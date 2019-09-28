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ລາຍ​ງານ​ກ່​າວ​ວ່າ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ ຂອງ ສ​ຫລ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ເລື້ອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ລາ​ອອກ

ທ່ານ​ເຄີດ ວອ​ລ​ເກີ ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຜູ້​ຕາງ​ໜ້າ​ພິ​ເສດ​ ຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ລາ​ອອກໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂ່າວຂອງ​ສື່ມວນ​ຊົນ ​ທີ່​ອ້າງ​ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ​ທີ່​ຮູ້​ເລື້ອງ​ດີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ລາຍ​ງານ​ເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ​ເຄີດ ວອ​ລ​ເກີ ໄດ້​ລາ​ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຂອ​ງ​ທ່ານ ຫຼັງ​ຈາກ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ໃນ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ກັບ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ໄມ​ຄ໌ ພອມພຽວ. ກະ​ຊວງ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຍັງ​ບໍ່​ທັນ​ໄດ້​ໃຫ້​ຄຳ​ຕອບ​ໃດໆ​ກ່ຽວກັບ​ການ​ຂໍ​ຄວາມ​ເຫັນ​ໃນ​ເລື້ອງ​ນີ້.

ທ່ານວອ​ລ​ເກີ ໄດ້​ຖືກ​ລະ​ບຸ​ຊື່​ໃນ​ການ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ຂອງ​ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມທີ່​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ເກີດການ​ສືບ​ສວນ ​ເພື່ອ​ຟ້ອງ​ຮ້ອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ. ສຳ​ນວນ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານວອ​ລ​ເກີໄດ້​ຊ່ວຍຈັດ​ແຈງ​ໃນ​ການ​ພົບ​ປະ​ລະ​ຫວ່າງ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ສ່ວນ​ໂຕຂອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ທ​ຣຳ ທ່ານ​ຣູ​ດີ ຈູ​ລີ​ອາ​ນີ ແລະ​ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຢູ​ເຄ​ຣນ.

ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃນ​ການ​ໂອ້​ລົມ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ​ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 25 ກໍ​ລະ​ກົດ​ຜ່ານ​ມາ ໄດ້​ຮ້ອງ​ຂໍ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນໃໝ່​ຂອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃຫ້​ຊອກ​ຫາ​ຂໍ້​ມູນ​ຫຼັກ​ຖານກ່ຽວ​ກັບ​ອະ​ດີດ​ຮອງ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີໂຈໄບ​ເດັນ ​ແລະລູກ​ຊາຍ​ຂອງ​ທ່ານ ທ່ານ​ຮັນ​ເຕີ ທີ່​ອາດ​ຈະ​ສ້າງ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ໃຫ້​ແກ່​ໂອ​ກາດ​ທີ່​ທ່ານ​ໄບ​ເດັນຈະ​ຊະ​ນະ​ການ​ຖືກ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ຈາກ​ພັກ​ໃຫ້​ເປັນ ​ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ລົງ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ກັບ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ໃນ​ປີ 2020.

ໃນ​ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ສຸກວານນີ້ ສະ​ມາ​ຊິກ​ພັກ​ເດ​ໂມ​ແຄ​ຣັດ​ໃນ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ໄດ້​ອອກ​ໝາຍ​ຮຽກ​ຕົວ ເພື່ອໃຫ້​ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ນຳ​ເອົາ​ເອກ​ກະ​ສານ ​ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ເລື້ອງ​ຢູ​ເຄ​ຣນ​ໄປ​ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ສະ​ພາ ແລະ​ມີ​ໝາຍ​ກຳ​ນົດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງຕ່າງ​ປະ​ເທດ 5 ຄົນ​ໄປ​ໃຫ້​ການ​ຕໍ່​ສະ​ພາ ໃນ​ສອງ​ອາ​ທິດ​ຂ້າງ​ໜ້າ. ທ່ານວອ​ລເກີ ແມ່ນ​ມີ​ຊື່​ຮວມ​ຢູ່​ໃນ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ 5 ຄົນ​ນັ້ນ.

ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ກຳ​ລັງ​ສືບ​ສວນ “ກ່ຽວ​ກັບຂອບ​ເຂດ​ທີ່​ທ່ານ​ທ​ຣຳເປັນ​ໄພ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ຕໍ່​ຄວາ​ມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໂດຍ​ກົດດັນ​ໃຫ້​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ແຊກ​ແຊງ​ເຂົ້າ​ໃນ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ປີ 2020” ອີງຕາມ​ຖະ​ແຫຼງ​ການ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄວາມ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ຄະ​ນະກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ລັບ ແລະ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ສືບ​ສວນຂອງ​ສະພາ​ຕ່ຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຫຍັງ​ຜິດ. ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ໄດ້​ຮຽກ​ຮ້ອງໃນວັນສຸກວານ ນີ້ ໃຫ້​ສະ​ມາ​ຊິກ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ ​ຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ທີ່​ທ່ານ​ກ່າວ​ອ້າງວ່າໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ທ່ານ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການນັ້ນລາ​ອອກ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ແອ​ແດມ ຊິ​ຟ (Adam Schiff) ປະ​ທານ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະການ​ສືບລັບຂອງ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ຢ່າງ​ບໍ່​ຖືກ​ຕ້ອງ​ຕໍ່​ທ່ານໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການຮັບ​ຟັງ​ຄຳ​ໃຫ້​ການ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ຜ່ານ​ມາກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຊັກ​ຊ້າ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ໃນການມອບ​ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ​ຂອງ​ຜູ້​ແຈ້ງ​ຄວາມ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພານັ້ນ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ້​ວ່າ “ທ່ານ​ຄວນ​ຈະ​ອ່ານ​ຄຳ​ເວົ້າຢ່າງຖືກ​ຕ້ອງ​ຢູ່​ໃນການ​ໂທ​ລະ​ສັບ ແຕ່ທ່ານ​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຄຳ​ເວົ້າ​ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ ເພື່ອ​ໃຫ້​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ເປັນ​ທີ່ໜ້າ​ຢ້ານ​ກົວ ແລະ​ໃຫ້​ຂ້າ​ພ​ະ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັນ​ກັບ​ເປັນ​ຜູ້​ທີ່​ຜິດ.”

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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