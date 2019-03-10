ມັນມີສິ່ງທີ່ລະບຸໃຫ້ເຫັນວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ອາດຈະກະກຽມການຍິງລູກສອນໄຟ ຫຼື ການ
ປ່ອຍຍານອະວະກາດ, ອີງຕາມການລາຍງານຂອງວິທະຍຸສາທາລະນະແຫ່ງຊາດ.
ສື່ຂ່າວ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ນັກວິເຄາະ ກ່ຽວກັບ ຮູບພາບຂອງໂຮງງານ ຊານຳດອງ
ຕັ້ງຢູ່ໃກ້ກັບນະຄອນຫຼວງ ພຽງຢາງ ທີ່ຖ່າຍຈາກດາວທຽມ ນັ້ນໄດ້ເປີດເຜີຍການປາກົດ
ຕົວຂອງລົດບັນທຸກ, ລົດລາງ ແລະ ເຄື່ອງຍົກຕ່າງໆ.
ທ່ານ ເຈັຟຟຣີ ລູວິສ (Jeffrey Lewis), ນັກຄົ້ນຄວ້າທີ່ສະຖາບັນ ມິດໂດບູຣີ
(Middlebury) ກ່ຽວກັບ ການສຶກສາສາກົນ ໃນເມືອງ ມອນເຕຣີ ລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້
ກ່າວວ່າ “ເມື່ອເຈົ້າເອົາທຸກຢ່າງນັ້ນມາເຂົ້າກັນ, ມັນແມ່ນສິ່ງທີ່ເບິ່ງຄືຍາມທີ່ ເກົາຫຼີເໜືອ
ຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນການສ້າງຈະຫຼວດ.”
ທ່ານ ລູວິສ ໄດ້ສຶກສາຮູບພາບຕ່າງໆ, ເຊິ່ງຖືກສະໜອງໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດ DigitalGlobe,
ເປັນບໍລິສັດການຄ້າທີ່ສະໜອງຮູບພາບຈາກອະວະກາດ ແລະ ໂລກ ຂອງ ສະຫະລັດ.
ຄວາມຄືບໜ້າດັ່ງກ່າວໄດ້ມີຂຶ້ນລຸນຫຼັງ ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ
ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານຈະ “ຜິດຫວັງຫຼາຍ” ຖ້າ ເກົາຫຼີເໜືອ ສືບຕໍ່ການທົດລອງລະເບີດນິວ
ເຄລຍຂອງເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກການປະຊຸມຂອງທ່ານເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ກັບຜູ້ນຳ ເກົາຫຼີເໜືອ
ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ.
ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານກຽມ
ພ້ອມທີ່ຈະເດີນທາງໄປລັດ ອາລາບາມາ ເພື່ອເບິ່ງຮູບພາບພາຍຸທໍເນໂດ. ທ່ານໄດ້ກ່າວ
ວ່າທ່ານໄດ້ປັບປຸງສາຍພົວພັນຂອງ ສະຫະລັດ ກັບ ເກົາຫຼີເໜືອ ຢ່າງໃຫຍ່ໃນລະຫວ່າງ
ການດຳລົງຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ເບິ່ງແມະ, ເວລາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າມາ, ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານທ່ານ ໂອ
ບາມາ ນັ້ນ, ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນຄືກັບໄພພິບັດ. ພວກທ່ານໄດ້ພາກັນເຮັດສົງຄາມ, ບໍ່ວ່າ
ທ່ານຈະຮູ້ຫຼືບໍ່. ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍສືບທອດເອົາຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນຕໍ່.”
ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕໍ່ວ່າ, ຕອນນີ້ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ທຳການທົດລອງ, ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ.
ຖ້າເບິ່ງວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ, ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະຜິດຫວັງຫຼາຍ ຖ້າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ການທົດລອງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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