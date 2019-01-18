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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ປ. ທ​ຣຳ ​ສັ່ງ​​ໃຫ້ ທະ​ນາຍ​ຄວາມ ​ຂອງ​ທ່ານ ​​ໃຫ້​ການເທັດ​ ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ​​

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ, ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ ທີ່ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຄັ້ງ​ທີ 100 ຂອງຫ້ອງ​ການ​ສະ​ຫະ​ພັນຊາວ​ໄຮ່ ຊາວ​ສວນ ໃນ​ວັນ​ທີ 14 ມັງ​ກອນ, 2019 ທີ່​ເມືອງ​ນີວ​ໂອ​ລີນ​ສ໌

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​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີສະ​ຫະ​ລັດ, ທ່ານ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ທ່ານໃຫ້​ການເທັດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ດຳ​ເນີນຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ ໃນ​ການ​ສ້າງ​ຕຶກ​ຂອ​ງ​ທ່ານ​ຢູ່ທີ່​ມົ​ສ​ກູ.

ໃນຕອນ​ແລງວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ນັກ​ຂ່າວຂອງໜັງ​ສື​ພິມບັ​ສ​ຊ໌​ຟີດ (BuzzFeed) ເວົ້າ​ວ່າ ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ກົດໝາຍ​ທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ບອກ​ຊື່ສອງ​ຄົນ ເປັນ​ແຫລ່ງ​ໃຫ້​ຂໍ້​ມູນ ​ແກ່​ລາຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ແລະ​ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ​ເພິ່ນ, ທ່ານ ໄມ​ໂຄ ໂຄ​ເຮັນ.

ແຫລ່ງ​ຂ່າວ​ດັ່ງ​ກ່າວເວົ້າ​ວ່າ ທ່ານ ໂຄ​ເຮັນ ກ່າວ​ຕໍ່ໄ​ອ​ຍະ​ການ​ພິ​ເສດ ໂຣ​ເບີດ ມອ​ລ​ເລີວ່າ ທ່ານປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ໄດ້ບອກ​ໃຫ້​ທ່ານໃຫ້​ການເທັດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ ກ່ຽວ​ກັບການ​ພົວ​ພັນ​ໃນ​ການ​ຄ້າ​ຂອງ​ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ.

ໜັງ​ສື​ພິມບັ​ສ​ຊ໌​ຟີດ (BuzzFeed) ເວົ້າ​ວ່າເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ ທີ່ບໍ່​ປະ​ສົງ​ບອກ​ຊື່ເຫລົ່າ​ນັ້ນຍັງ​ "ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນ​ເລື້ອງນີ້” ອີກ​ດ້ວຍ.

ອີງ​ຕາມນັກ​ຂ່າວຂອງໜັງ​ສື​ພິມບັ​ສ​ຊ໌​ຟີດ (BuzzFeed), ທ່ານ ທ​ຣຳ ແລະ​ລູກ​ຂອງ​ທ່ານ 2 ຄົນ ຄື ທ່ານ​ນາງອີ​ວັງ​ກາ (Ivanka) ແລະທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ ຈູ​ເນຍ (Donald, Jr.) "ໄດ້​ຮັບ​ລາຍ​ງານຄວາມ​ຄືບ​ໜ້າ​ຢ່າງເປັນ​ປະ​ຈຳ ແລະລະ​ອຽດ ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງ​ພັດ​ທະ​ນາ​ອະ​ສັງ​ຫາ​ລິ​ມະ​ຊັບ​ດັ່ງ​ກ່າວ ຈາກ​ທ່ານໂຄ​ເຮັນຜູ້ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແຕ່ງ​ຕັ້ງ​ໃຫ້​ຮັບ​ຜິດ​ຊອບ​ໂຄງ​ການນີ້."

ໃນ​ຂະ​ນະທີ່ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ໄດ້​ສະ​ໜອງ​ຂ່າວ​ກ່​ຽວ​ກັບ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບຣັດ​ເຊຍໃຫ້​ທ່ານ​ທ​ຣຳຢູ່​ນັ້ນ ທ່ານ​ທ​ຣຳກໍໄດ້ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງທີ່​ສຳ​ເລັດຜົນ ແລະ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ວ່າ ທ່ານບໍ່​ໄດ້ມີ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ໃດ​ໆ ກັບ​ຣັດ​ເຊຍເລີຍ.

