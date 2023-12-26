ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງອິສຣາແອລ ໃນຊີເຣຍ ສັງຫານນາຍພົນລະດັບສູງຄົນນຶ່ງຂອງອີຣ່ານ

ສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານອີຣ່ານ ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງອິສຣາແອລ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ທີ່ຄຸ້ມບ້ານແຫ່ງນຶ່ງຢູ່ດາມັສກັສ (Damascus) ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນລະດັບສູງຄົນນຶ່ງຂອງອີຣ່ານ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວ ເອພີ.
ການສັງຫານທ່ານ ຣາຊີ ມູຊາວີ (Razi Mousavi) ທີ່ປຶກສາເປັນເວລາດົນນານ ຂອງກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດຂອງອີຣ່ານ ໃນຊີເຣຍ ເກີດຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ການປະທະກັນຢູ່ຕາມຊາຍແດນເລບານອນ-ອິສຣາແອລ ລະຫວ່າງກຸ່ມເຮັສໂບລລາ (Hezbollah) ແລະອິສຣາແອລ ຍັງສືບຕໍ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂຶ້ນ ພ້ອມກັບຄວາມຢ້ານກົວວ່າ ສົງຄາມລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະກຸ່ມຮາມາສ ຈະແຜ່ລາມອອກໄປສູ່ພາກພື້ນ ກັບບັນດາກຸ່ມທີ່ໜູນຫຼັງໂດຍອີຣ່ານ. ການໂຈມຕີຂອງອິສຣາແອລ ໄດ້ສັງຫານນາຍພົນອີກ 2 ຄົນ ຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້.
ອິສຣາແອລ ໄດ້ໂຈມຕີ ຄຸ້ມຊາອິດາ ໄຊນັບ (Sayida Zeinab) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ໆກັບ ສະຖານທີ່ສັກສິດຂອງຊາວມຸສລິມນິກາຍຊີໄອ (Shiite), ອົງການຂ່າວ IRNA ຂອງທາງການອີຣ່ານ ແລະອົງການສິ້ງຊອມສິດທິມະນຸດຊີເຣຍ ເຊິ່ງເປັນກຸ່ມຕິດຕາມສົງຄາມຂອງຝ່າຍຄ້ານ ຕັ້ງຢູ່ໃນອັງກິດ ກ່າວວ່າ IRNA ໄດ້ອະທິບາຍເຖິງທ່ານ ມູຊາວີ (Mousavi) ວ່າເປັນເພື່ອນສະໜິດຂອງນາຍພົນ ກັສຊິມ ໂຊເລມານີ (Qassim Soleimani), ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງກຸດສ໌ (Quds) ຂອງອີຣ່ານ ທີ່ໄດ້ຖືກສັງຫານໃນການໂຈມຕີດ້ວຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ ໃນອີຣັກ ເມື່ອເດືອນມັງກອນ 2020.
ທັງກອງທັບອິສຣາແອລ ແລະສື່ມວນຊົນຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ບໍ່ໄດ້ອອກຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ໃນທັນທີ.