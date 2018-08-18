ລະເບີດຜະລິດ ໃນ ສຫລ ຖືກນຳໃຊ້ ໃນການສັງຫານ ພວກເດັກນ້ອຍ ຢູ່ໃນ ເຢເມນ

ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ CNN ແລ້ວ ບັນດາຊ່ຽວຊານດ້ານອາວຸດ ກ່າວວ່າ
ລະເບີດທີ່ຜະລິດ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ ໂດຍກຳລັງປະສົມທີ່ນຳພາໂດຍຊາອຸດີ
ອາຣາເບຍ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຢູ່ໃນເຢເມນ ທີ່ຖືກລົດເມເຕັມໄປ
ດ້ວຍເດັກນ້ອຍ ໃນຕະຫຼາດແຫ່ງນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ 51 ຄົນເສຍຊີວິດ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍ
40 ຄົນ.
ອັງການຂ່າວ CNN ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ບັນດາຊ່ຽວຊານດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸລະເບີດລູກນັ້ນ ທີ່ໃຊ້ໃນການໂຈມຕີ ຈາກບັນດາພາບຖ່າຍຂອງສະເກັດລະເບີດ ບໍ່ດົນຫຼັງ
ຈາກ ການໂຈມຕີທາງອາກາດທີ່ຮ້າຍແຮງດັ່ງກ່າວ.
ອີງຕາມ CNN ຈຳນວນຂອງ ຊິ້ນສ່ວນສະເກັດລະເບີດ ບົ່ງບອກວ່າ ເປັນລະເບີດ ນ້ຳ
ໜັກ 227 ກິໂລກຣາມ ທີ່ນຳພາດ້ວຍແສງເຣເຊີ ລຸ້ນ MK 82 ຜະລິດໂດຍ ລັອກຮີດ
ມາຣຕິນ ທີ່ເປັນບໍລິສັດສັນຊັ້ນນຳ ໃນດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດ ຂອງສະຫະລັດ ແລະເປັນບໍລິສັດສັນຍາຈ້າງ.
ຍັງມີ ເຈັດສິບເກົ້າຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການໂຈມຕີ ຮວມທັງເດັກນ້ອຍ 59 ຄົນ ນຳ
ດ້ວຍ.
ໂຄສົກກຳລັງປະສົມນຳພາໂດຍຊາອຸດີອາຣາເບຍກ່າວວ່າ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ການໂຈມ
ຕີໄດ້ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ພວກກະບົດຮູທີ ຢູ່ໃນຕະຫຼາດ ແລະ ສອດຄ້ອງກັບກົດໝາຍ
ສາກົນ ແລະກົດໝາຍດ້ານມະນຸດສະທຳ.
ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກໂອບາມາ ໄດ້ຫ້າມການຂາຍອາວຸດນຳວິຖີທີ່
ແມ່ນຢໍາ ໃຫ້ແກ່ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໃນປີ 2016 ຫຼັງຈາກ
ຊາອຸດີອາຣາເບຍ ໄດ້ໃຊ້ ລະເບີດທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຢູ່ໃນການໂຈມຕີທີ່ຮ້າຍແຮງຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີີ ໄດ້ຕ່າວປີ້ນການຫ້າມດັ່ງກ່າວໃນປີ
ກາຍນີ້.
ທ່ານນາງ ລິສ ໂທຣໂຊລ (Liz Throssel) ໂຄສົກຂ້າຫຼວງໃຫຍ່ ສະຫະປະຊາຊາດ
ເພື່ອສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກ່າວ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີທາງອາກາດ ເມື່ອວັນທີ 9 ສິງຫາ ທີ່
ຖືກລົດເມ ທີ່ວ່າ “ການໂຈມຕີໃດໆຊຶ່ງເຈາະຈົງແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພົນລະເຮືອນ ທີ່ບໍ່ມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງໃນການລົບເລວ ຫຼື ວັດຖຸຂອງພົນລະເຮືອນ ຖືວ່າເປັນການກໍ່ອາຊາ
ຍາກຳສົງຄາມ.”
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ ບັນດາຜູ້ກະທຳຜິດຕ້ອງໄດ້ຖືກລະບຸໂຕ ນຳມາລົງໂທດ ແລະນຳມາຮັບຜິດຊອບ ບໍ່ວ່າຈັ່ງໃດກໍຕາມ ຜູ້ກ່ຽວຈະຢູ່່ໃສ ໃນເວລາໃດ ຫຼືໂດຍຜູ້ໃດທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້
ກະທຳຜິດຕໍ່ ຫຼື ລະເມີດຕໍ່ ທີ່ຕົນໄດ້ກະທຳລົງໄປ.
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