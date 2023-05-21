ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ໄດ້ອອກບົດລາຍງານດ້ານເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາປີ 2022 ຊຶ່ງໃນນັ້ນເວົ້າວ່າ ສປປ ລາວ ບ່ອນທີ່ປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດນັ້ນ ຍັງມີການຈໍາກັດ ຮັດແຄບເສລີພາບດ້ານນັບຖືສາສະໜາຂອງຊົນກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ເຖິງແມ່ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູນກາງກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ສືບຕໍ່ທໍາການຝຶກອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນ ແຂວງຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບເລື້ອງ ລະບຽບແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບສາສະໜາກໍຕາມ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ລັດຖະທຳມະນູນລາວອະນຸຍາດໃຫ້ພົນລະເມືອງມີ "ສິດ ແລະເສລີພາບ ໃນ ການເຊື່ອຖື ຫຼືບໍ່ເຊື່ອຖືສາສະໜາ." ລັດຖະບານຮັບຮູ້ຢ່າງເປັນທາງການວ່າ ຢູ່ລາວ ມີ 4 ສາສະໜາ ຄື: ສາສະໜາພຸດ, ຄຣິສຕຽນ, ອິສລາມ ແລະສາດ ສະໜາບາຮາຍ ໂດຍທີ່ສາສະໜາພຸດ ແມ່ນສູງກວ່າໝູ່. ລາຍງານປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ບັນດາຜູ້ນໍາທາງສາ ສະໜາກຸ່ມນ້ອຍຢູ່ໃນລາວຍັງສືບຕໍ່ເວົ້າວ່າ ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນເຂດເມືອງໃຫຍ່ ແລະຕົວເມືອງນ້ອຍບາງບ່ອນສ່ວນຫລາຍແມ່ນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບລັດຖະ ທໍາມະນູນ ແລະກົດໝາຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບສິດເສລີພາບດ້ານນັບຖືສະສະໜາ ສົມຄວນ ແຕ່ວ່າກໍຍັງມີການຈຳກັດເສລີພາບທາງສາສະໜາທີ່ບໍ່ເໝາະສົມໃນ ເຂດຊົນນະບົດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນໝູ່ບ້ານທີ່ຢູ່ຫ່າງໄກສອງຫລີກ ຊຶ່ງໃນ ນັ້ນ ໄດ້ມີການຈຳແນກແລະຈັບກຸມພວກທີ່ປ່ຽນສາສະໜາມານັບຖືສາສະໜາ ຄຣິສຕຽນ. ອາຈານສີ ແສງມະນີຂອງໂບດຄຣິສຕະຈັກຂ່າວປະເສີດ ຫຼື Lao Evangelical Church ໄດ້ຖືກພົບວ່າ ຖືກທຸບຕີຢ່າງສາຫັດ ແລະເສຍຊີວິດ ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ, ຫລາຍມື້ຫລັງຈາກຊາວບ້ານໄດ້ເຫັນວ່າຜູ້ກ່ຽວຖືກລັກພາຕົວໄປໃນແຂວງຄຳມ່ວນ, ອີງຕາມລາຍງານຂອງຂ່າວສານຫລາຍແຫລ່ງ.
ໃນເດືອນມີນາ 2022 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ບັງຄັບໃຫ້ຄອບຄົວນຶ່ງລຶບຂ່າວໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍອອກ ຍ້ອນເຂົາເຈົ້າພັນລະນາເຖິງປະສົບການທີ່ຖືກໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງນຶ່ງທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖືສາສະໜາພຸດ ເພາະເຂົາເຈົ້າ “ນັບຖືສາສະໜາຕ່າງປະເທດ” ແລະຕຳໜິນາຍບ້ານ ກ່ຽວກັບບົດບາດຂອງລາວໃນການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງນັ້ນ.
ສ່ວນຊາວຄຣິສຕຽນ 7 ຄົນຈາກສອງຄອບຄົວໃນບ້ານຜາສິງ, ເມືອງຕະອວຍສີ, ແຂວງສາລະວັນຍັງບໍ່ມີບ່ອນຢູ່ອາໄສນັບແຕ່ປີ 2020 ພາຍຫລັງທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ໄລ່ເຂົາເຈົ້າໜີ ແລະທຳລາຍເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າ ຍ້ອນບໍ່ຍອມຫລະຖິ້ມການເຊື່ອຖືທາງສະສະໜາຂອງຕົນ, ອີງຕາມແຫລ່ງຂ່າວທ້ອງຖິ່ນ. ແຕ່ກະຊວງພາຍໃນກໍບໍ່ໄດ້ພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫານີ້ ແລະຊ່ວຍເຂົາເຈົ້າແຕ່ຢ່າງໃດ.
ຍັງບໍ່ມີກຸ່ມສາສະໜາໃໝ່ ກຸ່ມໃດທີ່ສາມາດຈົດທະບຽນກັບກະຊວງພາຍໃນ ໃນປີກາຍນີ້. ຂະນະທີ່ບາງກຸ່ມທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດທະບຽນເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດປະຕິບັດກິດຈະກຳທາງສາສະໜາໃນເຮືອນທີ່ເປັນໂບດໂດຍບໍ່ຖືກລົບກວນ ແຕ່ກໍມີກຸ່ມອື່ນໆ ເວົ້າວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນໃນຫລາຍເຂດຖືວ່າການທຳພິທີສູດມົນ ຫລື ອະທິຖານຢູ່ໃນບ້ານເຮືອນຖືວ່າຜິດກົດໝາຍ.
ສ່ວນການເຄື່ອນໄຫວໄປມານັ້ນ ບັນດາຜູ້ນໍາທາງສາສະໜາສ່ວນນ້ອຍ ຍັງສືບຕໍ່ ເວົ້າວ່າດໍາລັດ ເລກທີ 315 ມີຂໍ້ຮຽກຮ້ອງທີ່ຫຍຸ້ງຍາກ ຊຶ່ງບາງຄັ້ງກໍເອົາມາໃຊ້ ເພື່ອຈໍາກັດການເດີນທາງເພື່ອຈຸດປະສົງທາງສາສະໜາ. ກຸ່ມຄຣິສຕຽນລາຍງານ ວ່າ ມີບັນຫາໃນການສ້າງໂບດ ຫລືດັດແປງອາຄານມາໃຊ້ເປັນໂບດ ຢູ່ໃນບາງ ພື້ນທີ່. ໃນເດືອນສິງຫາຜ່ານມາ ລັດຖະບານໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ສ້າງໂບດ ຂອງພວກນັບຖືນິກາຍແອັດເວັນທິສ ຫລື Seventh-day Adventist Church ແຫ່ງນຶ່ງ ໃນແຂວງຈຳປາສັກ ເຖິງແມ່ນວ່າເຂົາເຈົ້າມີດິນທີ່ນ້ອຍກວ່າກຳນົດກໍຕາມ.
ບັນດາສະມາຊິກຂອງພວກສາສະໜາກຸ່ມນ້ອຍເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ປິດອໍາ ການນັບຖືສາສະໜາຂອງເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອຈະໄດ້ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກຂອງພັກປະ ຊາຊົນປະຕິວັດລາວ, ເຂົ້າເຮັດການນໍາລັດຖະບານ ແລະເປັນທະຫານ ແລະ ເພື່ອຫລີກລ້ຽງການຖືກຈໍາແນກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູນກາງກ່າວວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ້ອງຖິ່ນບໍ່ໄດ້ນຳເອົາດຳລັດ 315 ທີ່ອອກມາໃນປີ 2016 ຊຶ່ງກຳນົດກົດລະບຽບສຳລັບການປະຕິບັດທາງສາສະໜາ ແລະຂໍ້ກຳນົດຕ່ຳສຸດ ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອສ້າງບ່ອນໄປເຕົ້າໂຮມກັນສຳລັບທຳພິທີທາງສາສະໜາ ຕະຫລອດທັງກົດໝາຍອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄປນຳໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນທາງໄປແຂວງຕ່າງໆເພື່ອ ຝຶກອົບຮົມເຈົ້າໜ້າທີ່ ແຕ່ວ່າການເດີນທາງໄປເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກກໍຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍ.
ລັດຖະບານສະຫະລັດຄາດຄະເນວ່າ ປະມານ 64.7 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງລາວ ທີ່ມີທັງໝົດ 7.7 ລ້ານຄົນ ໃນປີ 2022, ແມ່ນນັບຖືສາສະໜາພຸດ. ອີກ 1.7 ເປີເຊັນແມ່ນນັບຖືສາສະໜາຄຣິສຕຽນ, ຂະນະທີ່ 31.4 ເປີເຊັນລາຍງານວ່າ ບໍ່ນັບຖືສາສະໜາໃດ ແລະ 2.1 ເປີເຊັນ ແມ່ນນັບຖືສາສະໜາອື່ນ. ຊົນເຜົ່າລາວລຸ່ມ ຫລື ລາວ ທີ່ກວາມເອົາ 53.2 ເປີເຊັນຂອງພົນລະເມືອງລາວນັ້ນ ແມ່ນນັບຖືສາສະໜາພຸດນິກາຍຫິນະຍານ ສະນັ້ນສາສະໜານີ້ ຈຶ່ງກາຍເປັນສາສະໜາຂອງຄົນສ່ວນໃຫຍ່.
ທາງສະຖານທູດສະຫະລັດປະຈຳລາວໄດ້ສືບຕໍ່ສົ່ງເສີມເສລີພາບດ້ານນີ້ ຢູ່ໜ້າ ເຟສບຸກຂອງຕົນທີ່ມີຜູ້ຕິດຕາມຫລາຍກວ່າ 4 ແສນ 15 ພັນຄົນນັ້ນ. ໃນເດືອນມັງກອນປີ 2022 ທາງສະຖານທູດໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານເຟສບຸກກ່ຽວກັບການຮັບຮູ້ວັນແຫ່ງສາສະໜາຂອງຊາດ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ ລາຍງານຂອງກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດເວົ້າວ່າ ນອກຈາກປະເທດລາວແລ້ວ ກໍຍັງມີປະເທດອື່ນອີກໃນໂລກທີ່ມີການຈໍາກັດເສລີພາບໃນການນັບຖືສາສະໜາໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ໃນຈີນ, ອີຣ່ານ, ຣັດເຊຍ ແລະມຽນມາທີ່ລະເມີດສິດທິທ້າງດ້ານນີ້ຢ່າງໜ້າເປັນຫ່ວງ.