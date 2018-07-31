ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍງານວ່າ ໜ່ວຍສືບລັບຂອງສະຫະລັດ ເຫັນວ່າ
ເກົາຫຼີເໜືອ ກຳລັງກໍ່ສ້າງລູກສອນໄຟຊຸດໃໝ່ຂຶ້ນມາ.
ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ລະບຸວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໜ່ວຍສືບລັບ ໄດ້ກ່າວອອກມາໂດຍບໍ່ໃຫ້
ບອກຊື່, ໂດຍເວົ້າວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ເບິ່ງຄືວ່າ ພວມສ້າງລູກສອນໄຟຢູ່ ຢ່າງນ້ອຍ ນຶ່ງ
ຫຼືສອງ ລູກ ໃນສະຖານທີ່ວິໄຈອັນໃຫຍ່ ໃນເຂດເມືອງຊານຳດົງ.
ໜັງສືພິມ Washington Post ກ່າວວ່າ ຫຼັກຖານອັນໃໝ່ ແມ່ນຮວມທັງ ພາບຈາກ
ດາວທຽມ ທີ່ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ລູກສອນໄຟທີ່ວ່ານີ້ ແມ່ນໃຊ້ທາດແຫຼວເປັນ
ພະລັງງານ ທີ່ເປັນລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບ ແລະວ່າ ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່
ໃນໂຮງງານທີ່ມີຄວາມອາດສາມາດສ້າງລູກສອນໄຟອັນທຳອິດໄດ້ ທີ່ສາມາດຍິງ
ມາເຖິງສະຫະລັດ.
ໜັງສືພິມ Washington Post ຍັງກ່າວອີກວ່າ ຫຼັກຖານອັນໃໝ່ ບໍ່ໄດ້ສະແດງ
ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ຂະຫຍາຍຄວາມສາມາດ, ແຕ່ວ່າ ແມ່ນໄດ້ສືບຕໍ່ ພັດທະ
ນາເຮັດອາວຸດທີ່ລ້ຳໜ້າກວ່າເກົ່າ ໃນສັບປະດາທີ່ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດຢູ່ສິງກະໂປ
ລະຫວ່າງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ກັບຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ
ຈົງອຶນ ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສືບລັບ ໄດ້ບອກໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ໃນຂະນະທີ່ມີ
ການປະຕິບັດງານສືບຕໍ່ຢູ່ນີ້ ໃນເມືອງຊານຳດົງ, ການປະຕິບັດງານແມ່ນໄດ້ຖືກ
ໂຈະໄວ້ ໃນເຂດສົ່ງດາວທຽມໂຊແຮ ໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກສຽງເໜືອຂອງ
ເກົາຫຼີເໜືອ ບ່ອນທີ່ພວກປະນັກງານສາມາດສັງເກດການໄດ້ ເຖິງການທົດສອບ
ຈຸດຢືນຂອງເຄື່ອງກົນໄກ.
ໜັງສືພິມ Washington Post ຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ເຖິງຢ່າງນັ້ນກໍຕາມ ພວກນັກ
ວິເຄາະ ແລະຊ່ຽວຊານທີ່ເປັນອິດສະຫລະ ໄດ້ເຫັນການທັບມ້າງຖານສົ່ງດາວທຽມ
ໂຊແຮແມ່ນເປັນສັນຍາລັກ ແລະກ່າວວ່າ ການທົດລອງໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວນີ້ ຈະງ່າຍ
ຕໍ່ການສ້າງຄືນໃໝ່ ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນນີ້.
ໃນຊ່ວງເດືອນແລ້ວ ທີ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ສິງກະໂປ ທ່ານກິມ ໄດ້ຕົກລົງ
“ວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອ ປອດອາວຸກນິວເຄລຍ ໃນແຫຼມເກົາຫຼີ ຢ່າງສິ້ນເຊີງ,”
ແຕ່ວ່າເອກກະສານ ທີ່ໄດ້ລົງນາມໄປ ໂດຍທ່ານກິມກັບທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍ
ລະອຽດທີ່ວ່າ ແມ່ນດ້ວຍວິທີໃດແລະເມື່ອໃດ ທີ່ເກົາຫຼີເໜືອຈະເຮັດໃຫ້ປອດອາວຸດ
ນິວເຄລຍ.ພຽງແຕ່ ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທ່ານທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ
ວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ອີກແລ້ວ.
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