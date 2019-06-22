ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງໃຫ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດ ຄົນເຂົ້າເມືອງ ຈັບກຸມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ທີ່ໄດ້ຮັບຄຳສັ່ງໃຫ້ຖືກເນລະເທດ ໃນ ການປະຕິບັດງານທີ່ຄາດວ່າຈະເລີ້ມຂຶ້ນ ໃນວັນອາທິດມື້ອື່ນນີ້ ອີງຕາມລາຍງານ ຂອງສື່ມວນຊົນສະຫະລັດ.
ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ທີ່ລາຍງານເປັນເທື່ອທຳອິດ ໂດຍໜັງສືພິມ Washington Post ຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ 2,000 ຄອບຄົວ ໃນຫົວເມືອງໃຫຍ່ຕ່າງໆຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍອາໄສຢູ່ນັ້ນ ຮວມທັງ ນະຄອນຮິສຕັນ, ຊິຄາໂກ, ມາຍອາມີ ແລະລອສເອນເຈີລິສ. ໜັງສືພິມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ລະບຸວ່າ ຂໍ້ມູນການກວດຄົ້ນນັ້ນແມ່ນອີງຕາມຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ 3 ທ່ານ ທີ່ໄດ້ກ່າວໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່.
ສ່ວນໜັງສືພິມ Miami Herald ໄດ້ລະບຸວ່າ ຫົວເມືອງອື່ນໆທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍນັ້ນ ກໍແມ່ນ Atlanta, Baltimore, Denver, New Orleans, New York ແລະ San Francisco.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ໃນວັນຈັນຜ່ານມານີ້ວ່າ ສະຫະລັດ ຈະເລີ້ມທຳການເນລະເທດ “ພວກຄົນເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍຈຳນວນຫຼາຍລ້ານຄົນ” ໃຫ້ ອອກຈາກປະເທດໃນສັບປະດາໜ້າ, ແຕ່ການປະກາດດັ່ງກ່າວ ເບິ່ງຄືວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຝ່າຍກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ຍັງບໍ່ທັນຮູ້ເລື້ອງເທື່ອ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ແຜນການເນລະເທດ ແມ່ນໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາ ມາໄດ້ຫຼາຍໆເດືອນແລ້ວ, ແຕ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ກວດຄົນເຂົ້າເມືອງ ໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນສັບປະດານີ້ວ່າ ການບຸກເຂົ້າໄປກວດຄົ້ນເພື່ອຈັບພວກຄອບຄົວເຂົ້າເມືອງຜິດກົດໝາຍນັ້ນ ແມ່ນຍັງບໍ່ທັນ ເກີດຂຶ້ນເທື່ອ.
ໜັງສືພິມ Washington Post ໄດ້ກ່າວວ່າ ການຫາລື ກ່ຽວກັບຂອບເຂດ ໃນການປະຕິບັດງານ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ມາຢູ່ທຳນຽບຂາວ ໃນວັນສຸກວານນີ້ ໂດຍມີກະ ຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຫຼື DHS ແລະອົງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ ຫຼື ICE ຮວມຢູ່ນຳ.
ທ່ານ Kevin McAleenan ຮັກສາສການລັດຖະມົນຕີກະຊວງຮັກສາຄວາມ ປອດໄພພາຍໃນສະຫະລັດ ໄດ້ເຕືອນວ່າ ການປະຕິບັດງານ ເພື່ອຈັບກຸມພວກຄົນເຂົ້າເມືອງ ໃນບ້ານເຮືອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ແລະຢູ່ສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ ແມ່ນເປັນການສ່ຽງທີ່ຈະແຍກພວກລູກໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ອອກຈາກພໍ່ແມ່.
ທ່ານ Mark Morgan ຮັກສາສການຜູ້ອຳນວຍການອົງການກວດຄົນເຂົ້າເມືອງແລະພາສີ ໄດ້ບອກກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນສັບປະດານີ້ວ່າ ການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອກຽດສັກສີຂອງລະບົບກວດຄົນເຂົ້າເມືອງສະຫະ
ລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