ການເຄື່ອນໄຫວບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນປີກາຍນີ້ ຫຼັງຈາກມີທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງເປັນເວລາ 3 ປີຕິດຕໍ່ກັນ, ອີງຕາມລາຍງານໃໝ່ຈາກອົງການເທຣສສາກົນ ຫລື TRACE International.
ບົດລາຍງານກ່າວວ່າ ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ແລະຄະນະກຳມາທິການຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫລື SEC, ສອງອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບການປະຕິບັດກົດໝາຍຕ້ານການໃຫ້ສິນບົນຕ່າງປະເທດໄດ້ປະຕິບັດງານບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍທັງໝົດ 11 ຄັ້ງໃນປີ 2022, ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 8 ຄັ້ງໃນປີ 2021.
ອົງການ TRACE International ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ທຸລະກິດ ປະຕິບັດຕາມກົດໝາຍຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫຼວງນັ້ນ ນິຍາມວ່າ ການເອົາບາດກ້າວບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍເປັນ “ການແກ້ໄຂຂັ້ນສຸດທ້າຍ” ຂອງການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິນບົນຂອງຕ່າງປະເທດ. ການໃຫ້ສິນບົນຕ່າງປະເທດ ແມ່ນການໃຫ້ສິນບົນແກ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານໃນປະເທດໃດກໍຕາມ ໂດຍບໍລິສັດ ຫຼື ບຸກຄົນໃນປະເທດອື່ນ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າອື່ນໆ ໂດຍໃຊ້ຄໍານິຍາມທີ່ກວ້າງກວ່າ ຂອງການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນຈໍານວນການເອົາບາດກ້າວ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ໂດຍອົງການຈັດຕັ້ງຂອງ ສະຫະລັດໃນປີກາຍນີ້.
ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະ SEC ສືບສວນການກ່າວຫາກ່ຽວກັບການໃຫ້ສິນບົນ ຂອງຕ່າງປະເທດພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສໍ້ລາດບັງຫຼວງຂອງຕ່າງປະ ເທດປີ 1977.