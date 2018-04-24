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ຄົນຂັບລົດຕູ້ ແລ່ນຕຳ ຄົນຍ່າງຕາຍ 10 ຄົນ ທີ່ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ

ຕຳຫຼວດໂຕຣອນໂຕ ກຳລັງສືບສວນ ອຸປະຕິເຫດ ບ່ອນລົດຕູ້ ແລ່ນຕຳຄົນຍ່າງ ຢູ່ທາງແຍກ ໃນເຂດຊານເມືອງ ຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ໃນວັນທີ 23 ເມສາ 2018.

ຕຳຫຼວດ​ກາ​ນາ​ດາ​ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືແຮງຈູງໃຈ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການ​ຂັບ
​ລົດ​ຕູ້​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ຢຽບຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມ​ທາງ​ຍ່າງທີ່ແອ​ອັດໃນ​ນະຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ
​ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້​ອີກ 15 ຄົນບາດເຈັບ.

ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ​ ທ່ານ​ມາຣຄ໌ ຊອນ​ເດີສ໌ ລະບຸໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ແມ່ນທ້າວ
ອາເລັກສ໌ ມີນາສຊຽນ ອາຍຸ 25 ປີ ແລະກ່າວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນມາຈາກເຂດຊານ
ເມືອງຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ. ທ່ານກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ອຸປະ ຕິ​ເຫດນິ້
“​ແນ່ນອນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ຮັກສາຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສາທາລະນະ​ ທ່ານ​ຣາຟ ກູ​ເດນ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້
​ປຶກສາ​ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ອາວຸ​ໂສ ​ແລະ​ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທັງ
ໝົດ​ “ປາກົດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວກັບ​ອຸປະຕິ​ເຫດ
​ດັ່ງກ່າວ.”

ຄົນ​ຂັບ​ລົດ ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດໄປຕາມຖະໜົນ​ທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງໜາແໜ້ນ​ປະມານ
ບ່າຍ 1 ​ໂມງເຄິ່ງ ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ຊຶ່ງເປັນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ສຸດ​
ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ ​ເວລາລາວຂັບ​ລົດ​ຕູ້ຂຶ້ນໄປເທິງທາງ​ຍ່າງ. ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ອະທິ
ບາຍເຖິງ​ວ່າ​ ລົດ​ຕູ້​ໄດ້ແລ່ນ​ຕຳຜູ້​ຄົນຢູ່ຕາມທາງຍ່າງ ​ໂດຍ​ທີ່​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ບໍ່​ພະຍາຍາມ​ທີ່​
ຈະ​ຢຸດ​ລົດເລີຍ.

ທ້າວມີິນາສຊຽນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ເວລາ​ບໍ່ດົນ​ຕໍ່​ມາ “​ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກການຂັດຂືນ​ໃດໆ”
ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ຈັ​ສຕິນ ທຣູ​ໂດ ຮ້ອງອຸປະຕິ​ເຫດນີ້​ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີທີ່ໜ້າເສົ້າ
ໃຈ ​ແລະໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ” ​ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫລົດ​ໃຈ​ໄປ​ຍັງ​ບັນ ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ
​ແລະ​ຄອບຄົວຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ປອດ​ໄພ​ໃນຂະ
ນະທີ່ຍ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາເມືອງ ​ແລະ​ປະຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ຂອງທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ “ແມ່ນຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ກາ​ນາ​
ດາ” ​ແລະ​ປະກາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທີ່​ກາ​ນາ​ດາ​ຕ້ອງການ.

ຕຳຫຼວດ​ກາ​ນາ​ດາ​ ກຳລັງສຶກສາເບິ່ງວ່າ ແມ່ນຫຍັງຄືແຮງຈູງໃຈ ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ ການ​ຂັບ
​ລົດ​ຕູ້​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ຢຽບຜູ້ຄົນຢູ່ຕາມ​ທາງ​ຍ່າງທີ່ແອ​ອັດໃນ​ນະຄອນ​ໂຕ​ຣອນ​ໂຕ​ ໃນ​ວັນ​ຈັນ​
ວານ​ນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານ 10 ຄົນ ​ແລະ​ເຮັດໃຫ້​ອີກ 15 ຄົນບາດ
ເຈັບ.

ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດ​ ທ່ານ​ມາຣຄ໌ ຊອນ​ເດີສ໌ ລະບຸໂຕຜູ້ຕ້ອງສົງໄສວ່າ ແມ່ນທ້າວອາ
ເລັກສ໌ ມີນາສຊຽນ ອາຍຸ 25 ປີ ແລະກ່າວວ່າ ຜູ້ກ່ຽວເປັນຄົນມາຈາກເຂດຊານເມືອງຂອງ

ນະຄອນໂຕຣອນໂຕ. ທ່ານກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ອຸປະ ຕິ​ເຫດນິ້ “​ແນ່ນອນ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ
​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ.”

ລັດຖະມົນຕີ​ຮັກສາຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ສາທາລະນະ​ ທ່ານ​ຣາຟ ກູ​ເດນ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ໄດ້​ປຶກ
ສາ​ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ອາວຸ​ໂສ ​ແລະ​ອີງ​ຕາມ​ຂໍ້​ມູນ​ທີ່​ມີ​ຢູ່​ທັງໝົດ​
“ປາກົດ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ການ​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພແຫ່ງ​ຊາດ ກ່ຽວກັບ​ອຸປະຕິ​ເຫດ​ດັ່ງກ່າວ.”

ຄົນ​ຂັບ​ລົດ ​ໄດ້​ຂັບ​ລົດໄປຕາມຖະໜົນ​ທີ່ມີການສັນຈອນໄປມາຢ່າງໜາແໜ້ນ​ປະມານ
ບ່າຍ 1 ​ໂມງເຄິ່ງ ຕາມ​ເວລາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ ຂອງນະຄອນໂຕຣອນໂຕ ຊຶ່ງເປັນ​ເມືອງ​ໃຫຍ່​ສຸດ​
ຂອງ​ກາ​ນາ​ດາ ​ເວລາລາວຂັບ​ລົດ​ຕູ້ຂຶ້ນໄປເທິງທາງ​ຍ່າງ. ບັນດາ​ຜູ້​ເຫັນ​ເຫດການ​ອະທິ
ບາຍເຖິງ​ວ່າ​ ລົດ​ຕູ້​ໄດ້ແລ່ນ​ຕຳຜູ້​ຄົນຢູ່ຕາມທາງຍ່າງ ​ໂດຍ​ທີ່​ຄົນ​ຂັບ​ລົດ​ບໍ່​ພະຍາຍາມ​ທີ່
​ຈະ​ຢຸດ​ລົດເລີຍ.

ທ້າວມີິນາສຊຽນ ​ໄດ້​ຖືກ​ຈັບ​ໃນ​ເວລາ​ບໍ່ດົນ​ຕໍ່​ມາ “​ໂດຍປາດ​ສະ​ຈາກການຂັດຂືນ​ໃດໆ”
ອີງ​ຕາມ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຕຳຫຼວດ.

ຕຳຫຼວດຈາລະຈອນຄົນຂ້າມທາງ ກຳລັງຕອບໂຕ້ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ ລົດຕູ້ແລ່ນຕຳຄົນຍ່າງ ວັນທີ 23 ເມສາ 2018.
ຕຳຫຼວດຈາລະຈອນຄົນຂ້າມທາງ ກຳລັງຕອບໂຕ້ຕໍ່ອຸປະຕິເຫດ ລົດຕູ້ແລ່ນຕຳຄົນຍ່າງ ວັນທີ 23 ເມສາ 2018.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ​ຈັ​ສຕິນ ທຣູ​ໂດ ຮ້ອງອຸປະຕິ​ເຫດນີ້​ວ່າ “ເປັນການໂຈມຕີທີ່ໜ້າເສົ້າ
ໃຈ ​ແລະໄຮ້ຄວາມຮູ້ສຶກ” ​ແລະ​ໄດ້​ສົ່ງ​ຄວາມ​ເສົ້າ​ສະຫລົດ​ໃຈ​ໄປ​ຍັງ​ບັນ ດາ​ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ
​ແລະ​ຄອບຄົວຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ຢູ່​ໃນ​ຖະ​ແຫລ​ງການ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ທັງ​ໝົດ​ຄວນ​ມີ​ຄວາມ​ຮູ້ສຶກ​ປອດ​ໄພ​ໃນ
ຂະນະທີ່ຍ່າງ​ຢູ່​ໃນ​ບັນດາເມືອງ ​ແລະ​ປະຊາ​ຄົມ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ.”

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ຂອງທຳນຽບຂາວ​ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ “ແມ່ນຢືນ​ຢູ່​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ກາ​ນາ​
ດາ” ​ແລະ​ປະກາດ​ທີ່​ຈະ​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ທີ່​ກາ​ນາ​ດາ​ຕ້ອງການ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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