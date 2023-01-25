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ວັນພຸດ, 25 ມັງກອນ 2023
ໂລກ

ລາຍງານເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ຈະປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ກ່ຽວກັບ ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ທີ່ຈະສົ່ງລົດຖັງ ທີ່ທັນສະໄໝ ໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ

  • ວີໂອເອ
ລົດຖັງ M1 Abrams tanks ແລະ ລົດຫຸ້ມເກາະອື່ນໆຕັ້ງຢູ່ເທິງລາງລົດໄຟໃນລັດ ວໍຊິງຕັນ, ສະຫະລັດ, 2 ກໍລະກົດ 2019.

ສະຫະລັດ ປາກົດວ່າພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະ​ໃຫ້​ການ​ອະ​ນຸ​ມັດ ​ເພື່ອສົ່ງລົດຖັງຕໍ່ສູ້ທີ່ມີຄວາມທັນສະໄໝສູງໄປໃຫ້ ຢູເຄຣນ ໃນການສູ້ລົບຂອງເຂົາເຈົ້າກັບການບຸກລຸກຂອງ ຣັດເຊຍ ທີ່ໃກ້ຈະຮອດນຶ່ງປີແລ້ວ.

ສື່ມວນຊົນ ສະຫະລັດ ເວົ້າວ່າ ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ອາດ ປະກາດການຕັດສິນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າໄວສຸດໃນວັນພຸດມື້ນີ້. ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະ ສົ່ງລົດຖັງເອັມ 1 ເອ​ແບ​ຣັມ​ສ໌ (M1 Abrams) ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ, ອັນ​ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງຄວາມເຂົ້າໃຈ ທາງການທູດກັບ ເຢຍຣະມັນ ກ່ຽວກັບ ການຈັດຫາລົດຖັງຈຳນວນນຶ່ງຂອງເຂົາເຈົ້ານັ້ນ, ແມ່ນຖືກລາຍງານທຳອິດໂດຍໜັງສືພິມ ວອລ ສຕຣີດ ເຈີໂນ (Wall Street Journal.)

ຄຳເວົ້າຂອງບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ທີ່ຖືກກ່າວຢໍ້າໃນລາຍງານໄດ້ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງພິຈາລະນາສົ່ງລົດຖັງທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງຫຼາຍກວ່າ 30 ຄັນໄປສະໜາມລົບໃນ ຢູເຄຣນ.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວ, ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍບໍ່ປະສົງອອກຊື່ຍ້ອນລັກສະນະຄວາມ ລະອຽດອ່ອນຂອງແຜນການນັ້ນ, ໄດ້ກ່າວວ່າລົດຖັງຕ່າງໆແມ່ນມີຄວາມເປັນໄປ ໄດ້ທີ່ຈະຖືກສະໜອງໃຫ້ຜ່ານໂຄງການການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານຄວາມປອດໄພ ຢູເຄຣນ ຂອງທຳນຽບຂາວ ຫຼື (USAI). ກອງທຶນດັ່ງກ່າວຈະອະນຸຍາດໃຫ້ກະ ຊວງປ້ອງກັນປະເທດຊື້ອາວຸດ ແລະ ລະບົບຕ່າງໆບໍ່ວ່າຈະເປັນຈາກຜູ້ຜະລິດ ອຸປະກອນປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼື ຈາກແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນອື່ນໆ, ແທນທີ່ຈະເປັນ ສົ່ງມັນໃຫ້ໂດຍກົງຈາກຄັງອາ​ວຸດ ສະຫະລັດ.

ໃນກໍລະນີນີ້, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ ອາດພະຍາຍາມຊື້ລົດ ຖັງ M1 Abrams ຈາກປະເທດອື່ນໆ ແລະ ນຳ​ມາຕົບແຕ່ງມັນໃໝ່, ກ່ອນສົ່ງໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.

ຂ່າວກ່ຽວກັບຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນຖືກຕອບໂຕ້ຢ່າງໂມໂຫໂດຍ ຣັດເຊຍ. ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ລາຍງານວ່າທ່ານ ອານາໂຕລີ ແອນໂຕນອຟ, ທູດພິເສດຂອງ ຣັດເຊຍ ປະຈຳ ສະຫະລັດ, ໄດ້ກ່າວໃນຂໍ້ຄວາມອັນນຶ່ງໃນແອັບພລີເຄຊັ້ນ Telegram ຂອງສະຖານທູດວ່າ ຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການສົ່ງລົດຖັງໂດຍ ສະຫະລັດ ໃຫ້ ຢູເຄຣນ ຈະເປັນ “ການທ້າ​ທາຍ​ເກາະ​ຜິດທີ່ຊັດເຈນຕໍ່ ຣັດເຊຍ.”

ທ່ານ ແອນໂຕນອຟ ​ມີລາຍງານ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ມັນເຫັນໄດ້ຊັດທີ່ ວໍຊິງຕັນ ແມ່ນກຳລັງພະຍາຍາມ ດ້ວຍຄວາມຕັ້ງ ທີ່ຈະສ້າງຄວາມຜ່າຍແພ້ທາງຍຸດທະສາດຕໍ່ພວກເຮົາ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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