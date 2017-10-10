ອົງການມະນຸດສະທຳ ຫຼື Human Right Watch ກ່າວວ່າ ພວກທະຫານ Rwanda
ໄດ້ທໍລະມານພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ອັນຮວມມີ ການທຸບຕີ ເອົາໄຟຟ້າຈີ້ ແລະ
ທຳການປະຫານຊີວິດ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຫຼັກຖານ.
ອົງການດັ່ງກ່າວ ທີ່ມີສຳນັກງານຢູ່ນະຄອນ New York ໄດ້ອອກລາຍງານສະບັບນຶ່ງ
ທີ່ມີ 91 ໜ້າ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ທີ່ເປີດເຜີຍ ຈຳນວນ 104 ລາຍ ຂອງພວກຜູ້ຄົນ ທີ່ຖືກ
ຈັບກຸມຄຸມຂັງ ຢ່າງຜິດກົດໝາຍ ໃນຄຸກທະຫານຂອງ Rwanda ລະຫວ່າງປີ 2010
ຫາ 2016. ພວກທີ່ຖືກຄຸມຂັງ ຫຼາຍຄົນ ແມ່ນມີຄະດີ ທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນສະມາຊິກຫຼືບໍ່
ກໍປະກອບ ສ່ວນກັບກອງກຳລັງປະຊາທິປະໄຕເພື່ອປົດປ່ອຍ Rwanda ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່
ແມ່ນກອງກຳລັງຊົນກຸ່ມ Hutu Rwanda ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ໃນສາທາລະນະລັດ ຄອງໂກ. ສະມາ
ຊິກບາງຄົນໃນກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ຖືກສົງໄສວ່າ ອາດຈະພົວພັນໃນການຂ້າລ້າງເຜົ່າພັນ.
ພວກເຄາະຮ້າຍດັ່ງກ່າວຫຼາຍຄົນ ໄດ້ບອກກັບຄະນະສືບສວນຂອງອົງການ Human
Right Watch ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຊັນຊື່ລົງໃນການຮັບສາລະພາບທີ່ຜິດໆ ເພາະວ່າ
ພວກເຂົາບໍ່ສາມາດທົນຕໍ່ການທໍລະມານໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ແລະເຊື່ອວ່າພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນ
ໃກ້ຈະຕາຍຢູ່ແລ້ວ. ລາຍງານດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ການທໍລະມານ ທາລຸນຢ່າງ
ເປັນລະບົບນັ້ນ ແມ່ນຖືກເມີນເສີຍຈາກພວກໄອຍະການ ແລະຜູ້ພິພາກສາສານ
ທັງຫຼາຍເວລາພວກເຄາະຮ້າຍນີ້ຮ້ອງທຸກໄປ.
ກຸ່ມດັ່ງກ່າວເວົ້າວ່າ ຈຳນວນພວກເຄາະຮ້າຍ ແມ່ນຈະມີສູງກວ່າ ຈຳນວນທີ່ພວກເຂົາ
ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນຕັ້ງຫຼາຍເທົ່າ.
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