ໄອຍະການພິເສດ ທ່ານ ໂຣເບີດ ມັລເລີ ໄດ້ຕົກລົງທີ່ຈະໄປໃຫ້ການແບບເປີດເຜີຍຕໍ່
ຄະນະກຳມະການຕຸລາການ ແລະ ຄະນະກຳມະການສືບລັບ ສະພາຕ່ຳໃນເດືອນໜ້າ.
ປະທານຂອງຄະນະກຳມະການທັງສອງດັ່ງກ່າວ, ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ເຈີໂຣລ ແນດ
ເລີ ແລະ ສະມາຊິກສະພາຕ່ຳ ອາດຳ ຊິຟ, ໄດ້ປະກາດ ໃນຈົດໝາຍສະບັບນຶ່ງເມື່ອ
ຕອນແລງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ທ່ານ ມັລເລີ ຈະປາກົດຕົວໃນວັນທີ 17 ກໍລະກົດ,
ແລະ ວ່າເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊາວອາເມຣິກັນທຸກຄົນ ຫວັງທີ່ຈະໄດ້ຍິນຈາກທ່ານ.
ທ່ານ ມັລເລີ ໄດ້ນຳພາການສືບສວນສອບສວນດົນເກືອບສອງປີ ກ່ຽວກັບ ການແຊກ
ແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ປະທານາທິບໍດີ ປີ 2016 ແລະ ການກ່າວຫາ
ວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳ ດ້ວຍການພະຍາ
ຍາມ ທີ່ຈະປິດການສືບສວນທີ່ວ່ານັ້ນຫຼືບໍ່.
ທ່ານໄດ້ອອກລາຍງານສະບັບນຶ່ງ, ເປັນສະບັບຄັດຈ້ອນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ເປີດເຜີຍຕໍ່ສະ
ທາລະນະ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ, ທີ່ໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງ
ທ່ານ ທຣຳ ບໍ່ໄດ້ສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັບ ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການເລືອກຕັ້ງ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ສະ
ຫຼຸບ ກ່ຽວກັບ ການຂັດຂວາງຂະບວນການຍຸຕິທຳທີ່ຖືກສົງໄສນັ້ນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຕຳໜິວິຈານ ກ່ຽວກັບ ຂະບວນການດັ່ງກ່າວຢ່າງແຮງ, ໄດ້ເອີ້ນການສືບ
ສວນສອບສວນທີ່ວ່ານັ້ນຢ່າງຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກວ່າ “ເປັນການຫາຈັບຜິດ.” ປະຕິກິລິຍາ
ຂອງທ່ານບໍ່ດົນ ຫລັງຈາກການປະກາດຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ມາໃນຮູບແບບ
ການຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີທີ່ວ່າ “ການຮາວີລົບກວນປະທານາທິບໍດີ.”
ຄຳເຫັນຕໍ່ສາທາລະນະພຽງຄັ້ງດຽວຂອງທ່ານ ມັລເລີ ເຖິງຈຸດນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີຂຶ້ນຢູ່ກອງ
ປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນເດືອນພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ອ່ານຖະແຫຼງການທີ່
ໄດ້ກຽມມາ, ແຕ່ບໍ່ໃຫ້ຖາມຄຳຖາມ.
ທ່ານ ແນດເລີ ແລະ ທ່ານ ຊິຟ ໄດ້ອອກໝາຍຮຽກ ທີ່ພະຍາຍາມບັງຄັບໃຫ້ທ່ານ ມັລເລີ
ມາໃຫ້ການ, ອະທິບາຍມັນ ໃນຂະນະທີ່ພວກເພິ່ນໄດ້ກ່າວເນັ້ນເຖິງຄວາມຕ້ອງການ
ຂອງທ່ານໄອຍະການພິເສດ ທີ່ຢາກໃຫ້ລາຍງານຂອງທ່ານ ບໍ່ຖືກລົບກວນນັ້ນວ່າ, ສາ
ທາລະນະສົມຄວນທີ່ຈະໄດ້ຍິນໂດຍກົງ ກ່ຽວກັບ ບໍ່ພຽງແຕ່ການສະຫຼຸບຂອງທ່ານເທົ່າ
ນັ້ນ ແຕ່ລວມທັງການສືບສວນສອບສວນຂອງທ່ານເອງດ້ວຍ.
ທ່ານ ແນດເລີ ແລະ ທ່ານ ຊິຟ ໄດ້ກ່າວໃນຈົດໝາຍຂອງເພິ່ນ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມາວ່າ
“ປະຊາຊົນ ອາເມຣິກັນ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງວ່າຢາກໄດ້ຍິນໂດຍກົງຈາກທ່ານໄອຍະການພິເສດ
ສະນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດເຂົ້າໃຈໃນສິ່ງທີ່ທ່ານ ແລະ ທີມຂອງທ່ານໄດ້ກວດກາ, ຄົ້ນ
ພົບ, ແລະ ພິຈາລະນາ ກ່ຽວກັບ ການໂຈມຕີຂອງ ຣັດເຊຍ ຕໍ່ປະຊາທິປະໄຕຂອງພວກ
ເຮົາ, ການຍອມຮັບຂອງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະ ການໃຊ້ການ
ຊ່ວຍເຫຼືອນັ້ນ, ແລະ ການຂັດຂວາງການສືບສວນສອບສວນ ໃນການໂຈມຕີທີ່ວ່ານັ້ນ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ກັບ ຄົນຂອງທ່ານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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