ແຜ່ນດິນໄຫວຈາກການທົດລອງ ລະເບີດນິວເຄລຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ສັງຫານ ປະຊາຊົນ ຫຼາຍສິບຄົນ

ແຜ່ນດິນໄຫວທີ່ບໍ່ໄດ້ເກີດຂື້ນຕາມທຳມະຊາດ ເຊິ່ງມີສາເຫດມາຈາກການທົດລອງລະ
ເບີດນິວເຄລຍໂດຍ ເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເດືອນກັນຍາທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ຖືກລາຍງານວ່າ ໄດ້
ເຮັດໃຫ້ຕຶກຫຼາຍຫຼັງພັກລົງມາ ແລະ ປະຊາຊົນຈຳນວນຫຼາຍເສຍຊີວິດ, ລວມທັງເດັກ
ນ້ອຍນັກຮຽນ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງສື່ມວນຊົນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ໃນສັບປະດານີ້.
ໃນວັນທີ 3 ກັນຍາທີ່ຜ່ານມາ, ເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍ
ຄັ້ງທີ 6 ຂອງເຂົາເຈົ້າ, ໂດຍໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການລະເບີດລະເບີດນິວ
ເຄລຍຄວາມຮ້ອນ ໄຮໂດຣເຈັນ, ອັນທີ່ສາມາດຕິດເຂົ້າໃສ່ລູກສອງໄຟຂີປະນາວຸດ
ຂ້າມທະວີບ.
ແຮງລະເບີດໄດ້ສ້າງແຜ່ນດິນໄຫວລະດັບຕື້ນໃນພາກພື້ນ ປຶງກາຍ-ຣີ, ເປັນທີ່ຕັ້ງ
ຂອງບ່ອນທົດລອງລະເບີດນິວເຄລຍຂອງ ເກົາຫຼີເໜືອ, ຜູ້ຊຳນານວິຊາແຜ່ນດິນໄຫວ
ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ໄດ້ລາຍງານໃນເວລານັ້ນ. ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ຍີ່ປຸ່ນ,
ເກົາຫຼີໃຕ້, ແລະ ບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງອົງການທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບລັດຖະບານຈຳນວນຫຼາຍ
ໃນ ສະຫະລັດ ໄດ້ຢືນຢັນວ່າ ແຜ່ນດິນໄຫວຫຼາຍຄັ້ງ ເບິ່ງຄືວ່າຈະແມ່ນຜົນຂອງການທົດ
ລອງລະເບີດນິວເຄລຍ.
ແຫຼ່ງຂ່າວທີ່ບໍ່ອອກຊື່, ຜູ້ທີ່ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບ້ານແຫ່ງນຶ່ງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ປະມານ 8 ກິໂລ
ແມັດຈາກພາກພື້ນ ປຶງກາຍ-ຣີ ໄດ້ອະທິບາຍຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ສະຖາບັນການພັດ
ທະນາ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ ເໜືອ, ເຊິ່ງແມ່ນສະຖາບັນການຄົ້ນຄວ້າທີ່ເຮັດວຽກກັບຜູ້ຫຼົບໜີ
ອອກຈາກ ເກົາຫຼີເໜືອ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງໜັງສືພິມ ໂຈຊຸນ ອິລໂບ ຂອງເກົາຫຼີໃຕ້.
ແຫຼ່ງຂ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອນ ແລະ ໂຮງຮຽນຫຼາຍຫຼັງໄດ້ພັງລົງໃນບ້ານ ຊິນດອງ-ຣີ
ແລະ ວ່າປະຊາຊົນຫຼາຍສິບຄົນໄດ້ເສຍຊີິວິດ ແລະ ບາດເຈັບ.
ອີງຕາມໜັງສືພິມ ໂຈຊຸນ ອິລໂບ, ແຫຼ່ງຂ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ “ວັນທີ 3 ກັນຍາແມ່ນວັນອາທິດ,
ແຕ່ນັກຮຽນປະມານ 150 ຄົນໄດ້ລໍຖ້າຢູ່ໃນຫ້ອງຮຽນຂອງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເຮັດວຽກບາງ
ຢ່າງ. ຈຳນວນຜູ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ບາດເຈັບໄດ້ມີຂຶ້ນ ເມື່ອເຄິ່ງນຶ່ງຂອງຕຶກໂຮງຮຽນໄດ້ພັງ
ລົງມາ.”
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