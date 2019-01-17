ທູດພິເສດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ເດີນທາງໄປ ເຖິງ ນະຄອນຫຼວງປັກກິ່ງແລ້ວ

ອົງການຂ່າວຢອນຮັບຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ ລາຍງານວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງຂອງເກົາຫຼີເໜືອ
ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງປັກກິ່ງ ໃນວັນພະຫັດມື້ີ້ນີ້ ເພື່ອເດີນທາງຕໍ່ ມາຍັງນະຄອນຫຼວງ
ວໍຊິງຕັນ ເພື່ອວາງພື້ນຖານໃນການພົບປະສຸດຍອດ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອທ່ານ
ກິມ ຈົງ ອຶນ ແລະ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.
ທ່ານກິມ ຢົງ ໂຊລ ຈະເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ໃນຕອນແລງວັນພະ
ຫັດມື້ນີ້ ໂດຍສາຍການບິນຈີນ. ທ່ານຈະພົບປະກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະ
ຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໃນວັນສຸກມື້ອື່ນ ກ່ອນຈະໄປຢ້ຽມຄຳນັບປະທານາທິບໍດີ
ທຣຳທີ່ທຳນຽບຂາວ. ອົງການຂ່າວຢອນຮັບລາຍງານວ່າທ່ານຈະນຳເອົາຈົດໝາຍສະ
ບັບນຶ່ງ ຂອງທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ມາມອບໃຫ້ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມ
ຢາມຂອງທ່ານ.
ມີການຄາດຄະເນກັນຫຼາຍຂຶ້ນວ່າ ຜູ້ນຳທັງສອງຈະພົບປະກັນຄັ້ງທີ 2 ໃນໄວໆນີ້ ຫຼັງ
ຈາກໄດ້ພົບປະຄັ້ງປະຫວັດສາດ ເມື່ອເດືອນມິຖຸນາທີ່ສິງກະໂປ ຊຶ່ງເປັນການພົບປະ
ເທື່ອທຳອິດ ຂອງປະທານາທິບໍດີທີ່ຍັງກຳຕຳແໜ່ງຂອງສະຫະລັດກັບຜູ້ນຳຂອງເກົາ
ຫຼີເໜືອ. ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ໄດ້ເດີນທາງໄປປັກກິ່ງໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ເພື່ອເຈລະຈາຫາ
ລືກັບປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ຊຶ່ງພາໃຫ້ມີການຄາດຄະເນກັນເພີ້ມຂຶ້ນວ່າ
ທ່ານກິມ ພວມປະສານງານກັບຈີນ ກ່ອນໜ້າການພົບປະສຸດຍອດຄັ້ງທີ 2 ທີ່ອາດມີ
ຂຶ້ນນັ້ນ.
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