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ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ກຳລັງ​ກໍ່ສ້າງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຊຸດ​ໃໝ່​

ພາບຈາກວີດີໂອ ຂອງອົງການຂ່າວລັດເກົາຫຼີ​ເໜືອ ສະແດງໃຫ້ ເຫັນວ່າ ກອງທັບ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ກຳລັງ ສວນສະໜາມສະແດງ ແສນຍານຸພາບຂອງຕົນໃນ Pyongyang, ເກົາຫຼີ​ເໜືອ, 8 ກຸມພາ 2018.

ໜັງສືພິມ Washington Post ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ເຫັນ​ວ່າ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ກຳລັງ​ກໍ່ສ້າງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຊຸດ​ໃໝ່​ຂຶ້ນມາ.

ໜັງສືພິມ​ດັ່ງກ່າວ ລະບຸ​ວ່າ ​ພວກເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບ ​ໄດ້​ກ່າວ​ອອກມາໂດຍບໍ່ໃຫ້
ບອກຊື່, ໂດຍເວົ້າ​ວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ ພວມສ້າງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟຢູ່ ​ຢ່າງ​ນ້ອຍ ນຶ່ງ ​
ຫຼື​ສອງ ລູກ ​ໃນ​ສະຖານ​ທີ່​ວິ​ໄຈ​ອັນ​ໃຫຍ່ ​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ຊາ​ນຳ​ດົງ.

ໜັງສືພິມ Washington Post ກ່າວ​ວ່າ​ ຫຼັກ​ຖານ​ອັນ​ໃໝ່​ ​ແມ່ນ​ຮວມທັງ ພາບ​ຈາກ
ດາວທຽມ ທີ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້ ​ແມ່ນໃຊ້ທາດ​ແຫຼວເປັນ
ພະລັງງານ ທີ່​ເປັນ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ຂ້າມ​ທະ​ວີບ ​ແລະ​ວ່າ ​ກຳລັງກໍ່ສ້າງຢູ່ ​
ໃນ​ໂຮງງານ​ທີ່ມີ​ຄວາມ​ອາດ​ສາມາດສ້າງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ອັນ​ທຳ​ອິດ​ໄດ້ ​ທີ່​ສາມາດ​ຍິງ
ມາເຖິງ​ສະຫະລັດ​.

ໜັງສືພິມ Washington Post ຍັງ​ກ່າວອີກ​ວ່າ​ ຫຼັກ​ຖານ​ອັນ​ໃໝ່ ບໍ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ
ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄດ້​ຂະຫຍາຍ​ຄວາມ​ສາມາດ​, ​ແຕ່​ວ່າ ແມ່ນ​ໄດ້​ສືບ​ຕໍ່ ​ພັດທະ
ນາ​ເຮັດ​ອາວຸດ​ທີ່​ລ້ຳ​ໜ້າ​ກວ່າເກົ່າ ​ໃນ​ສັບປະດາ​ທີ່​ມີ​ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ຢູ່​ສິງກະ​ໂປ
ລະຫວ່າງ​ປະທານາທິບໍດີ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ທຣຳ ​ກັບ​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານ​ກິມ
ຈົງ​ອຶນ ນັ້ນ.

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຍົກເອກກະສານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວ່າທ່ານແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ໄດ້ລົງນາມ ໃນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ຄາແພລລາ ໃນເກາະຊານໂຕຊາ, 12 ມິຖຸນາ 2018, in Singapore.
ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຍົກເອກກະສານທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງ ວ່າທ່ານແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອຶນ ໄດ້ລົງນາມ ໃນສະຖານທີ່ຕາກອາກາດ ຄາແພລລາ ໃນເກາະຊານໂຕຊາ, 12 ມິຖຸນາ 2018, in Singapore.

​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສືບ​ລັບ ​ໄດ້​ບອກ​ໜັງສືພິມ Washington Post ວ່າ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ມີ​
ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ສືບ​ຕໍ່​ຢູ່​ນີ້ ​ໃນ​ເມືອງ​ຊາ​ນຳ​ດົງ, ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ແມ່ນ​ໄດ້​ຖືກ​
ໂຈະໄວ້ ​ໃນ​ເຂດ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​ໂຊ​ແຮ ​ໃນ​ເຂດ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ສຽງ​ເໜືອ​ຂອງ
​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ປະ​ນັກ​ງານ​ສາມາດສັງ​ເກດການ​ໄດ້ ​ເຖິງ​ການ​ທົດ​ສອບ​
ຈຸດ​ຢືນ​ຂອງເຄື່ອງກົນ​ໄກ.

ໜັງສືພິມ Washington Post ຍັງ​ໄດ້​ກ່າວອີກ​ວ່າ ​ເຖິງ​ຢ່າງ​ນັ້ນ​ກໍ​ຕາມ ພວກ​ນັກ
ວິເຄາະ ​ແລະຊ່ຽວຊານ​ທີ່ເປັນອິດສະຫລະ ​ໄດ້ເຫັນການ​ທັບ​ມ້າງຖານ​ສົ່ງ​ດາວ​ທຽມ​
ໂຊ​ແຮແມ່ນ​ເປັນ​ສັນຍາ​ລັກ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ການ​ທົດ​ລອງໃນພື້ນທີ່​ດັ່ງກ່າວ​ນີ້ ຈະ​ງ່າຍ
​ຕໍ່​ການ​ສ້າງ​ຄືນ​ໃໝ່ ພາຍ​ໃນ​ບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ເດືອນ​ນີ້.

​ໃນ​ຊ່ວງ​ເດືອນ​ແລ້ວ​ ທີ່ກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ​ທີ່​ສິງກະ​ໂປ ທ່ານ​ກິມ ​ໄດ້​ຕົກລົງ
“ວ່າຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ປອດ​ອາວຸກນິວ​ເຄລຍ ​ໃນ​ແຫຼມ​ເກົາຫຼີ ຢ່າງ​ສິ້ນ​ເຊີງ,”
ແຕ່​ວ່າ​ເອກ​ກະສາ​ນ ທີ່​ໄດ້​ລົງ​ນາມ​ໄປ​ ​ໂດຍ​ທ່ານ​ກິມ​ກັບ​ທ່ານ​ທຣຳ ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ລາຍ​
ລະອຽດ​ທີ່​ວ່າ ​ແມ່ນດ້ວຍ​ວິທີ​ໃດ​ແລະເມື່ອ​ໃດ ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້ປອດ​ອາວຸດ
ນິວ​ເຄລຍ.ພຽງ​ແຕ່ ຫຼັງ​ຈາກກອງ​ປະຊຸມ​ສຸດ​ຍອດ ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວິດ​ເຕີ​
ວ່າ ​ເກົາຫຼີເໜືອ ​ແມ່ນ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ໄພ​ຂົ່ມຂູ່​ອີກ​ແລ້ວ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Mike Pompeo), ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປິດລັບ ກ່ຽວກັບເສລິພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 26 ກໍລະກົດ 2018.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Mike Pompeo), ກ່າວໃນກອງປະຊຸມປິດລັບ ກ່ຽວກັບເສລິພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາ ໃນກະຊວງການຕ່າງປະເທດ, 26 ກໍລະກົດ 2018.

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