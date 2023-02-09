ສະຫະລັດ ວ່າ ພວກບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນ ໄດ້ລະເມີດອະທິປະໄຕ ຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໃນ 5 ທະວີບ

ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ບາລລູນສອດແນມຂອງຈີນຫຼາຍໜ່ວຍ ໄດ້ຖືກພົບເຫັນຢູ່ທົ່ວ ຢ່າງໜ້ອຍຫ້າທະວີບ ຕະຫຼອດໄລຍະຫຼາຍປີທີ່ຜ່ານມາ ແລະວໍຊິງຕັນກໍໄດ້ຕິດຕໍ່ຫາບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນ ເພື່ອແບ່ງປັນຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບປະຕິບັດການດັ່ງກ່າວ.
“ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ກັບຫຼາຍສິບປະເທດ ໃນທົ່ວໂລກ ທັງຈາກວໍຊິງຕັນແລະສະຖານທູດທັງຫຼາຍຂອງພວກເຮົາ. ແລະພວກເຮົາເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ ເພາະວ່າ ສະຫະລັດບໍ່ພຽງແຕ່ໂຄງການນີ້ເທົ່ານັ້ນ ຊຶ່ງໄດ້ລະເມີດອະທິປະໄຕຂອງປະເທດ ຕ່າງໆທົ່ວຫ້າທະວີບ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານແອນໂຕນີ ບລິງເກັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດວານນີ້ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວຮ່ວມກັບເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສະໂຕລເທັນເບີກ ຢູ່ທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ.
“ຜູ້ໃດເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບສຳລັບອັນນັ້ນ, ແມ່ຈີນ. ແລະມັນບໍ່ສຳຄັນໃນລະດັບນຶ່ງ ຊຶ່ງບຸກຄົນໃດໆອາດຈະເປັນ ຫຼື ອາດບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ” ທ່ານບລິງເກັນໄດ້ກ່າວ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າ ປະທານປະເທດຈີນ ສີ ຈິ້ນຜິງ ຮູ້ຈັກກ່ຽວກັບປະຕິບັດການສອດແນວຂອງບາລລູນທັງຫຼາຍ ຫຼືບໍ່.
ນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ວໍຊິງຕັນ ຮຽນຮູ້ຕື່ມ “ໃນແຕ່ລະຊົ່ວໂມງ” ຈາກການພະຍາຍາມເກັບກູ້ບາລລູນ ແລະທ່ານຈະມີຂໍມູນຫຼາຍຂຶ້ນທີ່ຈະກ່າວກ່ຽວກັບມັນ ໃນຫຼາຍມື້ຂ້າງໜ້າ.
ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ ອົງການຂ່າວຣອຍເຕີສ໌ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານນາງເວນດີ ເຊີແມນ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ນັກການທູດຕ່າງ ປະເທດເກືອບ 150 ຄົນ ໃນທົ່ວ 40 ສະຖານທູດ ຊາບ ໃນຂະນະດຽວກັນ ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ໄດ້ເຕົ້າໂຮມບັນດານັກການທູດຕ່າງປະເທດ ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ເພື່ອນຳສະເໜີການພົບເຫັນຂອງສະຫະລັດ ກ່ຽວກັບປະຕິບັດການສອດແນມ ດ້ວຍບາລລູນທັງຫຼາຍນັ້ນ.
ທ່ານສະໂຕລເທັນເບີກໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວວ່າ ປະຕິບັດການບາລລູນຂອງຈີນ ເທິງນ່ານຟ້າສະຫະລັດ ຢັ້ງຢືນຮູບແບບຂອງພຶດຕິກຳໂດຍສາທາລະນະລັດປະຊາຊົນຈີນ.
ທ່ານສະໂຕລເທັນເບີກ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ຈີນກຳລັງເສີມສ້າງກອງກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ລວມທັງອາວຸດນິວເຄລຍ ໂດຍປາດສະຈາກຄວາມໂປ່ງໃສໃດໆ. ຈີນພະຍາຍາມຢືນຢັດການຄວບຄຸມທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຂົ່ມຂູ່ໄຕ້ຫວັນ ແລ້ວພະຍາຍາມຄວບຄຸມພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ສຳຄັນໆ, ລວມທັງໃນປະເທດທີ່ເປັນສະມາຊິກເນໂຕ້, ກົດຂີ່ພົນລະເມືອງຂອງຕົນ ແລະຢຽບຢ້ຳຕໍ່ສິດທິມະນຸດ ແລະຮັດແໜ້ນສາຍສຳພັນຄູ່ພາຄີຍຸດທະສາດຢ່າງເລິກເຊິ່ງກັບມົສກູ.”
ປະຊາຄົມສືບລັບສະຫະລັດ ໄດ້ສະຫລຸບວ່າ ບາລລູນຂອງຈີນ ທີ່ເດີນທາງຂ້າມທະວີບຂອງສະຫະລັດເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການສອດແນມຢ່າງກວ້າງຂວາງ ທີ່ປະຕິບັດການໂດຍກອງທັບຈີນ.