ທີມກົດໝາຍ ປ. ທຣໍາ ພະຍາຍາມ ຕີຕັດ ຄະນະສືບສວນ ຂອງທ່ານ Mueller

ບັນດາທີ່ປຶກສາດ້ານກົດໝາຍຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ກຳ
ລັງສຶກສາເບິ່ງຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຂັດແຍ້ງດ້ານຜົນປະໂຫຍດຢູ່ພາຍໃນຄະນະ
ສືບສວນ ຂອງໄອຍະການພິເສດ Robert Mueller ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດໃຊ້ ເພື່ອສ້າງ
ຄວາມເຊື່ອມເສຍໃຫ້ແກ່ການສືບສວນຂອງທ່ານ Muller ກ່ຽວກັບ ການແຊກແຊງ
ຂອງຣັດເຊຍເຂົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ ອີງຕາມຫຼາຍແຫລ່ງຂ່າວ ແລະ
ລາຍງານຂ່າວຕ່າງໆ.
ໝັງສືພິມ New York Times ສະບັບວັນສຸກລາຍງານວ່າ ພວກຜູ້ຊ່ວຍປະທານາທິບໍ
ດີທຣໍາ ກຳລັງທຳການກວດສອບຢ່າງກວ້າງຂວາງເບິ່ງພື້ນຖານທາງດ້ານວຽກການ
ແລະດ້ານການເມືອງ ຂອງຄະນະສືບສວນ ໃນການກະກຽມຕໍ່ອັນທີ່ ເຂົາເຈົ້າກ່າວວ່າ
ເປັນ “ການປະເຊີນໜ້າທີ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ” ລະຫວ່າງປະທາ ນາທິບໍດີ ແລະທ່ານ
Mueller.
ຄະນະຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ມີລາຍງານວ່າ ກຳລັງກວດສອບຢ່າງລະອຽດເບິ່ງ
ທຸກໆຢ່າງ ນັບແຕ່ການບໍລິຈາກເງິນໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ສະໝັກພັກເດໂມແຄຣັດ ໂດຍ
ພວກສືບສວນ ຕະຫລອດເຖິງຄວາມສຳພັນດ້ານສ່ວນໂຕ ລະຫວ່າງທ່ານ Muller ແລະອະດີດຜູ້ອຳນວຍການອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ທ່ານ James
Comey ທີ່ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ປົດອອກຈາກໜ້າທີ່ນັ້ນ.
ສະມາຊິກທີມກົດໝາຍທີ່ຢູ່ພາຍນອກ ຂອງປະທານາທິບໍດີທຣໍາຄົນນຶ່ງ ທ່ານ Jay
Sekulow ກ່າວວ່າ ພວກທະນາຍຄວາມ “ຈະປະເມີນບັນຫາການຂັດແຍ້ງ ແລະ
ຍົກຂຶ້ນມາລົມກັນຢູ່ບ່ອນທີ່ເໝາະສົມ” ແມ່ນກະທັງ ການຮ້ອງຮຽນໂດຍກົງຕໍ່ທ່ານ
Mueller ຖ້າຫາມີຄວາມຈຳເປັນ. ນີ້ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ.”
ຄະນະສືບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງຣັດເຊຍຂອງທ່ານ Mueller ໄດ້ປະກອບຄະນະທີມ
ງານພວກໄອຍະການແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ ທີ່ມີຄວາມຊ່ຽວຊານເປັນພິເສດ ເພື່ອກວດສອບ
ເບິ່ງປະຫວັດການເງິນຂອງປະທານາທິບໍດີ ແລະກວດເບິ່ງວ່າມີທີ່ປຶກ ສາຂອງທ່ານ
ທຣຳ ຄົນໃດບໍ ໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ວັງເຄຣັມລິນ ໃນການຫາທາງລົບກວນ
ການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີໃນປີກາຍນີ້. ຫວ່າງບໍ່ເທົ່າໃດອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ປະ
ທານາທິບໍດີທຣໍາໄດ້ສະແດງຄວາມໂກດແຄ້ນ
ກ່ຽວກັບການສືບສວນ ຫລັງຈາກໄດ້ຖືກແຈ້ງໃຫ້ຊາບກ່ຽວກັບຄຳຖາມດ້ານ ກົດ
ໝາຍ ທີ່ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານອາດປະເຊີນໜ້າ.
ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ໄດ້ບອກໃຫ້
ບັນດາຜູ້ຊ່ວຍຊາບວ່່າ ທ່ານຮູ້ສຶກເປັນທີ່ລົບກວນໃຈຫຼາຍຫຼັງຈາກຮຽນຮູ້ວ່າທ່ານ
Mueller ສາມາດທີ່ຈະເຂົ້າໄປກວດເບິ່ງ ການເສຍພາສາສີຂອງທ່ານ ໃນ ໄລຍະ
ຫລາຍປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຢູ່ໃນການໃຫ້ສຳພາດກັບໜັງສືພິມ New York Times ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ ນີ້ ປະທານາທິບໍດີກ່າວວ່າ ທ່ານ Mueller ໄດ້ນຳພາການສືບສວນ ທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ
ການຂັດແຍ້ງ ດ້ານຜົນປະໂຫຍດ ແລະໄອຍະການພິເສດ ບໍ່ສົມຄວນທີ່ຈະ ຂະ
ຫຍາຍການສືບສວນ ທີ່ຮວມທັງການພົວພັນດ້ານການເງິນ ຂອງຄອບຄົວທ່ານ.
ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ເປັນການລ່ວງລະເມີດ. ເບິ່ງດຸ
ນີ້ກ່ຽວກັບຣັດເຊຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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