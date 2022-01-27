ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ຂອງສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວນ ບຣາຍເອີ້ ຈະອອກກິນບໍານານ

ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານສຕີເວນ ບຣາຍເອີ້ (Stephen Breyer) ຜູ້ທີ່ອອກສຽງໄປທາງເສລີນິຍົມຢ່າງເຂັ້ມແຂງຢູ່ໃນສານສູງສຸດຂອງປະເທດມາເປັນເວລາ 27 ປີ ໄດ້ຕັດສິນໃຈທີ່ຈະກະສຽນແລ້ວ, ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.
ການອອກບໍານານໃນອາຍຸ 83 ປີຂອງທ່ານບຣາຍເອີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ປະທານາທິບໍ ດີໂຈ ໄບເດັນ ມີໂອກາດຄັ້ງທໍາອິດ ໃນການແຕ່ງຕັ້ງ ຜູ້ເຂົ້າມາຮັບຕຳແໜ່ງທີ່ຫວ່າງລົງ ນັບຕັ້ງແຕ່ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ມີຫົວອະນຸລັກນິຍົມສາມຄົນເຂົ້າຮັບໜ້າທີ່ ອັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ສານມີຄວາມເອນອຽງ ທາງດ້ານອຸດົມການ ໄປທາງຂວາ ດ້ວຍສຽງສ່ວນຫຼາຍທີ່ 6 ຕໍ່ 3.
ອີງຕາມລາຍງານຂ່າວ, ທ່ານບຣາຍເອີ້ ມີແຜນທີ່ຈະປະຕິບັດໜ້າທີ່ຢູ່ໃນສານຕໍ່ໄປຈົນໝົດວາລະໜ້າທີ່ຂອງທ່ານ ໃນທ້າຍເດືອນ ມິຖຸນາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຫຼືຈົນກວ່າຈະມີການແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ມາຮັບໜ້າທີ່ແທນ ໂດຍທ່ານໄບເດັນ ແລະໄດ້ຮັບການຢືນຢັນທາງການເມືອງຈາກສະພາສູງ.
ໄດ້ມີການຄາດຄະເນວ່າ ທ່ານບຣາຍເອີ້ ຈະປະກາດການອອກກິນບໍານານຂອງຕົນ ໃນມື້ວັນພະຫັດນີ້.
“ຍັງບໍ່ມີການປະກາດອັນໃດຈາກທ່ານຜູ້ພິພາກສາບຣາຍເອີ້,” ທ່ານໄບເດັນກ່າວ. “ປະໃຫ້ລາວດໍາເນີນການໃນສິ່ງທີ່ລາວກໍາລັງຈະກ່າວໃນຖະແຫຼງການຂອງລາວ, ແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍຍິນດີທີ່ຈະເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້ຫຼັງຈາກນີ້.”
ທ່ານໄບເດັນ ບໍ່ຄືກັນກັບທ່ານທຣໍາ ເມື່ອທ່ານໄດ້ລົງສະໝັກຕໍາແໜ່ງປະທານາ ທິບໍດີໃນປີ 2016 ແລະລົງເລືອກຕັ້ງອີກຄັ້ງໃນປີ 2020, ບໍ່ໄດ້ມີການເປີດເຜີຍລາຍຊື່ຜູ້ພິພາກສາ ທີ່ທ່ານຕ້ອງພິຈາລະນາແຕ່ງຕັ້ງຂອງສານສູງສຸດ 9 ຄົນ.
ແຕ່ວ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກໍາລັງລົງສະໝັກເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ, ລຸນຫຼັງທີ່ທ່ານເລືອກສະມາຊິກສະພາສູງ ທ່ານນາງຄາມາລາ ແຮຣິສ ເຊິ່ງມີເຊື້ອສາຍ ຈາໄມກ້າ ແລະເອເຊຍໃຕ້ ມາເປັນຮອງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ, ທ່ານ ໄບເດັນ ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຍິງຜິວດໍາຄົນທໍາອິດຂອງສານດັ່ງກ່າວ.
ໃນຈໍານວນຜູ້ທີ່ຈະໄດ້ຮັບການສະເໜີຊື່ນັ້ນ ອາດຮວມທັງຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ຂອງລັດຄາລິຟໍເນຍ ທ່ານນາງລີອອນດຣາ ຄຣູເກີ (Leondra Kruger), ຜູ້ພິ ພາກສາປະຈຳເຂດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານນາງເຄີທານຈີ ບຣາວ ແຈັກສັນ (Ketanji Brown Jackson), ທະນາຍເພື່ອສິດທິພົນລະເຮືອນ ທ່ານນາງເຊີຣີລີນ ໄອຟີລ (Sherrilyn Ifill), ແລະຜູ້ພິພາກສາປະຈໍາເມືອງ ມິເຊລ ຊາຍສ໌ (Michelle Childs), ຜູ້ເຊິ່ງທ່ານໄບເດັນ ໄດ້ສະເໜີຊື່ໃຫ້ເປັນຜູ້ພິພາກສາສານອຸທອນ.
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