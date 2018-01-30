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ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຮອງຫົວໜ້າ ສັນຕິບານກາງ ທີ່ຕົກເປັນເປົ້າ ໃນການຕ້ອງຕິ ຂອງ ປ. ທຣຳ ນັ້ນ ​ລາອອກ

ຮອງ​ຜູ້ອຳນວຍການ​ອົງການ​ FBI ​​ ​​​​​​ທ່ານ​ແອນ​ດຣູ ​ແມັກ​ເຄບ (Andrew McCabe) ປະກົດຕົວຕໍ່ໜ້າປະທານ​ຄະນະກຳມະ ການສືບລັບຂອງສະພາສູງ ທີ່ຮັບຟັງຄຳໃຫ້ການກ່ຽວກັບ ກົດລະບຽບຂອງການການສືບລັບຕ່າງປະເທດ ໂດຍວິທີໃຊ້ ກ້ອງວົງຈອນປິດເກັບກຳ, ລັດຖະສະພາ, ວໍຊີງຕັນ, 7 ມິຖຸນາ 2017.

ທ່ານ​ແອນ​ດຣູ ​ແມັກ​ເຄບ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່ໝາຍເລກ 2 ​ຂອງ​ ອົງການ​ສັນຕິ​ບານ​ກາງ​ ຫຼື FBI ຂອງສະຫະລັດຜູ້ທີ່ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ໄດ້​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ
ຢ່າງເປີດເຜີຍ ​ໂດຍກ່າວ​ຫາວ່າ​ມີຄວາມລຳອຽງທາງ​ການ​ເມືອງ​ແລະມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ
ຢາກໃຫ້​ປົດອອກ​ ຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ໄດ້​ລາອອກຈາກ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​
ວານ​ນີ້ ຫຼາຍ​ສັບປະດາ​ກ່ອນ​ ທີ່​ທ່ານ​ຈະ​ອອກກິນເບ້ຍ​ບຳນານ.

ການ​ເຄື່ອນໄຫວ​ດັ່ງກ່າວ ​ໄດ້ມີ​ຂຶ້ນຫຼາຍ​ເດືອນ​ຫຼັງຈາກ​ຖືກ​ຕຳ​ໜິຕິຕຽນ​ໂດຍ​ທ່ານ​ທຣຳ
ແລະ​ພັນທະ​ມິດ ໃນ​ພັກຣີພັບບຣີກັນ ທີ່​ວ່າ ທ່ານ ແມັກ​ເຄບ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຜູ້​ຕໍ່ຕ້ານ​ທ່ານ​ທຣຳ.
​ໃນ​ລາຍ​ງານ​ຫວ່າງ​ມໍ່ໆ​ມາ​ນີ້ ​ແມ່ນກ່າວວ່າ ທ່ານແມັກ​ເຄບ ​ໄດ້​ຖືກກົດ​ດັນ​ໃຫ້​ລາອອກ​
ຈາກ​ອົງ ການ​ດັ່ງກ່າວ.

ສະມາ​ຊິກ​ສະພາຕ່ຳ ຈາກ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍ ທ່ານ ບອບ ກູເລຕ, ປະທານ​ຄະນະກຳມະການ
ຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ່າວ​ໃນມື້​ນີ້ ທີ່​ວ່າ ທ່ານ​ແອນ​ດຣູ ​ແມັກ​ເຄບ ​
ຮອງ​ຜູ້ ອຳນວຍການ​ອົງການ​ FBI ໄດ້​ລາອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ກາຍ​ຍາມ​ແລ້ວ,”
ແລະ​ທ່ານ​ ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ວິທີ​ທາງ​ດຽວ​ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເປັນ​ທີ່​ແນ່ນອນ​ວ່າ ອົງການ​
FBI ​ຍັງ​ຈະເປັນອົງການຄຸ້ມ​ຄອງ​ກົດ​ໝາຍຊັ້ນນຶ່ງ​ໃນ​ໂລກ​ນີ້ ກໍ​ແມ່ນຄ້ຳປະກັນວ່າ
ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ອົງການ​ດັ່ງກ່າວ ເປັນທີ່ໄວ້​ໃຈ​ຂອງປະຊາຊົນ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິ​ກັນ. ​ການ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຜູ້ນຳຂອງອົງການ​ FBI ແມ່ນ​ເປັນ​ບາດກ້າວທີ່ດີອັນ​ທຳ​ອິດ​ ​ໃນ​ການ​ປົວແປງ​ຊື່​ສຽງ​ທີ່ຖືກທຳລາຍໄປຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ.”

