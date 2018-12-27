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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ຄະນະຜູ້ແທນ ການຄ້າ ສຫລ ຈະເດີນ​ທາງ ໄປເຈ​ລະ​ຈາ ທີ່ປະເທດຈີນ ອາ​ທິດ​ໜ້າ

ພວກຫາຊື້ສິ່ງຂອງ ພາກັນນັ່ງຢູ່ແປ້ນມ້າ ທີ່ປະດັບດ້ວຍທຸງຊາດ ອາ​ເມ​ຣິກັນ ໃຊ້ໂທລະຊັບມືຖື ຢູ່ຂ້າງນອກຮ້ານ ທີ່ຈຳນ່າຍສິນຄ້າ ສຫລ ໃນນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງ ວັນທີ 24 ກັນຍາ 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຄະນະຜູ້ແທນການຄ້າ ສະຫະລັດ ຈະໄປປະເທດຈີນ ໃນວັນອາທິດ ທີ 7 ເດືອນມັງກອນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວບລູມເບີກ ໂດຍ ອ້າງ 2 ແຫຼ່ງ​ຂ່າວ ທີ່ມີຄວາມຄຸ້ນເຄີຍ ດີກັບເລື້ອງນີ້.

ເທື່ອນີ້ຈະເປັນເທື່ອທຳອິດທີ່ທັງສອງຝ່າຍ ຈະໄດ້ພົບພໍ້ກັນໜ້າຕໍ່ໜ້ານັບ ຕັ້ງແຕ່ປະທານາ
ທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ​ໄດ້​ຕົກ​ລົງ ທີ່ຈະຜ່ອນຄາຍ ສົງຄາມການຄ້າຕໍ່ ກັນ ໃນລະຫວ່າງກອງປະຊຸມທີ່ ອາເຈັນຕີນາ ໃນວັນ
ທີ 1 ທັນວາຜ່ານມາ.

ຄະນະຜູ້​ແທນຂອງສະຫະລັດ ຈະນຳພາໂດຍທ່ານ Jeffrey Gerrish ຮອງຜູ້ຕາງ​ໜ້າ​
ທາງ​ດ້ານການຄ້າແລະຈະປະກອບດ້ວຍທ່ານ David Malpass ຮອງລັດຖະມົນຕີກະ
ຊວງການເງິນ ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ ກິດຈະ ການລະຫວ່າງຊາດ ອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງ ​ອົງ​ການ​
ຂ່າວບລູມເບີກ.

ນັບເປັນເວລາຫຼາຍເດືອນມາແລ້ວ ທີ່ສະຫະລັດກັບຈີນໄດ້ມີເລື້ອງກັນ ກ່ຽວກັບການຂຶ້ນ
ພາສີ ສິນຄ້າ ເປັນເງິນຫຼາຍຮ້ອຍພັນລ້ານໂດລາ ສຳ ລັບສິນຄ້າຂາອອກ ທີ່ເປັນບັນຫາ
ສຳລັບທັງສອງ ປະເທດນີ້.

ທີ່ກອງປະຊຸມຢູ່​ນະ​ຄອນ Buenos Aires ນັ້ນພວກຜູ້ນຳທັງສອງ ໄດ້ ເຫັນດີນຳກັນວ່າ
ໃຫ້ມີສັນ ຍາສະຫງົບເສິກ ການຄ້າ ເປັນ​ເວ​ລາ 90 ວັນ ລະຫວ່າງພວກເສດຖະກິດ ທີ່
ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທັງສອງ ຂອງໂລກນີ້.

ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ທ່ານທຣຳຍັງໄດ້ເຫັນດີວ່າ ຈະໃຫ້ສິນຄ້າຂອງຈີນ ມູນຄ່າ 200 ພັນ
ລ້ານ ໂດລາ ຈ່າຍພາ​ສີໃນອັດຕາ 10 ເປີເຊັນ ແລະ ຈະບໍ່ໃຫ້ຂຶ້ນເປັນ 25 ເປີເຊັນ ດັ່ງທີ່
ທ່ານໄດ້ຂົ່ມ ຂູ່ໄປ ສຳລັບວັນທີ 1 ມັງກອນນັ້ນ.

ທ່ານທຣຳກ່າວວ່າ ການຕົກລົງຂອງທ່ານ ກັບທ່ານສີ ຈະເປັນອັນນຶ່ງ ໃນຈຳນວນຂໍ້ຕົກ
ລົງທີ່ໃຫຍ່ ທີ່ສຸດທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ ທັງຈະເປັນຜົນດີທີ່ສຸດ ແກ່ການກະສິກຳ ໝາຍເຖິງ
ການກະເສດ ການອຸດສາຫະຫຳ ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີ ແລະສິນຄ້າທຸກໆປະເພດ.

ທັງທ່ານ ທຣຳແລະທ່ານສີ ຍັງໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີ ທີ່ຈະເລີ້ມເຈລະຈາ ກັນທັນທີ ເພື່ອການ
ປ່ຽນ ແປງໂຄງລ່າງ ໃນການໂອນ ເທັກໂນໂລຈີ ເລື້ອງການປ້ອງກັນ ຊັບສິນດ້ານສະຕິ
ປັນຍາ ພວກສິ່ງກີດຂວາງຕ່າງໆ ທີ່ບໍ່ມີພາສີ ການແຊກແຊງ​ລ່ວງ​ລ້ຳທາງທາງດ້ານຄິວ
ພິວເຕີ ຫຼື​ໄຊ​ເບີ ແລະການຮັບໃຊ້ບໍລິການແລະການກະເສດນຳ​ດ້ວຍ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

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