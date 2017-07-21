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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ລາຍງານໃໝ່ ແຈ້ງວ່າ ຄະນະ ຂອງທ່ານທຣຳ ສຳຫຼວດເບິ່ງ ການໃຫ້ອະໄພຍະໂທດ

ຈາກຊ້າຍ: ອະດີດຫົວໜ້າ ອົງການສັນຕິບານກາງ Robert Mueller ທີ່ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ໃຫ້ເປັນໄອຍະການພິເສດ ສືບສວນ ເລື່ອງຣັດເຊຍ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ.

ພວກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂອງປະທານາທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ກຳລັງ​ທຳ​ການສືບ
ສວນ​ຄະນະ​ໄອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ທ່ານ Robert Mueller ​ໂດຍ​ຊອກ​ຫາຊ່​ອງ
ທາງ​ທີ່​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອມ​ເສຍ​ ໃຫ້​ແກ່​ຄະ​ນະສືບສວນ ກ່ຽວ​ກັບ ​ເລື່ອງຣັດເຊຍ
​ຂອງ​ທ່ານ ອີງຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ ​ທີ່​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ ​ໃນ​ຕອນ​ເດິກ ​ຂອງ​ຄືນ​ວັນພະ
ຫັດ​ວານ​ນີ້.

ໜັງສື​ພິມ Washington Post ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ​ທຣຳ​ໄດ້​ສອບ​ຖາມ
​ທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​ທ່ານ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຳນາດ​ ໃນ​ການ​ໃຫ້ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດແກ່​ພວກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ
ສະມາຊິກ​ໃນ​ຄອບຄົວແລະແມ່ນ​ກະ​ທັງໂຕ​ທ່ານ​ເອງ ທີ່​ພົວພັນ​ໃນ​ການ​ສືບສວນ
ໂດຍ​ອ້າງ​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ບຸກຄົນ​ຜູຸ້ນຶ່ງ ທີ່​ພົວພັນ​ໃນ​ເລື່ອງ​ນີ້. ສ່ວນບຸກຄົນ ຜູ້​ທີ​ສອງ​
ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ພວກ​ທະນາຍຄວາມ​ຂອງທ່ານ​ທຣຳ ​
ໄດ້​ຫາລື​ກັນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ອຳນາດ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ຂອງ​ປະທານາ​ທິບໍດີໃນ
​ໝູ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.

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ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວ​ ຂອງ​ໜັງສືພິມ New York Times ​ແລ້ວ ພວກ​ຜູ້​ຊ່ວຍ
ຂອງ​ທ່ານ​ກຳລັງກວດ​ສອບ​ເບິ່ງ​ພື້ນຖານ​ທາງ​ດ້ານ​ວຽກ​ການ​ແລະ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ
ຂອງ​ຄະນະ​ສືບສວນ ຊອກ​ຫາ​ການ​ຂັດ​ແຍ້​ງດ້ານ​ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດ ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ
ອາດ​ຈະ​ສາມາດ​ສວຍໃຊ້​ເພື່ອ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເຊື່ອມ​ເສຍ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ສືບສວນ​ຫຼືຊອກ
ຫາ​ຫຼືຖານ​ທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍ​ຕໍ່​ທ່ານ Mueller.

ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ ​ຫລ້າ​ສຸດ​ນີ້ິ້ ​ແມ່ນ​ຮ່ອງຮອຍ​ອີກ​ອັນ​ນຶ່ງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​
ທີ່​ກຳລັງ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ ລະຫວ່າງ​ ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ​ແລະ​ທ່ານ Mueller ຊຶ່ງ​ໄດ້
ປະກອບ​ຄະນະ​ທີ​ມງານ​ພວກ​ໄອ​ຍະ​ການ​ແລະ​ເຈົ້າໜ້າ​ທີ່​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຊ່ຽວຊານ​ເປັນ​
ພິ​ເສດ​ເພື່ອ​ກວດ​ສອບ​ເບິ່ງ​ວ່າມີ​ທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳຄົນ​ໃດ​ບໍໄດ້​ໃຫ້ການຊ່ວຍ​
ເຫລືອ​ແກ່ຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ການ​ຫາ​ທາງ​ລົບ​ກວນ ​ການເລືອກ​ຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ​ໃນ​ປີ​
ກາຍ​ນີ້ ​ແລະ​ກວດ​ເບິ່ງ​ປະຫວັດ​ການ​ເງິນ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳນຳ​ດ້ວຍ.

​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ປຶກສາ​ທາງ​ດ້ານ​ກົດໝາຍຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ບໍ່​ຍອມ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃດໆ
ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວ ​ແຕ່​ທີ່​ປຶກສາ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ກ່າວ​ຕໍ່​ໜັງສືພິມ New York Times
ວ່າ ປະທານາທິບໍດີພຽງ​ແຕ່ໄດ້​ສະ​ແດງຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ທີ່ຢາກເຂົ້າ​ໃຈ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ
​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ຂອງ​ທ່ານພ້ອມ​ກັບ​ຂອບ​ເຂດ​ຈຳກັດ​ໃນ​ການ​ສືບສວນຂອງ​ທ່ານ
Mueller.

ທີ່​ປຶກສາ​ໃກ້ຊິດ​ຄົນ​ນັ້ນ ກ່າວ​ວ່າ “ນີ້ບໍ່​ແມ່ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ຂ້ອຍ​ບໍ່​ສາມາດ​ລໍຖ້າ​ທີ່​ຈະ
​ໃຫ້​ອະ​ໄພ​ຍະ​ໂທດ​ແກ່​ຂ້ອຍ​ເອງ.”

ມີ​ລາຍ​ງານ​ ​ແຫຼ່ງຂ່າວ​ແຈ້ງ​ໃຫ້​ຊາບ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ​ໄດ້ສະ​ແດງ​ຄວາມ​ບໍ່ພໍ​ໃຈ
​ທີ່​ການ​ສືບສວນ​ຂອງ​ທ່າ​ນ Mueller ອາດ​ຈະ​ກ້າວ​ກ່າຍ​ເຂົ້າ​ໄປ​ເຖິງ​ການ​ເງິນ​ຂອງ
​ທ່ານ​ແລະ​ຂອງ​ຄອບຄົວ​ທ່ານ.

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