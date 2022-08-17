ມີລາຍງານການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງເທີກີ ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ

ເທີກີ ໄດ້ດໍາເນີນການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ທາງທິດເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ໃນວັນ ອັງຄານວານນີ້ ຢູ່ໃກ້ກັບຊາຍແດນຂອງປະເທດ ໂດຍໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດ ຢ່າງໜ້ອຍ 11 ຄົນ ລວມທັງທະຫານຂອງລັດຖະບານ ຊີເຣຍ ນໍາອີກດ້ວຍ, ຜູ້ສັງເກດການສົງຄາມຝ່າຍຄ້ານ ແລະ ສື່ສັງຄົມຂອງຊາວເຄີດໄດ້ກ່າວ. ອີງຕາມລາຍງານຈາກອົງການຂ່າວ AP.
ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນບໍ່ໄກຈາກທາງທິດຕາເວັນຕົກຂອງເມືອງ ໂຄບານີ ທີ່ຢູ່ທາງພາກເໜືອຂອງປະເທດ, ແລະ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນທ່າມກາງຄວາມເຄັ່ງຕຶງໃນ ພາກເໜືອຂອງ ຊີເຣຍ ລະຫວ່າງ ພວກນັກລົບຊາວເຄີດທີ່ຖືກໜູນຫຼັງໂດຍ ສະຫະລັດ ແລະພວກມືປືນຝ່າຍຄ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງໂດຍ ເທີກີ.
ສື່ມວນຊົນທາງການຂອງ ຊີເຣຍ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງເທີກີ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານເສຍຊີວິດ 3 ຄົນ ແລະບາດເຈັບອີກ 6 ຄົນ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ກອງທັບ ຊີເຣຍ ໄດ້ຕອບໂຕ້ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ສະຖານທີ່ຕັ້ງຂອງກອງທັບເທີກີ ແລະພວກນັກລົບຝ່າຍຄ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກລັດຖະບານເທີກີ.
ກຸ່ມນັກສັງເກດການຊາວຊີເຣຍ ທີ່ມີສໍານັກງານຕັ້ງຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດ, ເຊິ່ງ ເປັນຜູ້ສັງເກດຕິດຕາມກ່ຽວກັບສົງຄາມຝ່າຍຄ້ານກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງ ອາກາດຂອງເທີກີ ໄດ້ສັງຫານ 11 ຄົນ, ໂດຍກ່າວເສີມວ່າ ມັນຍັງບໍ່ທັນເປັນທີ່ ແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ເປັນທະຫານຂອງຊີເຣຍທັງໝົດຫຼືບໍ່, ເຊິ່ງພວກເຂົາກ່າວອີກວ່າ ມີ 8 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອົງການຂ່າວ ຮາວາ (Hawar), ເຊິ່ງເປັນອົງການຂ່າວຂອງຊາວເຄີດທີ່ປົກ ຄອງຕົນເອງຢູ່ໃນຂົງເຂດຊີເຣຍ ໄດ້ລາຍງານວ່າ ມີທະຫານຊີເຣຍຖືກສັງຫານ 16 ຄົນ, ໃນຂະນະທີ່ອົງການຂ່າວສານອີກແຫ່ງນຶ່ງຂອງຊາວເຄີດທີ່ມີຊື່ວ່າ ນອດທ໌ ແພຣັສ (North Press) ໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ ມີທະຫານເສຍຊີວິດເຖິງ 22 ຄົນ.
ມີຄວາມບໍ່ຕົງກັນຂອງໂຕເລກຜູ້ເສຍຊີວິດໃນທັນທີ ລຸນຫຼັງການໂຈມຕີ ທີ່ບໍ່ແມ່ນເລື້ອງຜິດປົກກະຕິຢູ່ໃນ ຊີເຣຍ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງເທີກີ ກ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໃນການກໍ່ການຮ້າຍຊາວເຄີດ 13 ຄົນໄດ້ຖືກສັງຫານ ລຸນຫຼັງທີ່ມີ ການຍິງຕອບໂຕ້ຢ່າງຮຸນແຮງຈາກປືນໃຫຍ່ຢູ່ຊາຍແດນຂອງເທີກີ ໃກ້ກັບເມືອງ ບີເຣຊິກ (Birecik), ຢູ່ບໍລິເວນຊາຍແດນຂອງແຂວງ ຊານລືຟາ (Sanliurfa). ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດເປີດເຜີຍວ່າ ການດໍາເນີນງານຕ່າງໆຢູ່ໃນຂົງເຂດດັ່ງ ກ່າວຍັງຄົງດໍາເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ.