ລາຍງານ: ກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ສັງຫານປະມານ 1,000 ຄົນໃນ ປາກິສຖານ ປະຈໍາປີ 2023 

ການໂຈມຕີຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງໃນທົ່ວປາກິສຖານ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນປະມານ 500 ຄົນ ແລະຈຳນວນທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ ຂອງກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນປີ 2023, ເຊິ່ງເປັນຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງປະເທດໃນຮອບ 6 ປີ, ອີງຕາມການລາຍງານຂ່າວ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍອອກມາໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ແຂວງໄຄເບີ ປາກທຸງກົວ (Khyber Pakhtunkhwa) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາ ເວັນຕົກສຽງເໜືອ ແລະແຂວງບາລູຈິສຕານ (Baluchistan) ທີ່ຕັ້ງຢູ່ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ເຊິ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບ ອັຟການິສຖານ, ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນຂົງເຂດທີ່ມີການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ບາດເຈັບ ແລະ ເສຍຊີ ວິດຈໍານວນຫຼາຍ, ອີງຕາມການກ່າວຂອງການລາຍງານຈາກສູນຄົ້ນຄວ້າແລະສຶກສາດ້ານຄວາມປອດໄພ ຫຼື CRSS ທີ່ມີສໍານັກງານໃຫຍ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ອິສລາມາບັດ.
ພວກເຂົາເຈົ້າສັງເກດເຫັນວ່າ ປີ 2023 ເປັນປີຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດສໍາລັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຕໍາຫຼວດ ແລະກໍາລັງທະຫານຂອງປາກິສຖານໃນຮອບນຶ່ງທົດສະວັດ, ຈາກການເກັບກໍາຂໍ້ມູນພົບວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າສູນເສຍເຈົ້າໜ້າທີ່ບຸກຄະລາກອນຫຼາຍກວ່າ 500 ຄົນຈາກການໂຈມຕີດ້ວຍການວາງລະເບີດ ແລະການລັກລອບໂຈມຕີຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ກຸ່ມພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານ ເຊັ່ນ ກຸ່ມ ເຕຣິກ-ອີ-ຕາລິບານ ປາກິສຖານ ຫຼື TTP, ກຸ່ມ ເຕຣິກ-ອີ-ຈີຮາດ ປາກິສຖານ ຫຼື TJP, ພວກກະບົດແບ່ງແຍກດິນແດນ ບາລລອຈ (Baloch), ແລະກຸ່ມເຄືອຂ່າຍລັດອິດສະລາມ ເຊິ່ງຮູ້ກັນໃນຊື່ລັດອິສລາມໂຄຣາຊານ, ມັກຈະອ້າງ ຫຼື ຖິ້ມໂທດໃສ່ຄວາມຮຸນແຮງ.