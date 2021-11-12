ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານໂຈ ໄບເດັນ ແລະຜູ້ນຳຂອງຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງຄາດວ່າຈະທຳການພົບປະສຸດຍອດທາງອອນໄລນ໌ ໃນອາທິດໜ້າ ອີງຕາມລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນຫຼາຍໆສະບັບ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງລະຫວ່າງມະຫາອຳນາດນິວເຄລຍທັງສອງ ຍັງມີຢູ່ຕໍ່ມາ.
ການພົບປະກັນທາງອອນໄລນ໌ ໄດ້ມີການຕົກລົງກັນໃນທາງຫຼັກການເມື່ອເດືອນຕຸລາ ໃນການເຈລະຈາທີ່ນະຄອນຊູຣິກ ປະເທດສະວິດເຊີແລນ ລະຫວ່າງທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈັກ ຊູລລີວານ ແລະນັກການທູດອະວຸໂສສຸດຂອງຈີນ ທ່ານຢັງ ເຈຍຈີ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ປະຕິເສດ ບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມເຫັນໃດໆໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການພົບປະດັ່ງກ່າວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ໂຄສົກຂອງທຳນຽບຂາວ ແຄຣີນ ຊັງ-ປີແອ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ການຕົກລົງກັນ “ໃນທາງຫຼັກການ” ໄດ້ມີການບັນລຸ ສຳລັບການພົບປະສຸດຍອດທາງອອນໄລນ໌ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນ “ກ່ອນທ້າຍປີນີ້.”
ທູດພິເສດທາງດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານຈອນ ແຄຣີ ກ່າວໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ພວກຜູ້ນຳທັງສອງຈະພົບປະກັນ ໃນໄວໆນີ້ ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທາງອອນໄລນ໌ແລະຄະນະທີມງານຂອງທ່ານກຳລັງວາງແຜນສຳລັບເລື້ອງນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ CNN.
ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຕາມປົກກະຕິທີ່ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງໃນມື້ວັນພຸດທີ່ຜ່ານມານີ້ ທ່ານຫວັງ ເວັນບິນ ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງຈີນກ່າວວ່າ “ທັງສອງຝ່າຍ ຍັງຮັກສາການຕິດຕໍ່ຢ່າງໃກ້ຊິດ ກ່ຽວກັບການຈັດແຈງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃນການປະຊຸມປະມຸກຂອງປະເທດ” ອີງຕາມອົງການຂ່າວບລູມເບີກ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ທຳອິດທີ່ໄດ້ລາຍງານ ກ່ຽວກັບການພົບປະສຸດຍອດທີ່ອາດມີຂຶ້ນ ນັ້ນ.
ບລູມເບີກ ໂດຍອ້າງເຖິງສອງບຸກຄົນທີ່ຮູ້ເລື້ອງນີ້ດີ ລາຍງານວ່າ ວັນເວລາໃນການພົບປະດັ່ງກ່າວ ຍັງມີການເຈລະຈາຫາລືກັນຢູ່.
ອົງການຂ່າວໂປລີຕິໂກລາຍງານໃນມື້ວັນພຸດຜ່ານມານີ້ວ່າ ການພົບປະສຸດຍອດໄດ້ມີການກຳນົດເປັນການຊົ່ວຄາວແລ້ວ ໃສ່ວັນທີ 15 ພະຈິກ ໂດຍອ້າງຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ ແລະ “ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ເປີດເຜີຍ.”
ພວກຜູ້ນຳທັງສອງໄດ້ກ່າວຄຳປາໄສເທື່ອຫຼ້າສຸດໃນວັນທີ 9 ກັນຍາແລະໄດ້ເວົ້າເຖິງບັນຫາເສດຖະກິດ ການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ ແລະໂຄວິດ-19 ອີງຕາມເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງສະຫະລັດ. ໃນຕົ້ນອາທິດນີ້ ປະເທດທັງສອງກໍໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂອບຂອງຂໍ້ຕົກລົງ ທີ່ກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍດິນຟ້າອາກາດຂອງສະຫະປະຊາຊາດທີ່ສະກັອດແລນໂດຍແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ມີການເພີ້ມທະວີການຮ່ວມມືເພື່ອຮັບມືກັບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ.
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