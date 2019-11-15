“ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ການປະຕິວັດ” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງຂ້າພະ
ເຈົ້າທີ່ເວົ້າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາຢູ່ອ້ອມແອ້ມຈະຕຸລັດເມເຕຍຂອງຮະຄອນຫລວງ
ເບຣຸດໃນຕອນແລງວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ. ບັນດາຜາມເຕັ້ນຕ່າງໆແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍກຸ່ມ
ຄົນທີ່ສົນທະນກັນກ່ຽວກັບການສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ການປົກຄອງ ແລະສິດທິພົນລະເມືອງ
ແລະສຽງນອງນັນທີ່ມາຈາກໄລຍະໄກທີ່ດັງແຮງຂຶ້ນເລື້ອຍ. ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເປັນພາກ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຢູ່ໃນເລບານອນ ທີ່
ໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຊຸມນຸມກັນໃນແຕ່ລະມື້ມາເປັນເວລາເກືອບນຶ່ງເດືອນແລ້ວ.
ແຕ່ໃນເວລາບໍ່ພໍເທົ່າໃດພວກເຮົາກໍໄດ້ຍິນຄວາມໂກດແຄ້ນຢ່າງແຮງອີ່ຫລີເປັ່ງອອກ
ມາຢູ່ທີ່ນີ້.
ພວກເຮົາພາກັນຢ່າງໄປສູ່ບ່ອນທີ່ມີສຽງນອງນັນນັ້ນ ແລະເຫັນພວກຜູ້ຊາຍ ແລະແມ່
ຍິງຫຼາຍສິບຄົນ ພາກັນຕີຝາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍການຂຽນຄຳຂວັນເພື່ອປະນາມຕ່າງເຊັນ
ວ່າ “ເບຣຸດໄດ້ເວົ້າອອກມາ” ແລະ “ພວກເຂົາເຈົ້າໝົດທຸກຄົນ ໝາຍເຖິງເຂົາເຈົ້າໜົດ
ທຸກຄົນ.” ສຽງດັງຈາກການຕີກຳປັ້ນໃສ່ຝາບັດນີ້ໄດ້ດັງກ້ອງຂຶ້ນ, ປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້
ຄົນພາກັນຕີໝໍ້ແຫກແຕກໂປະ ແລະບາງຄັ້ງບາງກໍມີຄົນຕີຝາດ້ວຍລົດຖີບ ຫຼືເອົ
າຕີນທຳ.
ສຽງຕີ ສຽງທຳຕ່າງໆ ໄດ້ຈືດຫາຍໄປໃນຂະນະທີ່ຫຼາຍຕໍ່ຫຼາຍຄົນເຂົ້າໄປຮ່ວມຂະບວນ
ການທີ່ຮ້ອງໂຮຢູ່ ຊຶ່ງການສົງສະການທີ່ເປັນສັນຍາລັກແກ່ທ້າວ ອາລາ ອາບູ ຟາຣ
(Alaa Abu Fakhr) ຜູ້ຊາຍທີ່ເສຍຊີວິດໃນວັນອັງຄານທີ່ຜ່ານມາ ຫຼັງຈາກເຈົ້າໜ້າ
ທີ່ຄົນນຶ່ງໄດ້ຍິງໃສ່ພວກປະທ້ວງທີ່ຕັນຫົນທາງໄວ້ນັ້ນ. ທ້າວອາບູ ຟາຣ ໄດ້ກາຍມາ
ເປັນຄົນສຳຄັນຢ່າງໄວວາຂອງຂະບວນການປະທ້ວງນັ້ນ ດ້ວຍທີ່ມີປ້າຍທີ່ຮູບໃບໜ້າ
ຂອງລາວ ທີ່ໄດ້ຍົກຂຶ້ນໄປຕິດໄວ້ບ່ອນສູງໃນຈະຕຸລັດ ມາເຕຍ.