ທ. ໄມ​ໂຄ ໂຄ​ເຮັນ, ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ ທ. ທ​ຣຳ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ອາ​ພາດ​ເມັນ​ຂອງ​ທ່ານຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນີວ​ຢອກ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ທັນ​ວາ, 2018
ທ. ໄມ​ໂຄ ໂຄ​ເຮັນ, ອະ​ດີດ​ທະ​ນາຍ​ຄວາມ​ຂອງ ທ. ທ​ຣຳ ຍ່າງ​ອອກ​ຈາກ​ອາ​ພາດ​ເມັນ​ຂອງ​ທ່ານຢູ່​ນະ​ຄອນ​ນີວ​ຢອກ​ໄປ​ໃນ​ວັນ​ທີ 7 ທັນ​ວາ, 2018

"ຂໍ້​ກ່າວ​ຫາ​ທີ່​ວ່າ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ສະ​ຫະ​ລັດອາດ​ຈະໃຫ້​ການ​ເທັດ​ຕໍ່​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ ໃນ​ຄວາມ​ພະ​ຍາ​ຍາມ​ທີ່​ຈະກຳ​ຈັດ​ການ​ສືບ​ສວນ​ໃຫ້​ ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ ແລະ​ປົກ​ປິດ​ການ​ພົວ​ພັນ​ທາງ​ທຸ​ລະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ​ຣັດ​ເຊຍ ແມ່ນ​ເປັນບັນ​ຫາ ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ທີ່​ສຸດອັນ​ນຶ່ງ ເທົ່າ​ທີ່ມີ​ມາ ຈົນ​ເຖິງ​ທຸກມື້ນີ້,” ນັ້ນ​ຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ອາ​ດາມ ຊິ​ຟ (Adam Schiff) ຈາກ​ລັດ​ຄາ​ລີ​ຟໍ​ເນຍ ທີ່​ຂ​ຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ. ທ່ານ​ກ່າວ​ອີກວ່າ "ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ ທຸກ​ຢ່າງ​ເພື່ອ​ຊອກ​ຮູ້​ວ່າສິ່ງທີ່​ເວົ້າ​ມານີ້​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຫລືບໍ່.”

ສ່ວນສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ຕ່ຳ ໂຮຄວີນ ແຄ​ສ​ໂຕ​ຣ (Joaquin Castro) ຈາກ​ລັດ​ເທັກ​ຊັ​ສ ໄດ້​ຂຽນ​ລົງ​ໃນ​ທວີດ​ເຕີ​ວ່າ ຖ້າ​ຫາກເລື້ອງ​ທີ່​ລາຍ​ງານ​ ໃນໜັງ​ສື​ພິມ BuzzFeed ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງແລ້ວ ທ່ານ​ເວົ້າວ່າ ທ່ານ​ທ​ຣຳ “ຕ້ອງ​ລາ​ອອກ ຫລືບໍ່ ​ກໍ​ຖືກ​ປົດ​ ອອກ​ຈາກ​ຕຳ​ແໜ່ງ.”

ໜັງ​ສື​ພິມບັ​ສ​ຊ໌​ຟີດ (BuzzFeed) ເວົ້າ​ວ່າ ຕົນ​ຮູ້​ກ່ຽວ​ກັບເລື້ອງ​ທີ່​ທ່ານທ​ຣຳ​ພະ​ຍາ​ຍາມໃຫ້​ທ່ານ​ໂຄ​ເຮັນ ໃຫ້​ການ​ເທັດ​ຕໍ່​ລັດ​ຖະ​ສະ​ພາ “ຈາກ​ການ​ສຳ​ພາດ​ຜູ້​ທີ່​ເຫັນ​ເຫດ​ການ​ຫລາຍ​ຄົນ​ໃນ​ອົງ​ການ​ທ​ຣຳ ແລະ​ອີ​ເມ​ລທີ່​ຄົນ​ພາຍ​ໃນ​ສົ່ງ​ຫາ​ກັນ, ຂໍ້​ຄວາມ​ທີ່​ສົ່ງ​ທາງ​ໂທ​ລະ​ສັບ, ແລະເອ​ກະ​ສານ​ອັນ​ອື່ນໆ ທີ່​ເກັບ​ເຊື່ອງ​ໄວ້.”​

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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