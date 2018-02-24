ທ່ານມານາຟອດທ໌ ແລະ ທ່ານເກດສ໌ ເລືອກທາງ ທີ່ຕ່າງກັນ ເພື່ອຮັບມື ກັບການສືບສວນ ຂອງທ່ານມັລເລີ

ເນື່ອງຈາກໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນເພີ້ມຂຶ້ນ ຈາກໄອຍະການພິເສດ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ອະ
ດີດທີ່ປຶກສາ ໃນຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ທ່ານຣິກ
ເກດສ໌ ຈຶ່ງໄດ້ເອົາເສັ້ນທາງ ທີ່ແຕກຕ່າງ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍຍອມຮັບຜິດໃນຂໍ້ຫາ
2 ກະທົງແລະທ່ານທ່ານພອລ ມານາຟອດທ໌ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບຂໍ້ຫາໃໝ່ຈຳນວນນຶ່ງ ໃນການສືບສວນ ກ່ຽວກັບການແຊກແຊງຂອງຣັດເຊຍ.
ທ່ານເກດສ໌ ອາຍຸ 45 ປີ ໄດ້ໄປປາກົດຕົວ ຕໍ່ໜ້າສານ ລັດຖະບານກາງ ໃນນະຄອນ
ຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອຍອມຮັບຜິດ 1 ກະທົງ ໃນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ຕໍ່ຕ້ານສະຫະລັດ
ແລະອີກ 1 ກະທົງ ໃນການຕົວະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບສວນຂອງອົງການສັນຕິບານກາງຫຼື
ເອັຟບີອາຍສະຫະລັດ ເມື່ອວັນທີ 1 ກຸມພາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເຈລະຈາເພື່ອ ຫາທາງຕົກລົງ ກັບຫ້ອງການຂອງໄອຍະການພິເສດມັລເລີ.
ໃນຖານະທີ່ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງ ຂອງການຕໍ່ລອງກັນນັ້ນ ທ່ານເກດສ໌ໄດ້ຕົກລົງ ທີຈະ
ໃຫ້ການຮ່ວມມືຕໍ່ທ່ານມັລເລີທີ່ກຳລັງສືບສວນເບິ່ງວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ ກັບຣັດເຊຍຫຼືບໍ່. ມີທາງເປັນໄປໄດ້ ທີ່ທ່ານອາດ
ຈະໃຫ້ການ ກ່ຽວກັບທ່ານມານາຟອດທ໌ ໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ. ເພື່ອເປັນການຕອບແທນ
ຄະນະໄອຍະການ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະຍົກເລີກຂໍ້ຫາອື່ນໆທັງໝົດຕໍ່ທ່ານເກດສ໌ ໃນການ
ຟ້ອງຮ້ອງ 2 ເທື່ອ ທີ່ມີຂຶ້ນໃນໄລຍະສອງສາມເດືອນຜ່ານມານີ້.
ການຍອມຮັບຜິດ ມີຂຶ້ນນຶ່ງມື້ ຫຼັງຈາກຄະນະຕຸລາການ ໄດ້ຍື່ນຟ້ອງເທື່ອໃໝ່ ຕໍ່ທ່ານ
ເກດສ໌ ແລະທ່ານມານາຟອດທ໌ ໂດຍໄດ້ເພີ້ມຄວາມກົດດັນ ຕໍ່ບຸກຄົນທັງ 2.
ແຕ່ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເກດສ໌ ທຳການຕົກລົງ ກັບຫ້ອງການຂອງທ່ານມັລເລີນັ້ນ ອະດີດ ປະທານຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣໍາ ທ່ານມານາຟອດທ໌ ອາຍຸ
68 ປີ ແມ່ນຍັງບໍ່ຍອມ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານມັລເລີ ໄດ້ປະກາດ ກ່ຽວກັບການຟ້ອງຮ້ອງຄັ້ງ
ໃໝ່ ຕໍ່ທ່ານ.
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