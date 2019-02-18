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ລ​າຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ກຳ​ລັງ​ອິ​ຣັກ ທຳ​ຮ້າຍ​ທາງ​ເພດ ພວກຍາດ​ຕິ​ພີ່ນ​ອ້ງ IS ຢູ່​ເມືອງ​ໂມ​ຊູ​ລ

ພວກ​ທະ​ຫານ​ອີ​ຣັກ ຢືນ​ໂຮມ​ກັນ​ສະ​ຫຼອງ​ໄຊ​ຊະ​ນະ ການ​ສູ້​ລົບ​ຕ້ານ ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິ​ສ​ລາມ ທີ່​ເມືອງ​ເກົ່າ​ໂມ​ຊູ​ລ ​ປະ​ເທດອີ​ຣັກ ວັນ​ທີ 9 ກໍ​ລະ​ກົດ 2017.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ຍາດ​ຕິ​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອງ​ແມ່​ຍິງ​ຫຼາຍ​ສິບ​ຄົນ​ຂອງ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ອິ​ສ​ລາມ (IS) ທີ່​
ຢູ່​ໃນ​ສູນ​ອົບ​ພະ​ຍົບ​ຂອງ​ເມືອງ​ໂມ​ຊູລ ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ລົບ​ກວນ
ແລະ​ລວນ​ລາມທາງ​ເພດ ຢູ່​ໃນ​ກຳ​ມື​ຂອງ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອີ​ຣັກ
ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຮວມ​ອາ​ທິດ​ນີ້ ໂດຍລະ​ບົບ​ລາຍ​ງານ​ອີ​ຣັກ​ໃນ​ການ​ສຶບ​
ສວນ​ຂອງ​ນັກ​ຂ່າວ ແລະ​ທີມ​ສືບ​ສວນ​ໂມ​ຊູ​ລ.

ລາຍ​ງານ​ທີ່​ໄດ້​ຖືກ​ປະ​ຕິ​ເສດ​ໂດຍ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມາ​ທິ​ການ​ສູງ​ສຸດດ້ານ​ສິດ​ທິ​ມະ​
ນຸດ​ອີ​ຣັກ (IHCHR) ກ່າວ​ວ່າ ​ຕົນ​ໄດ້​ບັນ​ທຶກ 16 ກໍລະນີ ໃນ​ຈຳ​ນວນ 36
ຄະ​ດີ “ທີ່​ໄດ້ຖືກ​ຢືນ​ຢັນ” ​ການ​ທຳ​ຮ້າຍທາງ​ເພດ​ແກ່ແມ່​ຍິງ ທີ່​ເປັນຍາດ​ຕິ
​ພີ່​ນ້ອງ​ຂອ​ງ​ພວກ​ນັກ​ລົບ IS ລະ​ຫວ່າງ​ສາມ​ເດືອນ ​ຂອງ​ກາ​ນ​ສືບ​ສວນ
ຮວມ​ທັງ​ພວກ​ບໍ່​ເຖິງ​ກະ​ສຽນອາຍຸ ລະ​ຫວ່າງ 15 ຫາ 18 ປີ.

ລາຍ​ງານ​ກ່າວ​ວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຂ້າ​ໂຕ​ຕາຍ ​ເນື່ອງ​ຈາກ​
ຄວາມ​ຢ້ານກົວການ​ທຳ​ຮ້າຍ.

ທ່ານດ​ະໂລ​ວານ ບາ​ຣ​ວາ​ຣີ ນັກ​ຂຽນ​ທີ່​ນຳ​ພາລາຍ​ງານນັ້ນ ໄດ້​ກ່າວ​ຢູ່ໃນ
ການໃຫ້​ສຳ​ພາ​ດ​ກັບ ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ "ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ເຫລົ່າ​ນີ້​ໄດ້​ຖືກ​ລົງ​ໂທດ​
ແທນ​ພໍ່ ແທນສາ​ມີ ແທນ​ອ້າຍແລະນ້ອງຊາຍຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ
​ຮ່ວມຢູ່​ກັບພວກລັດ​ອິ​ສ​ລາມ. ຖ້າ​ຫາກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕຳ​ນິ​ຕິ​ຕຽນ​ຕ້ານ​ການ
​ທຳ​ຮ້າຍ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ທັນ​ທີ​ວ່າກໍ່ການ​ຮ້າຍ."

ທ່ານ​ບາ​ວາ​ຣີ ກ່າວ​ວ່າ ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ທີ່ຖືກສຳ​ພາດ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ໄດ້​ຖືກ​ຂໍ​
ໃຫ້​ຮ່ວມ​ເພດ​ໂດຍ​ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ອີ​ຣັກ ແລະພວກລະດົມ
​ກຳ​ລັງຂອງພວກ​ຊີ​ໄອ​ (PMF) ບໍດັ່ງນັ້ນຈະໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບ​ການ​ຖືກ​ລົບ​ກວນຕ່າງໆ ຮວມ​ທັງ​ການກວດ​ຄົ້ນຢູ່​ເລື້ອຍໆ ການ​ສືບ​ສວນ ແລະ​ຍຶດ
​ເອົາ​ເອກ​ກະ​ສານ​ອື່ນໆ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າໄປ.

ໃນ​ຂະ​ນະທີ່​ພວກ​ແມ່​ຍິງ​ຈາກ​ຄອບ​ຄົວ​ທີ່​ຮັ່ງ​ມີ​ ສາ​ມາດ​ຫລີກ​ລ່ຽງ​ການ​
ລົບ​ກວນ​ດັ່ງ​ກ່າວນີ້ໄດ້ ໂດຍຜ່ານ​ທາງໃຫ້​ສິນ​ບົນ ພວກ​ທີ່ມີເງິນ​ຈຳ​ກັດ
​ນັ້ນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ.

ທ່ານ​ບາ​ຣ​ວາ​ຣີ ກ່າວ​ເພີ້ມ​ວ່າ “ເຮືອນ ແລະ​ຜາມຈຳ​ນວນ​ນຶ່ງ​ຢູ່​ໃນ​ສູນ
ອົບ​ພະ​ຍົບ ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ບ່ອນ​ເຕົ້າ​ໂຮມ​ພວກ​ຜູ້​ຊາຍ ບ່ອນ​ທີ່​ແມ່​ຍິງ​
ເຫລົ່າ​ນັ້ນ​ຖືກ​ບັ​ງ​ຄັບ​ໃຫ້​ຮັບ​ເອົາ​ການ​ລວນ​ລາມ​ທາງ​ເພດ ໃນ​ການ​ແລກ
​ປ່ຽນ​ກັບເງິນ 3 ໂດ​ລາ ຫຼື​ອາ​ຫານ​ໜ້ອຍ​ນຶ່ງ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພາ​ກັນ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​
ພາບການ​ທີ່ຖືກ​ຄວບຄຸມ ໂດຍ​ບໍ່​ມີ​ທາງ​ເລືອກທີ່ເຫຼືອ​ໄວ້​ໃຫ້.”

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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