ການເປີດເຜີຍບົດລາຍງານ ກ່ຽວກັບການເປີດການສືບສວນ ຂອງອົງການສັນຕິບານກາງ ຫລື FBI ຕໍ່ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນປີ 2016 ທີ່ໄດ້ລໍຖ້າມາເປັນເວລາດົນນານນັ້ນ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຄວາມແຕກແຍກກັນຢູ່ພາຍໃນຄະນະລັດຖະບານກ່ຽວກັບຕົ້ນເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດມີການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນຄວາມແຕກແຍກກັນລະຫວ່າງ ທ່ານທຣຳ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງຍຸຕິທຳ, ທ່ານ ວິລລຽມ ບາ ກັບຫົວໜ້າອົງການ FBI, ທ່ານ ຄຣິສໂຕຟເຟີ ເວຣ (Christopher Wray) ແລະອົງການກວດກາຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳ.
ບົດລາຍງານທີ່ມີ 417 ໜ້າ ຈາກຫົວໜ້າຜູ້ກວດກາໃຫຍ່ຂອງກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ, ທ່ານໄມເກີ ຮໍໂຣວິດສ໌ (Michael Horowitz) ສະຫລຸບວ່າ ເຖິງແມ່ນວ່າ ອົງການ FBI ໄດ້ເປີດການສືບສວນ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຊອບທຳ ຕໍ່ເລື້ອງທີ່ສົງໄສວ່າ ມີການພົວພັນກັນລະຫວ່າງຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ທຣຳ ແລະຣັດເຊຍຈະພົບວ່າ ບໍ່ໄດ້ມີຈຸດປະສົງເປັນປໍລະປັກທາງການເມືອງຕໍ່ທ່ານ ທຣຳ ກໍຕາມ, ແຕ່ວ່າບັນດານັກສືບສວນ ໃນຂັ້ນທີ່ຕ່ຳກວ່າ ໄດ້ເຮັດຜິດພາດຫລາຍຢ່າງ ໃນລະຫວ່າງທີ່ທຳການຕິດຕາມສອດເບິ່ງອະດີດທີ່ປຶກສາດ້ານການຫາສຽງຄົນນຶ່ງຢູ່ນັ້ນ.
ເຖິງແມ່ນວ່າ ມີຈຸດປະສົງແນໃສ່ຈະຂຸດລົງເລິກເຖິງພື້ນຂອງການສືບສວນທີ່ເຮັດໃຫ້ມີການແຕກແຍກກັນໃນທາງການເມືອງ ທີ່ກວາມເອົາເວລາແຫ່ງການເປັນປະທານາທິບໍດີຂອງທ່ານ ທຣຳ ຢ່າງຫລວງຫລາຍນັ້ນກໍຕາມ ແຕ່ວ່າ ຜົນການສືບສວນຂອງຫົວໜ້າຜູ້ກວດກາໃຫຍ່ ກໍສາມາດຊ່ວຍໄດ້ພຽງເລັກໜ້ອຍທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີການປ່ຽນແປງຕໍ່ຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ທຣຳທີ່ມີມາແຕ່ດົນນານວ່າ ອົງການ FBI ໄປຊອກຫາທາງເອົາທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ໂດຍທີ່ມີທ່ານ ທຣຳ ແລະທ່ານ ບາ ໂຈມຕີ ອົງການ FBI ຢູ່ນັ້ນກະຊວງຍຸຕິທຳ ແມ່ນມີສົງຄາມຢູ່ພາຍໃນກະຊວງເອງ, ຊຶ່ງເປັນສະພາບການທີ່ບັນດາ ນັກຊ່ຽວຊານເວົ້າວ່າ ອາດຈະເປັນການທຳລາຍຂວັນກຳລັງໃຈຂອງຄົນ ແລະເຮັດໃຫ້ຄົນບໍ່ຢາກໄປເຮັດວຽກຢູ່ໃນອົງການທີ່ປະຕິບັດກົດໝາຍຂັ້ນຍອດຂອງຊາດ ນັ້ນເລີຍ.
ຄວາມບໍ່ພໍໃຈຂອງທ່ານທຣຳ ຕໍ່ອົງການ FBI ແມ່ນມີມາແຕ່ຕອນທີ່ທ່ານເປັນປະທານາທິບໍດີໃໝ່ໆ ໃນຕອນທີ່ມີຂ່າວປາກົດຂຶ້ນມາວ່າ ອົງການດັ່ງກ່າວກຳລັງ ທຳການສືບສວນວ່າ ຄະນະໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງຂອງທ່ານ ມີການຮ່ວມມືກັນກັບຣັດເຊຍຫລືບໍ່ ເພື່ອບ່ອນທຳລາຍການໂຄສະນາຫາສຽງເລືອກຕັ້ງ ຂອງ ທ່ານນາງ ຮີລລາຣີ ຄລິນຕັນທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດນັ້ນ.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ທ່ານປະທານາທິບໍດີກໍໄດ້ໂຈມຕີການສືບສວນດັ່ງກ່າວ ຢູ່ເລື້ອຍມາວ່າ ມັນເປັນ "ການຫາຈັບຜິດ," ໂດຍກ່າວຫາອົງການ FBI ວ່າເອົາສາຍລັກດັກຟັງໃສ່ໃນຕຶກຂອງທຣຳ ຫລື Trump Tower ຢູ່ໃນນະຄອນນິວຢອກ ແລະໄດ້ເອົານັກສືບຄົນນຶ່ງເຂົ້າໄປແອບແຜງຢູ່ໃນໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໂດຍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດກັນເພື່ອຈະເອົາທ່ານລົງຈາກຕຳແໜ່ງ.
ໃນເດືອນແລ້ວນີ້, ທ່ານກ່າວຢູ່ໃນເວລາທີ່ທ່ານໄປປາກົດໂຕ ຢູ່ໃນລາຍການໂທລະພາບ "Fox & Friends" ຂອງອົງການຂ່າວ Fox ວ່າ ບົດລາຍງານຂອງ ຫົວໜ້າຜູ້ກວດກາໃຫຍ່ ຈະເປີດເຜີຍ "ຂ່າວນອງນັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະຫວັດສາດຂອງປະເທດເຮົາ" ຊຶ່ງຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄວາມພະຍາຍາມທີ່ມີເຈດຕະນາກີດກັນບໍ່ໃຫ້ທ່ານຊະນະການເລືອກຕັ້ງປີ 2016 ໄດ້ໄປເຖິງຂັ້ນສູງສຸດຂອງລັດຖະບານທ່ານໂອບາມາ.
ຫົວໜ້າຜູ້ກວດກາໃຫຍ່ ບໍ່ໄດ້ພົບຫລັກຖານຂອງສິ່ງທີ່ເປັນການສົມຮູ້ຮ່ວມຄິດ "ຂອງພວກກຽດຊັງທ່ານ ຫລື deep state" ເຊັ່ນນັ້ນ. ແຕ່ວ່າ ທ່ານ ຮໍໂຣວິດສ໌ ກໍໄດ້ລະບຸວ່າ ມີ "ຄວາມບໍ່ຖືກຕ້ອງຊັດເຈນ ແລະຂາດໄປ" ຢູ່ 17 ຢ່າງ ຢູ່ໃນການຂໍອະນຸຍາດຈາກສານຂອງ FBI 4 ສະບັບ ເພື່ອທຳການຕິດຕາມສອດແນມເບິ່ງທ່ານ ຄາເທີ ເພດຈ໌ (Carter Page), ອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງທ່ານທຣຳ ນັ້ນ.