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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທີມກົດໝາຍ ປ. ທຣໍາ ພະຍາຍາມ ຕີຕັດ ຄະນະສືບສວນ ຂອງທ່ານ Mueller

ອະດີດຜູ້ອຳນວຍການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ທ່ານ Robert Mueller ໄອຍະການພິເສດ ສືບສວນການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປີ 2016.

ບັນດາ​ທີ່​ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ກຳ
ລັງ​ສຶກສາ​ເບິ່ງ​ຄວາມ​ເປັນ​ໄປໄດ້​ໃນ​ກາ​ນຂັດ​ແຍ້ງດ້ານ​ຜົນ​ປະໂຫຍ​ດຢູ່ພາຍ​ໃນ​ຄະນະ​
ສືບສວນ ຂອງໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ Robert Mueller ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ໃຊ້ ​ເພື່ອສ້າງ​
ຄວາມ​ເຊື່ອມ​ເສຍໃຫ້​ແກ່ການສືບສວນຂອງ​ທ່ານ Muller ​ກ່ຽວ​ກັບ ​ການ​ແຊກ​ແຊງ
​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ອີງ​ຕາມ​ຫຼາຍ​ແຫ​ລ່ງຂ່າວ ​ແລະ​
ລາຍ​ງານ​ຂ່າວຕ່າງໆ.

ໝັງສືພິມ New York Times ສະບັບວັນສຸກລາຍ​ງານ​ວ່າ​ ພວກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ປະທານາທິບໍ
ດີ​ທຣໍາ ກຳລັງ​ທຳ​ການກວດ​ສອບ​ຢ່າງ​ກວ້າງ​ຂວາງ​ເບິ່ງ​ພື້ນຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ວຽກ​ການ​
ແລະ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ຂອງຄະນະ​ສືບສວນ ໃນການກະກຽມຕໍ່​ອັນ​ທີ່ ​ເຂົາ​ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ
​ເປັນ “ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ທີ່​ກຳລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ” ລະຫວ່າງປະທາ ນາທິບໍດີ ແລະທ່ານ
Mueller.

ຄະນະຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີ​ລາຍງານວ່າ ກຳລັງກວດສອບຢ່າງ​ລະອຽດ​ເບິ່ງ
ທຸກໆຢ່າງ ນັບ​ແຕ່ການບໍລິຈາກເງິນ​ໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສະໝັກພັກເດໂມແຄຣັດ ໂດຍ
ພວກສືບສວນ ຕະຫລອດ​ເຖິງຄວາມສຳພັນດ້ານສ່ວນໂຕ ລະຫວ່າງທ່ານ Muller ແລະອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ທ່ານ James
Comey ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ນັ້ນ.

ສະມາຊິກທີມກົດໝາຍທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາຄົນນຶ່ງ ທ່ານ Jay
Sekulow ກ່າວວ່າ ພວກທະນາຍຄວາມ “ຈະປະເມີນບັນຫາການຂັດແຍ້ງ ແລະ
ຍົກຂຶ້ນມາລົມ​ກັນຢູ່ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ” ແມ່ນກະ​ທັງ ​ການ​ຮ້ອງ​ຮຽນໂດ​ຍກົງ​ຕໍ່ທ່ານ
Mueller ຖ້າຫາມີຄວາມຈຳເປັນ. ນີ້ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ.”

ທ່ານ Jay Sekulow ທີເປັນພາກສ່ວນ ທີມກົດໝາຍຂອງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຢູ່ພາຍນອກ.
ທ່ານ Jay Sekulow ທີເປັນພາກສ່ວນ ທີມກົດໝາຍຂອງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ຢູ່ພາຍນອກ.

ຄະນະສືບສວນກ່ຽວ​ກັບ​ເລື່ອງຣັດເຊຍຂອງທ່ານ Mueller ໄດ້ປະກອບຄະນະທີ​ມ
ງານ​ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ແລະ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຊ່ຽວຊານ​ເປັນ​ພິ​ເສດ​ ​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ
​ເບິ່ງ​ປະຫວັດ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ປະທານາທິບໍດີ ​ແລະ​ກວດ​ເບິ່ງວ່າມີ​ທີ່​ປຶກ ສາ​ຂອງ​ທ່ານ
​ທຣຳ ຄົນ​ໃດ​ບໍ ​ໄດ້​ໃຫ້ການຊ່ວຍ​ເຫລືອ​ແກ່ວັງ​ເຄຣັມລິນ ​ໃນ​ການ​ຫາ​ທາງ​ລົບ​ກວນ
​ການເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນ​ປີ​ກາຍ​ນີ້. ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະ
ທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນ

ຈາກຊ້າຍ ລູກຊາຍຂອງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທ່ານ Donald Trump Jr. ລູກເຂີຍ ທ່ານ Jared Kushner ແລະອະດີດຫົວໜ້າໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ Paul Manafort.
ຈາກຊ້າຍ ລູກຊາຍຂອງ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ທ່ານ Donald Trump Jr. ລູກເຂີຍ ທ່ານ Jared Kushner ແລະອະດີດຫົວໜ້າໂຄສະນາຫາສຽງ ທ່ານ Paul Manafort.

ກ່ຽວກັບການສືບສວນ ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບກ່ຽວກັບຄຳຖາມດ້ານ ກົດ
ໝາຍ ທີ່ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານອາດປະເຊີນໜ້າ.

ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ບອກໃຫ້
ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍຊາບວ່່າ ທ່ານຮູ້ສຶກເປັນທີ່ລົບກວນ​ໃຈ​ຫຼາຍຫຼັງຈາກຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານ
Mueller ສາມາດທີ່​ຈະເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງ ການເສຍພາສາສີຂອງທ່ານ ໃນ ​ໄລຍະ
ຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຢູ່ໃນການ​ໃຫ້ສຳພາດກັບໜັງສືພິມ New York Times ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ນີ້ ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ທ່ານ Mueller ໄດ້ນຳພາການສືບສວນ ທີ່​ເຕັມ​ໄປດ້ວຍ
ການຂັດແຍ້ງ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ບໍ່ສົມຄວນທີ່​ຈະ ຂະ
ຫຍາຍການສືບສວນ ທີ່ຮວມທັງການພົວພັນດ້ານການເງິນ ຂອງຄອບຄົວທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນການລ່ວງລະ​ເມີດ. ເບິ່ງດຸ
ນີ້ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ.”

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