວ.”
ຄົນຂັບລົດ ໄດ້ຂັບລົດໄປຕາມຖະໜົນທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງໜາແໜ້ນປະມານ
ບ່າຍ 1 ໂມງເຄິ່ງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ສຸດ
ຂອງການາດາ ເວລາລາວຂັບລົດຕູ້ຂຶ້ນໄປເທິງທາງຍ່າງ. ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການອະທິ
ບາຍເຖິງວ່າ ລົດຕູ້ໄດ້ແລ່ນຕຳຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມທາງຍ່າງ ໂດຍທີ່ຄົນຂັບລົດບໍ່ພະຍາຍາມທີ່
ຈະຢຸດລົດເລີຍ.
ທ້າວມີິນາສຊຽນ ໄດ້ຖືກຈັບໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ “ໂດຍປາດສະຈາກການຂັດຂືນໃດໆ”
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ ຮ້ອງອຸປະຕິເຫດນີ້ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີທີ່ໜ້າເສົ້າ
ໃຈ ແລະໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ” ແລະໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງບັນ ດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ພວກເຮົາທັງໝົດຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພໃນຂະ
ນະທີ່ຍ່າງຢູ່ໃນບັນດາເມືອງ ແລະປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາ.”
ຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ແມ່ນຢືນຢູ່ກັບປະຊາຊົນການາ
ດາ” ແລະປະກາດທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ການາດາຕ້ອງການ.
ຕຳຫຼວດການາດາ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືແຮງຈູງໃຈ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການຂັບ
ລົດຕູ້ແລ່ນເຂົ້າຢຽບຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມທາງຍ່າງທີ່ແອອັດໃນນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ໃນວັນຈັນ
ວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ອີກ 15 ຄົນບາດ
ເຈັບ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ ທ່ານມາຣຄ໌ ຊອນເດີສ໌ ລະບຸໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ແມ່ນທ້າວອາ
ເລັກສ໌ ມີນາສຊຽນ ອາຍຸ 25 ປີ ແລະກ່າວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນມາຈາກເຂດຊານເມືອງຂອງ
ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ. ທ່ານກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ອຸປະ ຕິເຫດນິ້ “ແນ່ນອນເບິ່ງຄືວ່າ
ມີຄວາມຕັ້ງໃຈ.”
ລັດຖະມົນຕີຮັກສາຄວາມປອດໄພສາທາລະນະ ທ່ານຣາຟ ກູເດນ ກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ປຶກ
ສາກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຮັກສາຄວາມປອດໄພອາວຸໂສ ແລະອີງຕາມຂໍ້ມູນທີ່ມີຢູ່ທັງໝົດ
“ປາກົດວ່າບໍ່ມີການເຊື່ອມໂຍງກັບຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດ ກ່ຽວກັບອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ.”
ຄົນຂັບລົດ ໄດ້ຂັບລົດໄປຕາມຖະໜົນທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງໜາແໜ້ນປະມານ
ບ່າຍ 1 ໂມງເຄິ່ງ ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ ຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ຊຶ່ງເປັນເມືອງໃຫຍ່ສຸດ
ຂອງການາດາ ເວລາລາວຂັບລົດຕູ້ຂຶ້ນໄປເທິງທາງຍ່າງ. ບັນດາຜູ້ເຫັນເຫດການອະທິ
ບາຍເຖິງວ່າ ລົດຕູ້ໄດ້ແລ່ນຕຳຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມທາງຍ່າງ ໂດຍທີ່ຄົນຂັບລົດບໍ່ພະຍາຍາມທີ່
ຈະຢຸດລົດເລີຍ.
ທ້າວມີິນາສຊຽນ ໄດ້ຖືກຈັບໃນເວລາບໍ່ດົນຕໍ່ມາ “ໂດຍປາດສະຈາກການຂັດຂືນໃດໆ”
ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈັສຕິນ ທຣູໂດ ຮ້ອງອຸປະຕິເຫດນີ້ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີທີ່ໜ້າເສົ້າ
ໃຈ ແລະໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ” ແລະໄດ້ສົ່ງຄວາມເສົ້າສະຫລົດໃຈໄປຍັງບັນ ດາຜູ້ເຄາະຮ້າຍ
ແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ພວກເຮົາທັງໝົດຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພໃນ
ຂະນະທີ່ຍ່າງຢູ່ໃນບັນດາເມືອງ ແລະປະຊາຄົມຂອງພວກເຮົາ.”
ຖະແຫລງການຂອງທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ “ແມ່ນຢືນຢູ່ກັບປະຊາຊົນການາ
ດາ” ແລະປະກາດທີ່ຈະໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນທີ່ການາດາຕ້ອງການ.
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