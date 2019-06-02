ບັນດາຜູ້ວາງກົດລະບຽບຕ້ານການຜູກຂາດດ້ານທຸລະກິດ ສະຫະລັດ ໄດ້ຂັດແຍ້ງກັນ
ກ່ຽວກັບ ການຄວບຄຸມບໍລິສັດ Amazon.com Inc ແລະ Alphabet Inc’s Google,
ເຮັດໃຫ້ບໍລິສັດ Amazon ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຕິດຕາມຂອງ ຄະນະກຳມາທິການການຄ້າ
ລັດຖະບານກາງ (FTC) ແລະ ບໍລິສັດ Google ຢູ່ພາຍໃຕ້ກະຊວງຍຸຕິທຳ, ອີງຕາມ
ການລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ ວໍຊິງຕັນ ໂພສທ໌ ໃນວັນເສົາວານນີ້.
ບໍລິສັດ Amazon ອາດປະເຊີນໜ້າກັບກວດກາຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ ກ່ຽວກັບ ການຕ້ານການ
ຜູກຂາດດ້ານທຸລະກິດຫຼາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ພາຍໃຕ້ຂໍ້ຕົກລົງໃໝ່ລະຫວ່າງຜູ້ວາງກົດລະ
ບຽບ ສະຫະລັດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍັກໃຫຍ່ດ້ານການຄ້າ ຢູ່ພາຍໃຕ້ການສິ້ງຊອມຂອງຄະ
ນະກຳມາທິການ ດ້ານການຄ້າ, ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າງໄດ້ລາຍງານ, ໂດຍອ້າງເຖິງຄົນຜູ້ທີ່
ຄຸ້ນເຄີຍກັບ ບັນຫາທີ່ວ່ານັ້ນ.
ຄວບຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວ ແມ່ນຜົນຂອງ FTC ແລະກະຊວງຍຸຕິທຳ ທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນການແຂ່ງ
ຂັນກວດກາຢ່າງງຽບໆ ກ່ຽວກັບ ສອງເທັກໂນໂລຈີທີ່ສຳຄັນຂອງ ອາເມຣິກາ, ຄືບໍລິສັດ Amazon ແລະ Google, ໜັງສືພິມໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ ແຜນການຂອງ FTC ສຳລັບ
ບໍລິສັດ Amazon ແລະ ຄວາມສົນໃຈຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ ໃນບໍລິສັດ Google ນັ້ນບໍ່
ເປັນທີ່ແຈ່ມແຈ້ງໃນທັນທີທັນໃດ.
ຂ່າວທີ່ວ່ານັ້ນໄດ້ມີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ແລະ ແຫຼ່ງຂ່າວອື່ນໆໄດ້ລາຍງານ
ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳກຳລັງກະກຽມການສຶບສວນບໍລິສັດ Google
ເພື່ອຈະສືບໃຫ້ຮູ້ຢ່າງແນ່ໃຈວ່າ ບໍລິສັດໄດ້ດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະເມີດ ກົດໝາຍຕ້ານການຜູກ
ຂາດ ໃນການປະຕິບັດ ທຸລະກິດອອນໄລນ໌ຂອງເຂົາເຈົ້າຫຼືບໍ່.
ບໍລິສັດ Google ໄດ້ກ່າວວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄຳເຫັນໃດໆ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານນັ້ນ ໃນຂະນະທີ່
ບໍລິສັດ Amazon, FTC ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕອບຕໍ່ການຂໍຄຳເຫັນໃນທັນ
ທີ ກ່ຽວກັບ ລາຍງານດັ່ງກ່າວ.
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