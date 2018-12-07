ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ຂອງສະຫະລັດ ຈະແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງເຮເຕີ ນາວເອີດ,
ໂຄສົກປະຈຳກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃຫ້ເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ
ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ທີ່ລາຍງານມາໃນ
ຕອນແລງວັນພະຫັດວານນີ້.
ທ່ານທຣຳຄາດວ່າຈະປະກາດເລື້ອງນີ້ ຢ່າງເປັນທາງການຜ່ານທາງທວີດເຕີໃນວັນສຸກ
ມື້ນີ້.
ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ມາເຮັດວຽກຢູ່ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດຫລັງຈາກທ່ານ ນາງ
ເຊົາເຮັດວຽກໃຫ້ແກ່ອົງການຂ່າວ Fox News ໂດຍເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວ ແລະນັກຂ່າວ
ຊຶ່ງອີງຕາມຊີວະປະຫວັດຂອງທ່ານນາງ ຂຽນຢູ່ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດແລ້ວ ທ່ານ
ນາງໄດ້ອອກຂ່າວກ່ຽວກັບວິກິດການຢູ່ທົ່ວໂລກ ແລະຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະກໍໄດ້ສຳ
ພາດພວກນັກການເມືອງ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງທະຫານລະດັບສູງຫລາຍໆຄົນ.
ກ່ອນການໄປເຮັດວຽກຢູ່ອົງການຂ່າວ Fox ນັ້ນ ທ່ານນາງ ນາວເອີດ ໄດ້ເຮັດວຽກໃຫ້
ອົງການຂ່າວ ABC News.
ຖ້າຫາກທ່ານນາງໄດ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງ ແລະກໍຮັບເອົາຕຳແໜ່ງດັ່ງກ່າວແລ້ວນັ້ນ ທ່ານນາງ
ອາດຈະໄດ້ປະເຊີນກັບຄຳຖາມທີ່ຍາກຢູ່ໃນການຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການເພື່ອຮັບຮອງເອົາ
ການແຕ່ງຕັ້ງທ່ານນາງ ກ່ຽວກັບການທີ່ປາກົດວ່າ ທ່ານນາງບໍ່ມີປະສົບການທາງດ້ານ
ການທູດ ຫລື ການສ້າງນະໂຍບາຍເລີຍນັ້ນ.
ມີຄົນເວົ້າກັນວ່າ ທ່ານນາງມີຄວາມໃກ້ຊິດກັບທັງທຳນຽບຂາວ ແລະທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ,
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ແລະໄດ້ເດີນທາງ ຕິດຕາມທ່ານລັດ
ຖະມົນຕີໄປຕ່າງປະເທດຢູ່ເລື້ອຍໆ.
ທ່ານນາງ ນາວເອີດຈະໄປຮັບຕຳແໜ່ງແທນເອກອັກຄະລັດຖະທູດນິກກີ ຮາລີ (Nikki
Haley) ທີ່ປະກາດໃນເດືອນຕຸລາຜ່ານມາວ່າ ທ່ານນາງຈະລາອອກຈາກວຽກງານດັ່ງ
ກ່າວໃນທ້າຍປີນີ້.
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