ທ່ານ ບອບ ກູເລຕ (Bob Goodlatte), ປະທານ​ຄະນະກຳມະການ ຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ເວີຈີເນຍ, ນັ່ງຟັງຄຳໃຫ້ການໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 2 ມັງກອນ 2017.
ທ່ານ ບອບ ກູເລຕ (Bob Goodlatte), ປະທານ​ຄະນະກຳມະການ ຕຸລາການຂອງສະພາຕ່ຳ, ສັງກັດພັກ ຣີພັບບລີກັນ ຈາກລັດ ເວີຈີເນຍ, ນັ່ງຟັງຄຳໃຫ້ການໃນລັດຖະສະພາ ທີ່ວໍຊີງຕັນ, 2 ມັງກອນ 2017.

​ໂຄສົກ​ປະຈຳ​ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ​ນາງ​ຊາຣາ ຮັກ​ກາ​ບີ ​ແຊນ​ເດີຣສ໌ ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ທຣຳ
“ຍັງ​ຢືນ​ຢັດ​ຕໍ່​ການ​ໃຫ້​ຄຳ​ເຫັນ​ຂອງ​ຄັ້ງ​ກ່ອນ” ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ​ແມັກ​ເຄບ ​ແຕ່​ວ່າ ​ໄດ້​ບອກ​ກັບ​
ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ “ບໍ່​ແມ່ນສ່ວນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ຂັ້ນ​ຕອນ​ການ​ຕັດສິນ” ທີ່​ນຳ​ໄປ
ສູ່​ການ​ອອກ​ກິນ​ເບ້ຍ​ບຳນານ ກ່ອນ​ກຳນົດ​ຂອງທ່ານແມັກເຄບ.

“ຂ້າພະ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ບອກ​ທ່ານ ​ໄດ້​ວ່າ ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃດ​ໆ​ກ່ຽວກັບ​ເລື່ອງ​ນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ມາ​
ຈາກ​ທຳນຽບຂາວ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ​ນາງແຊນ​ເດີຣສ໌ ທີ່​ໄດ້​ກ່າວໄວ້.

ທ່ານ​ ​ແມັກ​ເຄບ ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຕົກເປັນຂ່າວຂອງ​ການ​ຖົກ​ຖຽງ​ ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ມື້ ກ່ອນ​ທີ່ມີ​ການ
​ເລືອກຕັ້ງ​ປະທານາທິບໍດີ ໃນປີ 2016 ເວລາມີການ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ ພັນ​ລະ​ຍາ​ຂອງ​ທ່ານ
ທ່ານ​ນາງ ຈິລ ແມັກ​ເຄບ ຜູ້​ລົງສະໝັກທີ່​ສັງກັດ​ພັດ​ເດ​ໂມ​ແຄຣັດ ເພື່ອຍາດ​ເອົາ​ຕຳ​ແໜ່​ງ
​ໃນ​ສະພາ​ສູງຂອງ​ລັດເວີຈີເນຍ ​ໃນ​ປີ 2015, ​ໄດ້​ຮັບ​ເງິນ​ບໍລິຈາກ​ຈຳນວນ​ຫຼາຍ​ຮ້ອຍ​ພັນ
​ໂດ​ລາ​ເພື່ອການໂຄສະນາຈາກຄະນະ​ກຳມະການ​ທາງ​ການ​ເມືອງທີ່​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍເພື່ອນ
ຂອງ​ທ່ານ​ນາງ​ຮິ​ລລາຣີ ຄລິນ​ຕັນ. ທ່ານ​ແທຣີ ​ແມັກ​ໂອ​ລິ​ຟ ​ຊຶ່ງເປັນ​ຜູ້​ປົກຄອງ​ລັດ​ເວີ​ຈີ​ເນຍໃນເວລານັ້ນນັ້ນ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເຈັຟ ແຊັຊຊັນ (Jeff Sessions) ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ວໍຊີງຕັນ, 15 ທັນວາ 2017.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານເຈັຟ ແຊັຊຊັນ (Jeff Sessions) ໃຫ້ຄຳຖະແຫຼງການ ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ວໍຊີງຕັນ, 15 ທັນວາ 2017.

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